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«Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?»: Эксперт обратилась к западным СМИ, раскритиковавшим память о блокадном Ленинграде
28 января 2019, 10:09 • 210 • В мире
Журналист Юлия Витязева поинтересовалась у западных коллег«Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?», вместо того чтобы писать разгромные статьи о праздновании в России прорыва блокады Ленинграда.
Журналист Юлия Витязева обратила внимание немецких и французских журналистов, которые написали большое количество критических статей на тему празднования прорыва блокады, на события, которые по каким-то причинам не получили огласки в прессе.
Журналист считает, что в это время в мире происходят, куда более актуальные события, заслуживающие широкого освещения в СМИ, особенно западных.
Витязева обратилась к коллегам из стран ЕС:
"Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?"
Факельное шествию неонацистов прошло в Киеве в воскресенье, 27 января.
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