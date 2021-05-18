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«Не хватает лишь малой части»: как Берлин оценивает ситуацию с реализацией «Северного потока — 2»

18 мая 2021, 23:55  •  106 • В мире
Вопрос завершения «Северного потока — 2» зависит лишь от строителей, поскольку все разрешения у проекта есть. Об этом заявил глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe сообщила, что намерена остановить реализацию «Северного потока — 2» из-за его якобы неэкологичности. Тем временем СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. Однако в Госдепе подчеркнули, что Вашингтон выступает против реализации проекта.
 
Строительство «Северного потока — 2» Reuters © Maxim Shemetov
 

Вопрос завершения «Северного потока — 2» зависит лишь от строителей, поскольку все разрешения немецких и европейских регуляторов у проекта есть. Об этом заявил глава Минэкономики и энергетики Германии Петер Альтмайер на конференции «Потсдамские встречи».

«Я всегда поддерживал германо-российское сотрудничество, но я не инженер, и проблема, которая налицо сейчас — это не отсутствующие разрешения, разрешения были выданы в Германии, в скандинавских странах, там, где прокладывался трубопровод. Не хватает лишь малой части», — сообщил министр, добавив, что окончание строительства «зависит от того, как быстро трубопровод будет прокладываться».

Альтмайер также отметил, что вопрос о полной реализации проекта может быть решён в течение следующих 12 месяцев.

Ранее в Германии экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) заявила, что намерена остановить реализацию «Северного потока — 2». В её планах — опротестовать в суде решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) о немедленном продолжении строительства газопровода в германской исключительной экономической зоне. Об этом говорится в пресс-релизе DUH.

По словам руководителя экологической организации Саши Мюллер-Креннер, BSH «наперекор любой разумной климатической политике» позволило продолжить реализацию проекта.

«Абсолютно очевидно, что строительство и эксплуатация «Северного потока — 2» не совместимы с климатическими целями», — приводит её слова пресс-служба Deutsche Umwelthilfe.

Мюллер-Креннер также заявила, что организация применит «все доступные правовые средства, чтобы остановить дальнейшее строительство» газопровода.

«Теперь мы обратимся в административный суд Гамбурга за восстановлением отсрочки согласно нашему иску», — сообщила она.

Накануне немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии «велело немедленно привести в действие второе разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» для прокладки двухкилометрового отрезка в исключительной экономической зоне Германии». Об этом сообщается в пресс-релизе структуры.

  • Символика Nord Stream 2 AG
  • Reuters
  • © Hannibal Hanschke

«Аспекты по защите природы не противоречат этому распоряжению, так как из-за завершения периода зимнего отдыха в мае и окраинного положения этого короткого отрезка существенного ущерба охраняемым видам птиц и задачам заповедника «Поморская бухта» не предвидится», — отмечается в сообщении со ссылкой на слова президента BSH доктора Карин Камман-Клиппштайн.

Вопрос экологии

Напомним, немецкая организация Deutsche Umwelthilfe ранее уже оспаривала разрешения, выданные Германией на строительство «Северного потока — 2».

Так, в прошлом году DUH подала иск в высший административный суд Грайфсвальда против горнодобывающего управления города Штральзунд о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубопровода. По мнению DUH, этот регулятор земли Мекленбург—Передняя Померания в ходе выдачи советующего документа зимой 2018 года неправильно провёл оценку экологических рисков.

В апреле этого года экологи из Deutsche Umwelthilfe также подали иск в административный суд Гамбурга против разрешения, которое выдало ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии на ведение работ по строительству «Северного потока — 2» в чувствительный период гнездования птиц. По мнению DUH, документ BSH на дальнейшую реализацию проекта от января 2021 года является неправомерным, поскольку якобы «потребности в «Северном потоке — 2» нет», а последствия для «целей политики по защите климата» игнорируются. Уточняется также, что якобы отрицается «влияние на морских птиц и морских свиней».

