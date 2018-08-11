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«Не хотят связываться с радикалами»: к чему может привести нехватка судей на Украине

11 августа 2018, 16:24  •  50 • Украина
Городской суд Яремче в Ивано-Франковской области приостановил работу из-за отсутствия судей. Канцелярия принимает заявления и обвинительные акты, но выносить решения некому. И это не единичный случай. Источник RT в Высшей квалификационной комиссии сообщил, что на грани закрытия ещё несколько десятков судов в разных регионах. По его данным, на Украине не хватает 30% судей, и к концу года «дефицит» служителей Фемиды может вырасти до 40%.
 
Радикалы у здания Печерского районного суда Киева globallookpress.com © Nazar Furyk
 

Городской суд Яремче в Ивано-Франковской области с начала августа практически перестал функционировать. У единственного работающего в городе судьи Андрея Иванова закончились полномочия, поэтому сейчас действует только канцелярия, говорится в сообщении суда. Гражданские дела копятся, а уголовные производства и заявления от правоохранительных органов, например на обыск или задержание, передаются на рассмотрение Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

«Это катастрофа, поскольку город с населением около 9 тыс. человек остался без суда. Апелляционный суд тоже завален делами, поэтому рассматривать все эти вопросы фактически некому», — рассказал в беседе с RT юрист из Ивано-Франковска Олег Семкив.

Схожие проблемы и в Михайловском районном суде Запорожской области. У троих из четырёх судей полномочия закончились в конце июня этого года, а у последнего — 7 августа этого года. Они не могут исполнять свои обязанности, и рассмотрение дел практически не проводится.

«Полномочия каждому судье предоставляются президентом на пять лет. Но Пётр Порошенко не занимается этим вопросом, поэтому многие города страны находятся на грани остановки работы судей. Например, большие проблемы в Николаевском апелляционном суде и Подольском районном суде Киева. Там фактически некому работать», — рассказал собеседник RT в Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

  • Пётр Порошенко
  • Reuters

По его словам, сейчас на Украине не хватает 30% судей, и до конца года их «дефицит» может вырасти до 40%. Ещё три года назад, отмечает собеседник RT, такой проблемы не было.

Опасная работа

Массовое увольнение судей на Украине — прогнозируемый процесс, рассказывает источник RT в партии «Батькивщина».

«Близкие к президенту депутаты могли влиять на принятие нужных решений. Но судьи быстро поняли, что никто не предоставит им защиту после завершения каденции президента Петра Порошенко. Поэтому они отказываются рисковать, принимая «политические решения», и хотят избежать проблем в будущем», — говорит собеседник RT.

Судьи сталкиваются с давлением при рассмотрении политических и уголовных дел, отмечает в интервью RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Нет желающих связываться с радикалами», — подчёркивает эксперт.

Это подтверждает судья из Киева Анна Голикова (фамилия изменена из соображений безопасности. — RT), которая столкнулась с угрозами и была вынуждена уволиться с работы.

«Ещё перед рассмотрением дела об уголовном преступлении члена киевской националистической организации ко мне домой стали приходить националисты и намекать, что «нужно принять правильное решение, иначе будут проблемы». С таким я столкнулась впервые. Раньше предлагали деньги за «правильное решение», но сейчас просто угрожают. Никто на Украине не защищает судей, а они не хотят рисковать своей жизнью или здоровьем», — рассказала она в беседе с RT.

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В итоге судья уволилась и перешла работать в крупную юридическую компанию на более высокую зарплату.

Те, кто не хочет идти на уступки, могут столкнуться с серьёзными проблемами. Например, в конце ноября прошлого года в центре Полтавы неизвестные напали на судью Ларису Гольник и её мужа Игоря Гавриленко. Двое мужчин в масках избили супругов трубами прямо в центре города. Гольник заявила, что нападавших надо искать в окружении мэра города.

«Опасная ситуация для Украины»

На Украине наблюдается постепенная деградация государственных органов, объясняет происходящее в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«Государственные органы не выполняют возложенных на них задач, и националистические организации усиливают свои позиции», — отмечает эксперт.

Источник RT в партии «Самопомощь» утверждает, что «Украина приближается к анархии». «Судебная система не работает, правоохранительные органы не работают. Это значит, что преступники могут чувствовать себя свободно. Посмотрите внимательно, как семь бывших бойцов спецподразделения «Торнадо» подняли на уши всё Лукьяновское СИЗО 9 августа. Мало того, что они оказались в одном помещении с холодным оружием и бензином в руках, так для их успокоения пришлось привлекать бойцов спецподразделения «Альфа» и Нацгвардию. Напомню, все эти люди находились за решёткой», — подчёркивает собеседник RT.

  • Нацгвардия охраняет Святошинский районный суд Киева
  • globallookpress.com
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По мнению экспертов, в сложившейся ситуации радикалы могут выйти из-под контроля.

«Власти думают, что контролируют националистов. Но на самом деле это не так. Они предадут руководство страны при первой возможности. И отсутствие судей может сыграть в этой ситуации злую шутку. Кто отправит виновного за решётку? Может, президент или премьер? Развал судебной системы угрожает всему украинскому государству и может привести к противостоянию одного олигарха с другим, а жертвой окажется украинский народ. Мне даже страшно предположить, что в этом случае будет с Украиной. Это действительно опасная ситуация, которая угрожает целостности страны», — заявил собеседник RT в партии «Народный фронт».

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