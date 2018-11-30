«Не хотят разбираться в деталях»: в России ответили на резолюцию сената США по ситуации в Керченском проливе

В России назвали «откровенно русофобской стратегией» резолюцию сената США, осуждающую действия Москвы в отношении украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе. В Совфеде отметили, что принятый документ с юридической точки зрения не имеет никакого значения, а американские политики пытаются использовать любой конфликт для обвинения РФ в «агрессии». В Госдуме при этом предположили, что Вашингтон не пойдёт ни на какие реальные действия, а ограничится публикацией осуждающих резолюций.

Сенат США принял резолюцию, которая осуждает действия России в отношении украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.

Документ одобрен членами сената единогласно, но обязывающего характера для исполнительной власти США не имеет. Авторами резолюции выступили республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мёрфи.

В тексте резолюции сенаторы заявили, что поведение российских властей «дестабилизирует регион и приводит к дальнейшей эскалации». Авторы документа призвали международное сообщество объединиться с осуждением действий России в Керченском проливе.

«Сегодня сенат принял меры и послал ясный сигнал (президенту России. — RT) Путину, что агрессию его правительства против Украины в Азовском море не станут терпеть. Мы категорически осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее переписывание международных правил», — приводит слова сенатора Мёрфи американское издание The Hill.

В свою очередь, сенатор Джонсон призвал провести международные операции в Азовском море.

«Я бы хотел увидеть международные операции по обеспечению свободы навигации, с проходом через Керченский пролив в Азовское море. Нам нужно установить там присутствие, возможно, нам нужно проводить больше военных учений», — сказал сенатор в интервью CNN.

«Думаю, нам нужно активизировать военные учения, возможно, ускорить отправку войск в страны Балтии, в Восточную Европу», — добавил Джонсон.

Reuters

Напомним, накануне российская сторона задержала три украинских корабля и 24 члена их экипажа за попытку незаконно пройти территориальные воды РФ. По данным ФСБ, обнаруженные у военнослужащих Украины документы указали на то, что это была запланированная провокация и моряки знали, что идут на нарушения.

В России действия украинских кораблей в Керченском проливе считают «провокацией, которая организована действующей властью в преддверии президентских выборов». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не разбираются в деталях»

Правовую оценку событиям в Керчи готовятся дать и в России. В понедельник, 3 декабря, комитет Совета Федерации по международным делам рассмотрит ситуацию в районе Керченского пролива и «международно-правовые аспекты украинской вооружённой провокации 25 ноября 2018 года». В заседании примут участие представители МИД и ФСБ.

При этом в Совфеде уже заявили, что принятый американским сенатом документ с юридической точки зрения не имеет никакого значения.

«С политической точки зрения они могут делать любые заявления, принимать резолюции по любому событию, которое происходит в мире. Другое дело, что с юридической точки зрения понятно, что это абсолютно ничтожный документ, не имеющий никакого значения, кроме как политического фейерверка с очередным осуждением России», — отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Член Совфеда добавил, что американские политики придерживаются «откровенно русофобской стратегии, которая стала уже общей для деятельности американского сената».

По словам Морозова, Соединённые Штаты пытаются использовать любой конфликт для обвинения Москвы.

«Американская сторона, как всегда, не хочет разбираться в деталях, а собирается использовать любой существующий конфликт, любой повод, чтобы обвинить Россию. Поэтому думаю, что к этому нужно относиться спокойно», — сказал Морозов.

Ранее сенаторы Джонсон и Мёрфи отметились законопроектом по борьбе с «пагубным влиянием России» в энергетической сфере. Авторы документа предложили выделить Евросоюзу на эти цели $1 млрд.

По их словам, деньги США позволят поддержать разработку новых источников энергии в ЕС и «разрушить контроль» России над Европой, а также создать рабочие места в США.

Кроме того, сенатор Джонсон в 2018 году в составе делегации республиканцев посетил Россию и усомнился в эффективности санкций со стороны США. «Вы что-то делаете, но никто никогда не садится и не анализирует: «А работает ли это?» И я считаю, что вам было бы сложно сказать, что санкции против России действительно работают так хорошо», — рассказал сенатор американским СМИ.

По его мнению, Россия «хочет воссоздать сферу влияния» времён СССР. Джонсон отметил, что если США не хотят такого развития событий, то им следует демонстрировать «силу и решительность».

«Дальше слов не пойдут»

Вмешательство США в ситуацию с провокацией Украины в Керченском проливе ограничится публикацией документов, на реальные действия Вашингтон, скорее всего, не пойдёт, уверены в Госдуме.

«Думаю, что дальше слов не пойдут. Если они попытаются каким-то силовым путём вмешаться, то, конечно, получат жёсткий отпор», — отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По мнению парламентария, сенаторы США «некорректно трактуют морское право».

«Это последствие того, что США до сих пор не хотят признать очевидное — что Крым стал частью России. Они трактуют морское право некорректным образом, исходя из того, что якобы эти территории по-прежнему принадлежат Украине. Они находятся далеко от места событий, поэтому им, видимо, трудно судить о том, что происходит», — отметил Морозов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев при этом подчеркнул, что Россия попыталась создать условия для обсуждения инцидента в Керчи, но дискуссии на международном уровне не дали ход.

«Поэтому первое, что мы сделали, — это призвали Совбез ООН разобрать произошедшее на этой площадке, потому что это единственная площадка, где можно серьёзно говорить. На это не пошли», — сказал Шхагошев.

Парламентарий отметил, что отмена американским лидером переговоров с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине говорит о том, что «США к этой провокации имели прямое отношение или как минимум решили поддерживать Украину во что бы то ни стало».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в ходе саммита G20 в Аргентине. В своём комментарии Трамп заявил, что решился на отмену мероприятия, «основываясь на том, что корабли и моряки не были возвращены из России на Украину».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого отметил, что освободившееся из-за решения Трампа время удастся провести с пользой.

«Будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — отметил он.

В МИД связали отказ Трампа проводить встречу с Путиным с внутриполитической ситуацией в США.

«Является ли провокация, которая была устроена Киевом в этом районе, реальным поводом к отмене? Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению. Является ли это реальностью? Мне кажется, что всё-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения — внутриполитический расклад в США», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 30 ноября.