Стоит отметить, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG в марте текущего года опубликовал отчёт о результатах экологического мониторинга строительства газопровода за 2019 год. В нём говорится, что проведённые работы «не оказали непредвиденного воздействия» на окружающую среду. Отмечается, что во время мониторинговых исследований проводился анализ качества воздуха, состояния птиц и морских млекопитающих, а также других параметров окружающей среды.

«Их (исследований. — RT) целью была оценка фактического воздействия строительных работ на морском (в водах России, Финляндии, Швеции и Германии) и сухопутных участках газопровода (в России и Германии)», — уточнили в Nord Stream 2 AG.

В частности, сообщается, что в водах ФРГ влияние таких действий на окружающую среду в 2018 году «соответствовало первоначальной оценке, что было подтверждено мониторингом, проведенным после окончания строительства в 2019 году».

«Использование исключительно земснарядов при проведении дноуглубительных работ в границах охраняемой территории Natura 2000 оказалось действенной мерой, позволившей минимизировать зону их воздействия. Загрязнения донных отложений зафиксировано не было», — подчеркнули в компании.

Ранее в Nord Stream 2 AG заявляли, что строительство «Северного потока — 2» было одобрено компетентными органами пяти государств на основании комплексной оценки воздействия на окружающую среду. Сообщалось также, что проект реализуется при строгом соответствии с действующим международным и европейским законодательством.

Как стало известно порталу Axios, администрация президента США Джо Байдена, которая последовательно выступала против Северного потока — 2», откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных Германии Хайко Маасом подчеркнул, что США выступают против проекта. Об этом сообщили в Госдепе.

Ангажированные претензии

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, попытки воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток —2» с использованием экологического инструментария осуществляются уже на протяжении нескольких лет.  

«В частности, со стороны одного из инициаторов данного процесса — организации Deutsche Umwelthilfe — слышны плохо аргументированные для германской экономики призывы. По мнению экологов этой структуры, Германии необходимо отказаться от российского газа, а также прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2». Однако защитники природы не упоминают, что при отказе от проекта немецким властям придётся прибегнуть к покупке американского СПГ, углеродный след от сжижения и доставки которого в разы выше, чем от трубопроводного газа», — сообщил эксперт.

По мнению члена Общественной палаты, первого замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, Германия крайне заинтересована в реализации «Северного потока — 2».

  • Строительство «Северного потока — 2»
  • Reuters
  • © Tobias Schwarz
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«Позиция Берлина относительно проекта не изменилась под натиском критики со стороны «Союз 90/Зелёные» и таких экологических организаций, как Deutsche Umwelthilfe, поскольку газопровод обеспечит Европу необходимым ей газом по выгодным ценам», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Он также подчеркнул, что «экологическая повестка в Германии является абсолютно ангажированной».

«Вопросы экологии, к сожалению, становятся политическими инструментами, а природозащитные организации готовы играть в эти игры. На деле же энергетическая кооперация между Россией и ФРГ контролируется большим количеством всевозможных надзорных органов. За время этого сотрудничества ярые защитники природы так и не выявили ни одного случая, который мог бы поставить под сомнение экологичность проекта «Северный поток — 2», — заявил Данюк.

Оленченко, в свою очередь, отметил, что деятельность организации Deutsche Umwelthilfe может быть связана с парией «Союз 90/Зелёные», которая также требует свернуть реализацию «Северного потока — 2» из-за якобы значительного влияния на экологию.

«Сейчас эта политическая сила находится в статусе оппозиции в ФРГ. Между «Союз 90/Зелёные» и другими политиками происходят серьёзные препирательства, в том числе и из-за строительства газопровода. Перед выборами в бундестаг эта борьба будет лишь обостряться и сопровождаться новыми инициативами со стороны экологов с требованиями остановить проект», — считает аналитик.

Оленченко также обратил внимание на то, что немецкие власти «отдают себе отчёт в том, что ангажированные попытки приписать проекту «Северный поток — 2» экологическую несостоятельность безосновательны».

«Поэтому никаких значимых последствий от подобной деятельности немецких экологов и «Союз 90/Зелёные» не возникнет. Ситуация будет сохраняться на прежнем уровне, активисты просто не успеют добиться каких-либо новых ограничений для проекта, который уже почти реализован», — заключил эксперт.

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