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Не хотят признавать ошибки: Премьер-министр Молдавии потребовала от судей КС добровольно уйти в отставку

16 июня 2019, 12:54  •  154 • Политика
Премьер Молдавии Майя Санду потребовала от судей КС, которые отказываются признавать свои ошибки, спровоцировавшие кризис в стране, добровольно уйти в отставку.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала от судей Конституционного суда страны уйти в отставку.
Ранее КС Молдавии отменил свое же решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране, которое спровоцировало политический кризис. Молдавский президент Игорь Додон приветствовал поступок судей, однако Санду считает, что решение было пересмотрено из-за изменения политической обстановки, а не из-за допущенной ошибки.
"Суд, вместо того чтобы признать, что он участвовал в отчаянной попытке Демократической партии незаконно сохранить свою власть, оправдывает своё решение только тем фактом, что в настоящее время ситуация в Республике Молдова является такой", - подчеркнула политик.
Майя Санду считает действия судей неуважением к Конституции Молдавии.
Напомним, правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку в полном составе. Новым премьер-министром страны стала Майя Санду (блок ACUM), а спикером парламента - Зинаида Гречаный (Партия социалистов).

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