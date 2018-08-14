Не хватает мощности: Радары Эстонии не способны отследить выпущенную по стране ракету НАТО

Радиолокационные станции (РЛС) Эстонии так и не смогли отследить, куда попала ракета, выпущенная истребителем НАТО в воздушном пространстве страны. По словам Сил обороны Эстонии, ракета слишком быстрая и слишком маленькая, чтобы её могли отследить эстонские РЛС.

Напомним, что инцидент произошёл ещё 7 августа. Пилот испанского истребителя, осуществлявшего полёт над страной в рамках «помощи» НАТО, «случайно» выпустил боевую карету класса «воздух-воздух». Предполагается, что снаряд пролетел 80 километров и упал в безлюдной болотистой местности, однако подтверждений этому нет. В ходе тщательных поисков военные так и не смогли найти «потерявшуюся» ракету.