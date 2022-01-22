Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности

Ответ США будет содержать встречные предложения по безопасности и показывать заинтересованность Белого дома в продолжении диалога с Кремлём

США не хотят, чтобы Россия обнародовала письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В связи с этим американские дипломаты попросят своих русских коллег не делать этого, сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на свой неназванный источник.

Как сообщает газета, один из высокопоставленных чиновников Госдепа не исключил того, что Кремль действительно может опубликовать американский ответ, который должен быть отправлен на будущей неделе. Ответ США будет содержать встречные предложения по безопасности и показывать заинтересованность Белого дома в продолжении диалога с Кремлём. По данным издания, в нём точно не появятся обещания, что к НАТО не смогут присоединяться новые страны.

В то же время в американской администрации уверены, что отправка письменного ответа Москве очень важна, поскольку в этом случае данный документ ляжет на стол к Владимиру Путину и будет изучен президентом России.

В России один человек принимает решения. Это президент Путин,

- сказал газете ещё один представитель администрации США.

По его словам, американская сторона будет приветствовать дипломатические решения в сложившейся ситуации, поэтому если передача письменного ответа позволит Путину рассмотреть предложенные Вашингтоном предложения, это будет в интересах США.