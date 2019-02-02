«Не командует войсками»: в Каракасе назвали предателем перешедшего на сторону Гуаидо генерала ВВС

У нарушившего присягу и признавшего лидера оппозиции Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы генерала ВВС Франсиско Эстебана Янеса Родригеса нет войск в подчинении. Об этом заявил командующий военной авиацией страны Педро Хулиак Лартигес. Генерала назвали предателем, а в канцелярии ВВС подчеркнули, что подчинённые не поддержали мятежного офицера. На этом фоне по всей стране проходят демонстрации — как оппозиционеров, так и сторонников законного президента Николаса Мадуро. Часть из них приурочена к 20-летию прихода к власти лидера боливарианской революции Уго Чавеса.

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес, который 2 февраля объявил о признании спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо временным президентом страны, не имеет в своём подчинении войск и в принципе занимается вопросами планирования. Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами Боливарианской Республики Педро Хулиак Лартигес.

«Стоит отметить, что он не руководит и не командует войсками, не говоря уже о воздушных частях, не занимает ведущих постов в Боливарианской военной авиации, поскольку выполняет в ней функции планирования», — написал Лартигес в официальном Twitter-аккаунте командующего ВВС.

Поверх приложенной к публикации фотографии генерала Родригеса написано «предатель».

Cabe destacar que no tiene mando ni comando sobre tropas y mucho menos de unidades aéreas, no tiene liderazgo dentro de la AMB, ya que cumplía funciones en planificación de la aviación pic.twitter.com/yHyjFuT5gx — Comandante Gral de la Aviación Militar Bolivariana (@Cmdte_Aviacion) 2 февраля 2019 г.

Напомним, ранее испаноязычные СМИ сообщили, что генерал Франсиско Янес Родригес признал лидера венесуэльской оппозиции в качестве главы государства и заявил о намерении исполнять его приказы.

«Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что... признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы», — сказал он на видео.

При этом в канцелярии ВВС отметили, что подчинённые генерала «отвергают предательскую позицию офицера».

«Защитим нашу независимость»

На этом фоне в субботу, 2 февраля, по всей территории Венесуэлы проходят массовые митинги — как в поддержку оппозиции, так и в знак солидарности с действующими властями. Глава МИД страны Хорхе Арреас призвал сограждан выйти на улицы, чтобы поддержать законного президента Николаса Мадуро.

«Сегодня наш долг состоит в том, чтобы мобилизоваться, выйти на проспект Боливара. Защитим родину. Защитим нашу независимость», — написал он в Twitter.

Hace 20 años el PUEBLO entró por primera vez en Miraflores, de la mano del Comandante Hugo CHÁVEZ. Desde entonces no ha salido y nunca se irá. Hoy es un deber movilizarnos, ir a la Av. Bolívar. Defendamos la PATRIA. Defendamos nuestra INDEPENDENCIA #20AñosEnBatallaYVictoria — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 2 февраля 2019 г.

В частности, эта демонстрация приурочена к 20-летию вступления в должность бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Тогда же, в 1999 году, началась социалистическая боливарианская революция.

#Politica || Este sábado marcharán en Caracas en conmemoración de los 20 años de la Revolución Белоруссии предъявили доказательства контрабандного ввоза "санкционки" в Россию



➡ https://t.co/RXTqndErB1pic.twitter.com/gHFZgmxEAz— AVN Titulares (@avnve) 2 февраля 2019 г.

«Был только что на митинге в поддержку Мадуро. Такое ощущение, что там праздник или карнавал. Люди в хорошем настроении, радуются и танцуют», — цитирует ТАСС одного из жителей Каракаса.

При этом собеседник агентства отметил, что в целом в городе стало больше полиции, однако столкновений демонстрантов с силовиками пока не наблюдается.

Вместе с тем венесуэльский журналист Габриэль Бастидас рассказал, что некоторые сотрудники полиции покинули место проведения антиправительственного митинга в городе Баркисимето на северо-западе страны.

