Не хотят признавать ошибки: Премьер-министр Молдавии потребовала от судей КС добровольно уйти в отставку

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала от судей Конституционного суда страны уйти в отставку.

Ранее КС Молдавии отменил свое же решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране, которое спровоцировало политический кризис. Молдавский президент Игорь Додон приветствовал поступок судей, однако Санду считает, что решение было пересмотрено из-за изменения политической обстановки, а не из-за допущенной ошибки.

"Суд, вместо того чтобы признать, что он участвовал в отчаянной попытке Демократической партии незаконно сохранить свою власть, оправдывает своё решение только тем фактом, что в настоящее время ситуация в Республике Молдова является такой", - подчеркнула политик.

Майя Санду считает действия судей неуважением к Конституции Молдавии.

Напомним, правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку в полном составе. Новым премьер-министром страны стала Майя Санду (блок ACUM), а спикером парламента - Зинаида Гречаный (Партия социалистов).