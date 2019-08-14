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Не хватило приключений с Шойгу? Истребители F-16 снова повстречались с российскими самолетами
14 августа 2019, 20:24 • 135 • Политика
Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС над водами Норвежского моря. Днем ранее истребитель F-18 приблизился к самолёту главы Минобороны России Сергея Шойгу.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России осуществили плановый полёт над водами Баренцева и Норвежского морей. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Пресс-служба Минобороны России подчеркнула, что российские военные самолёты регулярно осуществляют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также акваторией Тихого океана. Отмечается, что все полёты проходят в строгом соответствии с номами международного права.
Напомним, что сутки назад ВКС России также пришлось столкнуться с истребителями F-18. Один из них очень близко подлетел к самолёту, на котором находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Российскому истребителю Су-27 пришлось "боднуть" F-18, чтобы отогнать его от авиалайнера главы военного ведомства России.
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