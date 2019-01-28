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«Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?»: Эксперт обратилась к западным СМИ, раскритиковавшим память о блокадном Ленинграде

28 января 2019, 10:09  •  210 • В мире
Журналист Юлия Витязева поинтересовалась у западных коллег«Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?», вместо того чтобы писать разгромные статьи о праздновании в России прорыва блокады Ленинграда.
Журналист Юлия Витязева обратила внимание немецких и французских журналистов, которые написали большое количество критических статей на тему празднования прорыва блокады, на события, которые по каким-то причинам не получили огласки в прессе.
Журналист считает, что в это время в мире происходят, куда более актуальные события, заслуживающие широкого освещения в СМИ, особенно западных.
Витязева обратилась к коллегам из стран ЕС:
"Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?"
Факельное шествию неонацистов прошло в Киеве в воскресенье, 27 января.
Вопрос на сон грядущий: немецкие и французские журналисты, осудившие мероприятия в день прорыва Блокады Ленинграда не хотят высказаться по факельному шествию неонацистов, которое прошло сегодня в Киеве? pic.twitter.com/Em69FfOS9v
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 27 января 2019 г.
Сотни украинских националистов провели факельное шествие в Киеве https://t.co/sE2YmOnQ3R pic.twitter.com/Uxao0rplZz
— newrussiay (@newrussiay) 28 января 2019 г.

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