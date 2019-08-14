Не хватило приключений с Шойгу? Истребители F-16 снова повстречались с российскими самолетами

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России осуществили плановый полёт над водами Баренцева и Норвежского морей. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Продолжительность полета (российских бомбардировщиков) составила более девяти часов", - уточнили в ведомстве.

Пресс-служба Минобороны России подчеркнула, что российские военные самолёты регулярно осуществляют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также акваторией Тихого океана. Отмечается, что все полёты проходят в строгом соответствии с номами международного права.

Напомним, что сутки назад ВКС России также пришлось столкнуться с истребителями F-18. Один из них очень близко подлетел к самолёту, на котором находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Российскому истребителю Су-27 пришлось "боднуть" F-18, чтобы отогнать его от авиалайнера главы военного ведомства России.