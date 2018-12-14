«Не хватает ресурсов»: Счётная палата США заявила о снижении боеготовности американской морской авиации

Боеготовность авиации ВМС и Корпуса морской пехоты США далека от цели в 80%, установленной ранее Пентагоном. Об этом заявил представитель Счётной палаты США Джон Пендлтон во время слушаний в сенате. Изношенный авиапарк, проблемы с поставками запчастей, дефицит опытных технических специалистов и нехватка лётчиков — всё это, по словам Пендлтона, существенно снижает готовность морской авиации к выполнению боевых миссий. Счётная палата также раскритиковала программу закупок новейших истребителей пятого поколения F-35: эти машины сочли недостаточно надёжными. Проблемы американских военных эксперты объяснили нехваткой ресурсов и неграмотным распределением существующего финансирования.

Способность морской авиации к выполнению боевых задач далека от ранее установленных Пентагоном 80%. Об этом заявил представитель Счётной палаты США Джон Пендлтон во время слушаний в сенате.

Согласно планам Пентагона, обнародованным в октябре, вся американская военная авиация, входящая в состав ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты должна была приблизиться к этому показателю боеготовности к сентябрю 2019 года.

«С моей точки зрения, этого будет трудно достичь», — отметил Пендлтон.

Американский чиновник подчеркнул, что проведённое ранее расследование Счётной палаты США выявило множество проблем. Причём они коснулись не только состояния боевой техники, но и подготовки лётчиков и военных техников, обслуживающих самолёты в составе ВМС и Корпуса морской пехоты.

«Готовность к полётам воздушных судов ВМС и Корпуса морской пехоты ограничена вследствие старения лётного парка, а также трудностей с техническим обслуживанием и снабжением. Всё это снижает способность данных родов войск поддерживать воздушные суда в состоянии боеготовности,— подчёркивается в опубликованном по итогам сенатских слушаний тексте выступления Пендлтона. — Чтобы поддерживать готовность ВС к полётам, ВМС и Корпус морской пехоты ежегодно тратят миллиарды долларов. Эти средства идут на техническое обеспечение, к которому в том числе относятся снабжение комплектующими и техническое обслуживание. Тем не менее, начиная с 2011 финансового года, уровень готовности ВС к полётам в целом снижается».

«Очень большие затраты»

По словам представителя американского ведомства по аудиту, из-за необходимости в последние годы увеличить активность ВМС, износ самолётов морской авиации увеличился, а время на ремонт сократилось.

Это для стареющего авиапарка ВМС США — серьёзная проблема, отмечают в Счётной палате, ведь средний возраст размещающихся на американских авианосцах палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18A-D Hornet — 26 лет, штурмовиков вертикального взлёта AV-8B Harrier — 21 год, палубных тактических транспортных самолётов C-2A Greyhound — 29 лет, и служить эти машины должны до 2030-х годов.

Постепенно ветшающий авиапарк требует постоянного ремонта, подчёркивают аудиторы. К тому же, производство запчастей для этой техники постоянно сокращается, как следствие, возникают задержки поставок. Всё это приводит к тому, что боеготовность этих машин падает. Как подтвердил в ходе слушаний в Сенате заместитель главы военно-морских операций США (замглавы штаба ВМС) адмирал Уильям Моран, сейчас коэффициент готовности к выполнению полётного задания самолётов F/A-18E/F не превышает 66%.

«Корпус морской пехоты и морская авиация активно используются США с 1991 года, они применялись во всех кампаниях, которые вёл Пентагон за рубежом. Естественно, это вызвало значительный износ военной техники», — отметил в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков.

Истребитель F/A-18E ВМС США

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По словам эксперта, вертолётный парк этих ведомств находится в гораздо худшем состоянии.

«Во многом, чтобы решить эти проблемы, необходимо просто перераспределить финансирование от некоторых дорогостоящих военных проектов, и в Белом доме уже предпринимают некоторые шаги в этом направлении», — утверждает эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский подчеркнул в беседе с RT, что Вашингтону просто не хватает ресурсов, чтобы поддерживать глобальное военное присутствие.

«У США очень большие затраты на содержание вооружённых сил. Прежде всего это выплаты личному составу, плюс траты на содержание огромного количества военных баз за рубежом — только крупных насчитывается порядка сотни, не говоря о мелких объектах», — рассказал Мураховский.

По его словам, больших затрат требуют и закупки современных вооружений — таких как атомные авианосцы и атомные субмарины, корабли нового поколения и истребители пятого поколения.

«В итоге на поддержку достойного уровня технической исправности у некоторых выпущенных ранее систем, а также на подготовку пилотов просто не хватает ресурсов», — отметил Мураховский в интервью RT.

Сомнительная новинка

Руководство Пентагона связывает большие ожидания с программой замены старых самолётов на новые многоцелевые истребители пятого поколения F-35. Однако в Счётной палате к этой инициативе относятся весьма скептически.

Многоцелевые истребители F-35

© R. Nial Bradshaw / U.S. Air Force

«Выявленные проблемы характерны не только для более старых самолётов, но и для нового истребителя F-35 Lightning II, который в будущем станет основной составляющей тактической авиации ВМС и Корпуса морской пехоты», — отмечается в докладе Пендлтона.

Более того, показатели боевой готовности нового самолёта оказались ниже, чем у боевых машин, разменявших третий десяток. Так, находящиеся на вооружении ВМС и Корпуса морской пехоты F-35 в марте—июне прошлого года смогли подняться в воздух и выполнить как минимум одну боевую задачу лишь в 52% случаев. При этом коэффициент их боеготовности составил всего 15%. К тому же, в январе—августе 2017-го из-за проблем с ремонтом и запчастями F-35 смогли осуществить лишь каждый пятый вылет.

