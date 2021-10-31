Не хотите жить, как в Китае, россияне? А придётся

Вот молодцы китайцы! И экономику перевели на рыночные рельсы, и целостность государства сохранили, и безо всякой перестройки! И социализм у них там с человеческим лицом, и вообще – идиллия. Рай на земле. Вот бы и нам так! Многие здесь так рассуждали. А теперь нам придётся отведать на вкус, каково оно – «как в Китае».

Мы ничего не знаем о том, как там, в Китае, на самом деле. Начиная с лихих 90-х Поднебесная для нас – недостижимый образец лучшей жизни, как Америка во времена перестройки. Про Америку, всамделишную, а не нафантазированную, мы тогда тоже знали немного. А как там нынче оно у китайцев, понятно по свежим газетным заголовкам. «Китай закручивает криптовалютные гайки», «Китай продолжает закручивать гайки в IT-секторе», – сообщает Reuters. «Гайки закручиваются во всех сферах китайского общества», – пишет The Telegraph. Выделить главный посыл несложно. А тут ещё через год у Компартии Китая очередной съезд, где товарищ Си намеревается окончательно отделить «чистых» партийцев от «нечистых», замазанных в капиталистических предпочтениях. Чтобы повести страну путём бескомпромиссного председателя Мао Цзэдуна, а вовсе не Дэн Сяопина, «отца реформации». Осенний пленум КПК задал вектор действия – капитализм, даже с человеческим лицом, перестал устраивать правящие верхи. Оппортунистов, пожалуй, не шлёпнут именем революции, хотя миллиардеру Лю Ханю с приспешниками, помнится, тоже обещали сохранить жизнь. Но – увы. Самая продаваемая нынче в Китае книга – цитатник Мао, «маленькая красная книжица». Китайцы уже всё поняли про своё будущее. Ну а мы-то понимаем, куда нас ведут и что нас там ждёт?

В Пекине указали ещё четыре года назад – у Китая не может быть стратегического партнёра с иным общественно-политическим укладом, нежели социалистический. Русский с китайцем, оно конечно, братья навек, но при условии, что оба – красные

Гутен Морген, страна!

И не говорите, что вас не предупреждали. Ровно четыре года назад «Наша Версия» опубликовала статью «СССР с китайским лицом. Вернётся ли наша страна в «социалистическое завтра» с подачи Пекина?», где разжевали в подробностях, что означает на деле наше стратегическое партнёрство. И про возвращение плановой экономики, и про сворачивание гражданских свобод, и про всё остальное. То, что мы ничуть не преувеличивали и не ошиблись, стало понятно в начале минувшего года, когда первым вице-премьером правительства стал Андрей Белоусов, ярый сторонник китайской экономической модели и, как считают некоторые эксперты, чуть ли не ставленник Поднебесной. Про возвращение к плановой экономике с тех пор говорят как о свершившемся факте. Ну а то, что мы нынче, подобно золотой рыбке из сказки, по щелчку исполняем все капризы Пекина (утроить поставки электроэнергии по низким ценам – пожалуйста, увеличить экспорт газа – да сколько угодно!), не оставляет сомнений: наше стратегическое партнёрство – словно отношения сюзерена с вассалом. В Пекине же указали ещё четыре года назад – у Китая не может быть стратегического партнёра с иным общественно-политическим укладом, нежели социалистический. Русский с китайцем, оно конечно, братья навек, но при условии, что оба – красные. Понятно теперь, камо грядеши?