Оппозиционный митинг в Каракасе

Reuters

© Carlos Barria

«Нет ничего более бесчеловечного»

На этом фоне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон усиливает политическое давление на Каракас, чтобы президент страны Николас Мадуро был свергнут.

«Мы вводим экономические санкции, усиливаем политическое давление. Подавляющее большинство жителей страны хотят, чтобы режим Мадуро был сброшен. Это то, на что мы надеемся и чего ожидаем», — сказал Болтон.

При этом советник американского президента подчеркнул, что Белый дом продолжает рассматривать все инструменты влияния на Венесуэлу, однако его целью является «мирная передача власти».

Болтон также заявил, что США намерены отправить в Венесуэлу гуманитарную помощь по запросу оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, который 23 января провозгласил себя врио президента.

«По просьбе временного президента Хуана Гуаидо и при консультациях с его должностными лицами США будут мобилизовывать и перевозить гуманитарную помощь — медикаменты, хирургические принадлежности и пищевые добавки для населения Венесуэлы», — сказал он.

В ответ на это заявление глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас обвинил Болтона в цинизме, поскольку в действительности шаги американского руководства несут лишь «разрушение и страдание».

«Те, кто ведёт несправедливые войны по всему миру, уничтожает населённые пункты, применяет экономическое эмбарго, провоцирует смерть, голод, разрушение и страдание, называют свои действия «гуманитарными». Нет ничего более бесчеловечного и циничного, чем империализм», — написал он в Twitter.

Quienes emprenden guerras injustas en el mundo, arrasan con poblaciones civiles inocentes, bloquean economías, generan muerte, hambre, destrucción y sufrimiento, autocalifican sus acciones como HUMANITARIAS. No hay nada más INHUMANO y cínico que el imperialismo. https://t.co/pRDrBfwshB — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 2 февраля 2019 г.

Напомним, на днях Соединённые Штаты ввели санкции против главной нефтяной компании Венесуэлы — PDVSA. Кроме того, СМИ обратили внимание на запись в блокноте Болтона о «5 тыс. солдат в Колумбию».

Тогда в российском МИД предостерегли США от попыток силового вмешательства в политический кризис в Венесуэле.

«То, каким образом мировая общественность не может получить ответы на прямой вопрос о том, что это за 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть переброшены либо каким-то образом активизированы на территории соседнего Венесуэле государства, то, как в Вашингтоне не могут дать ответа на данный конкретный вопрос, мне кажется, свидетельствует о том, что в последние годы в США всё решается не путём демократических процедур, а путём дворцовых интриг», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что мирный диалог — это единственный способ выхода из политического кризиса. Дипломат также выразила готовность российской стороны выступить в качестве посредника для переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией.

«Здравомыслящие политические силы прекрасно понимают, что единственно возможным является путь выхода из кризиса через широкий внутривенесуэльский диалог. Со своей стороны готовы включиться в посреднические или консультативные усилия в интересах преодоления кризиса», — отметила она.

«Обеспечить своё монопольное положение»

На этом фоне Болтон, говоря о стремлении населения Венесуэлы свергнуть Мадуро, пользуется тем, что его слова невозможно опровергнуть или подтвердить, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Болтон сейчас фантазирует именно так, как в этом случае необходимо фантазировать, чтобы тебе верили. Или по крайней мере могли сказать, что раз большинство против Мадуро — значит, и всем остальным надо быть против Мадуро и идти за большинством», — сказал он RT.

Брутер подчеркнул, что Соединённые Штаты всегда придумывают оправдания для собственных действий в различных регионах мира.

«На самом деле единственный резон, которым пользуются США, — расширение своего влияния до такого уровня, который позволил бы им пользоваться этой территорией для того, чтобы обеспечить своё монопольное положение, в том числе и в экономике», — добавил эксперт.

«Выражаем полную поддержку»

Ранее, утром 2 февраля, президент Боливии Эво Моралес прилетел в Венесуэлу и провёл встречу с законным лидером страны Николасом Мадуро.