Счётная палата подчёркивает, что наиболее слабым местом в ходе эксплуатации этих машин является их материально-техническое обеспечение.

«В июне 2018 года мы указали на то, что в 2017 году не удалось повысить показатели надёжности и ремонтопригодности F-35. При этом по-прежнему наблюдается отставание по половине целевых показателей. Кроме того, мы считаем, что требуемые целевые показатели не будут достигнуты и после того, как каждая из модификаций F-35 налетает достаточное количество часов, чтобы можно было прогнозировать, насколько самолёт надёжен и ремонтопригоден. Таким образом, ВМС и Корпус морской пехоты, возможно, должны будут решить, готовы ли они принять на вооружение менее надёжный и удобный в обслуживании самолёт, чем планировалось изначально», — подчеркнул Джон Пендлтон.

Виктор Мураховский отмечает, что Вооружённые силы США не впервые сталкиваются с проблемами при попытке произвести истребитель пятого поколения.

«Похожая история была с F-22, который выпустили ограниченной партией. Его производство было прекращено в 2011—2012 годах, но США до сих пор сталкиваются с проблемами и пытаются довести эти машины до приличного уровня боеготовности», — подчёркивает эксперт.

В свою очередь Алексей Леонков уверен, что американцы не откажутся от программы F-35, несмотря на существенные недостатки этих машин.

«Скорее всего, запланированный выпуск самолётов будет произведён, и они будут доводиться до состояния полной боевой готовности. Для этого специалисты будут работать над проблемами, которые возникают сейчас с электроникой, с прицельно-навигационным комплексом и другими недочётами», — утверждает политолог.

Кадровый голод

Американская морская авиация испытывает проблемы не только с техникой, но и с кадрами. В частности, отмечается низкое качество подготовки технического персонала. Так, ВМС США не хватает квалифицированных слесарей-специалистов по листовому металлу и токарей в центрах по ремонту и обслуживанию авиационной техники.

Центр по ремонту авиатехники ВМС США

© dla.mil

Ценные специалисты переходят в гражданские предприятия, где выше ставка заработной платы. В результате, например, в Центре подготовки флота «Юго-Запад» в Сан-Диего 44% опыт работы технических сотрудников не превышает двух лет.

Кадровые проблемы стали одной из причин дефектов самолётных шасси, выявленных в ходе проверки ВМС в прошлом году, отмечает американская Счётная палата.

Другая фактор, из-за которого снижается боеготовность авиации ВМС США и Корпуса морской пехоты, — нехватка лётчиков.

«Проведённый нами анализ данных ВМС и Корпуса морской пехоты показал, что дефицит пилотов истребителей, прошедших первый этап боевой подготовки, вырос более, чем в 2 раза: с 12% в 2013 финансовом году до 26% в 2017 финансовом году. Аналогично общий дефицит лётчиков-истребителей корпуса морской пехоты увеличился в четыре раза: с 6% в 2006 финансовом году до 24% в 2017 финансовом году», — подчёркивает Джон Пендлтон.

Основной причиной кадрового «голода» в лётном составе называется разочарование в карьере военного лётчика — это приводит к тому, что люди просто уходят из профессии. Чтобы ликвидировать нехватку, военные ведомства привлекают к полётам более высокопоставленных офицеров и увеличивают число боевых вылетов и сроки командировок. Однако, как предупреждают в Счётной палате, это может лишь усугубить проблему и привести к ещё большему оттоку лётчиков.

«В США очень развита лёгкая авиация, там много людей с первоначальными навыками пилотирования. Но организационные вопросы и нехватка ресурсов приводят к проблемам, — отметил Мураховский. — Да и в целом по личному составу в американской армии не всё благополучно в силу ряда факторов. В частности, одной их причин является низкий престиж военной службы для образованных слоёв населения».

«Не представляет ничего особенного»

Эксперты отмечают, что, несмотря на выявленные изъяны, сбрасывать со счетов американскую морскую авиацию как ресурс для обеспечения глобального военного присутствия Соединённых Штатов, было бы преждевременно.

«Несмотря на наличие проблем, потенциал вооружённых сил США высокий, акцент делается на авиацию и флот. У США достаточно самолётов палубной авиации, на каждом из 11 авианосцев — по авиакрылу», — отметил Мураховский в беседе с RT.

В то же время, как подчёркивает Алексей Леонков, по ряду показателей новая американская военная техника, тот же F-35, определённо уступает иностранным, в частности, российским аналогам, например, разрабатываемым самолётам пятого поколения С-57 и истребителю поколения 4++ Су-35.

«F-35 создавался для скрытого нанесения ударов, акцент был сделан именно на невидимости. Мы же делали ставку на завоевание превосходства в воздухе — манёвренности, оснащении всеми видами авиационных вооружений разных радиусов действий, и это продвинуло нас далеко вперёд, — подчёркивает эксперт. — F-35 же эффективен против тех стран, у которых слабая защита ПВО и собственные ВВС, но против стран, развитых в этом отношении, он, при своей высокой стоимости, не представляет ничего особенного».

Кроме того, как отметил Алексей Леонков, у США есть проблемы не только с морской авиацией, но и с авианосцами.

«Из 128 операций, которые необходимы для их обслуживания, верфи выполняют порядка половины — об этом ранее писали американские СМИ. В целом же, с развитием противокорабельных вооружений авианосная концепция нуждается в пересмотре», — резюмировал Леонков.