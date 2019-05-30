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Не хватило смелости? В США запретили запуск спутников российскими кораблями, но не обмолвились об астронавтах
30 мая 2019, 17:54 • 87 • Политика
Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках, при этом Вашингтон молчит об отказе от использования российских "Союзов" для запуска астронавтов. Не хватило смелости? Ведь и правда, в разработке пилотируемого космического корабля дела плохи у обеих американских корпораций: SpaceX и Boeing.
Пентагон уже включил Россию в список государств, услугами которых будет запрещено пользоваться. Правда, документ вступает в силу с 31 декабря 2022 года. Речь идёт об использовании российских "Союзов" для запуска космических спутников.
Данный документ размещен на сайте американского правительства. К России в запрещенном списке также присоединились Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Их услугами аналогично нельзя будет пользоваться с 31 декабря 2022 при запуске коммерческих спутников.
Стоит отметить, что пока что Белый дом не выпускает никаких документов, относящихся к им постоянным угрозам отказаться от отправки своих астронавтов на российских "Союзах".
Напомним, что в США развернулась сейчас внутренняя гонка, кто быстрее из американских компаний доставит астронавтов в космос или на МКС. Здесь сражается корпорации Илона Маска SpaceX и Boeing. К тому же, опять в 2019 году, а скорее всего, и в 2020 году "Роскосмос" останется единственной организацией в мире, способной совершать пилотируемые полеты на МКС. Оплата за доставку — более $80 млн за одного человека. К тому же страна оплачивает отправку российского командира.
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