«Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?»: Эксперт обратилась к западным СМИ, раскритиковавшим память о блокадном Ленинграде

Журналист Юлия Витязева поинтересовалась у западных коллег«Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?», вместо того чтобы писать разгромные статьи о праздновании в России прорыва блокады Ленинграда.

Журналист Юлия Витязева обратила внимание немецких и французских журналистов, которые написали большое количество критических статей на тему празднования прорыва блокады, на события, которые по каким-то причинам не получили огласки в прессе.

Журналист считает, что в это время в мире происходят, куда более актуальные события, заслуживающие широкого освещения в СМИ, особенно западных.

Витязева обратилась к коллегам из стран ЕС:

"Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?"

Факельное шествию неонацистов прошло в Киеве в воскресенье, 27 января.

Вопрос на сон грядущий: немецкие и французские журналисты, осудившие мероприятия в день прорыва Блокады Ленинграда не хотят высказаться по факельному шествию неонацистов, которое прошло сегодня в Киеве? pic.twitter.com/Em69FfOS9v — Юлия Витязева (@Vityzeva) 27 января 2019 г.