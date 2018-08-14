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Не хватает мощности: Радары Эстонии не способны отследить выпущенную по стране ракету НАТО
14 августа 2018, 19:24 • 58 • Политика
Эстонские радары не смогли найти выпущенную самолетом НАТО ракету.
Радиолокационные станции (РЛС) Эстонии так и не смогли отследить, куда попала ракета, выпущенная истребителем НАТО в воздушном пространстве страны. По словам Сил обороны Эстонии, ракета слишком быстрая и слишком маленькая, чтобы её могли отследить эстонские РЛС.
Напомним, что инцидент произошёл ещё 7 августа. Пилот испанского истребителя, осуществлявшего полёт над страной в рамках «помощи» НАТО, «случайно» выпустил боевую карету класса «воздух-воздух». Предполагается, что снаряд пролетел 80 километров и упал в безлюдной болотистой местности, однако подтверждений этому нет. В ходе тщательных поисков военные так и не смогли найти «потерявшуюся» ракету.
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