«Мы встретились с братом, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, и мы выражаем полную поддержку против интервенционистской попытки государственного переворота империи, которая пытается захватить венесуэльское наследие, нарушая международное право. Боливия поддерживает диалог, который позволит избежать противостояния», — написал Моралес в своём Twitter.

Nos reunimos con el Hno. Pdte. de #Venezuela@NicolasMaduro y le expresamos todo nuestro apoyo ante el golpismo intervencionista del imperio que pretende adueñarse del patrimonio venezolano, violando el derecho internacional. #Bolivia apoya el diálogo para evitar enfrentamientos pic.twitter.com/xLvDTapgoB — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 2 февраля 2019 г.

Поддержку со стороны своего боливийского коллеги отметил и Николас Мадуро.

«Внеочередная встреча с братом-президентом Эво Моралесом, который после участия в открытии Международного года языков коренных народов в ООН прибыл, чтобы выразить свою поддержку перед лицом агрессии американской империи. Спасибо, Боливия, спасибо, Эво!» — написал в Twitter Мадуро.

Extraordinario encuentro con el hermano Presidente @evoespueblo, que luego de participar en el Lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en la #ONU, vino a expresar su respaldo y apoyo ante las agresiones del imperio estadounidense. ¡Gracias Bolivia, Gracias Evo! pic.twitter.com/AnopXFJ5lx — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 февраля 2019 г.

Отметим, что Боливия входит в число стран, не признавших спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в статусе врио президента Венесуэлы. Не признали его также Россия, Китай, Турция, Мексика и ряд других государств.

«Установление марионеточного правительства»

Напомним, 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя «временным президентом» страны. При этом он потребовал отставки Мадуро. Соединённые Штаты, ряд их союзников и несколько стран Латинской Америки признали Гуаидо главой государства.

Однако Верховный суд Венесуэлы не признал Гуаидо в таком статусе. Против него началось расследование, на время которого оппозиционеру запрещено покидать страну.

«Верховный суд Венесуэлы постановил принять следующие меры предосторожности против Хуана Гуаидо: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования», — заявил глава Верховного суда Майкель Морено.

Сам Мадуро происходящее оценивает как попытку Соединённых Штатов осуществить переворот в Венесуэле.

«Империалистическое правительство США руководило операцией по навязыванию государственного переворота и установлению марионеточного правительства, — сказал Мадуро. — Политика правительства Дональда Трампа против Венесуэлы заключалась в попытке разделить страну, попытаться разрушить её демократические институты и попробовать навязать правительство неконституционными средствами».

«Сценарий по недопущению диалога»

Мадуро также выразил готовность на любых условиях встретиться с Гуаидо. Законный глава Венесуэлы заявил, что отправил официальные обращения в страны, выступавшие за диалог, чтобы те приняли участие в подготовке переговоров.

«Правительства Мексики, Уругвая, Боливии, России, Ватикана, некоторые европейские правительства поддерживают диалог. Я отправляю официальные письма, чтобы они поддержали диалог в Венесуэле — где они хотят, когда хотят и в той форме, в какой хотят», — сказал Мадуро РИА Новости.

Однако Гуаидо отказался принимать участие в диалоге с Мадуро, назвав его «фальшивым».

«Я хотел разрешения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу ясно дать понять режиму и миру, что никто не пойдёт на фальшивый диалог», — сказал он.

В России осудили отказ Гуаидо вести диалог для разрешения конфликта. Так, Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента RT о том, почему спикер Национальной ассамблеи не идёт на диалог с законным президентом страны, предположила, что Гуаидо не просто так уходит от построения конструктивного диалога.

«Никаких сомнений и в том, что внутри Венесуэлы есть их внутренние проблемы, которые необходимо решать. Но есть также чёткое понимание, нет никаких сомнений, что сценарий по недопущению внутреннего консолидированного диалога проводится из-за рубежа», — подчеркнула представитель российского МИД.