Для наглядности вот вам картинка. Популярный певец Моргенштерн ищет пятый угол – гоняют его всем миром. И зажрался, и никакого патриотизма, и физиономия мастями забита – ату его! А ведь мы повторяем за китайцами. У них это три года назад началось, с актрисы Фань Бинбин, «китайской Анжелины Джоли». Одну из самых богатых китайских женщин, лицо нескольких модных брендов, попутал бес недоплатить налоги. В итоге у актрисы сперва отобрали заграничный паспорт, чтобы не сбежала, а потом она и вовсе исчезла. Бесследно. Затем были покаянное письмо и выплаченные недоимки – порядка 129 млн долларов. Но с тех пор актриса пропала с радаров – как будто её и не было. Никаких больше съёмок, карьера не то что пошла под откос – прервалась. Дальше – больше. Уже в этом году другая популярная актриса, Чжэн Шуан, угодила в скандал с суррогатным материнством. В Китае оно под запретом, но богатым и знаменитым законы, понятно, не писаны – они уезжали в США и там обзаводились потомством. Лазейка в законе это вполне позволяла. Вот только Чжэн Шуан отказалась увозить детей из Америки в Китай. Вот тут-то всё и началось: актрису обвинили в отсутствии патриотизма и преклонении перед Западом. Тут уж ей припомнили всё: и как она якобы заставляла суррогатных мам сделать аборт (разругавшись с бойфрендом и расхотев от него детей), и как потом чуть было не отдала малышей в приёмные семьи. В общем, досталось девице сполна. С ней разорвали контракты рекламные бренды (а Чжэн была «китайским лицом» Prada), а кинокомпании объявили, что съёмок актрисы «в ближайшие годы не планируется». Была карьера – и нет карьеры.

Не прощают и слова. Пианиста Ли Юнди называли «принцем классических музыкантов». Но однажды Ли в каком-то интервью имел глупость посокрушаться касательно казни Лю Ханя – мол, негоже так поступать с меценатами (а миллиардер был и его покровителем в том числе). На днях Ли задержала полиция – за то, что он якобы собирался воспользоваться услугами проститутки. Пианиста немедленно выперли из Ассоциации китайских музыкантов, его старые видеоролики были удалены из всех китайских видеосервисов. Нет больше такого пианиста. В Китае во всяком случае. А вы говорите – Моргенштерн!

Бедность – норма жизни

Это примеры из шоу-бизнеса. А вот вам ещё. Нагуляв как следует жирка, китайский интернет-гигант Alibaba решил попытать счастья на рынке микрокредитов. Как писали китайские издания, «чтобы помочь людям бороться с бедностью». Зарегистрировали компанию под названием Ant («Муравей») и даже озвучили далеко идущие планы выйти на российский рынок. До этого, впрочем, не дошло. Синологи утверждают, что в Китае исторически считалось зазорным брать в долг. И в КПК, как ни странно, оказались того же мнения. Вначале верховный суд КНР вынес постановление, что суммарная стоимость кредита не может превышать 36% годовых. Затем жёстко ограничили права коллекторов – запрещалось любое давление как на заёмщика, так и на членов его семьи, и даже на друзей должника. Затем регулятор приостановил лицензирование новых микрофинансовых организаций. Тем же, кто уже действовал на рынке, ввели жёсткие рамки (в том числе снизили годовой предел с 36 до 24%). А ещё Ant Financing волевым распоряжением разделили с Alibaba – чтобы не создавать крупного монополиста. В России, как мы знаем, пока всё наоборот – из «Сбера», к примеру, создают мегамонстра, который занимается всем, что приносит какую-то прибыль, вплоть до доставки готовой еды. В общем, история с Alibaba – наглядный пример того, как будет у нас через пару лет. Крупных монополистов разделят на мелкие части, жёстко ограничивая их во всём, вплоть до процентных ставок. А ведь Ant занималась в общем-то благим делом – к примеру, кредитовала 160 млн крестьян из беднейших районов страны (в сотрудничестве с государственным Фондом по борьбе с бедностью). Тем не менее – жёсткие рамки. И либо компания с ними согласна, либо – вычёркивают. Даже таких монстров, как Alibaba или AliЕxpress.

Осенний пленум КПК задал вектор действия – капитализм, даже с человеческим лицом, перестал устраивать правящие верхи. Оппортунистов, пожалуй, не шлёпнут именем революции, хотя миллиардеру Лю Ханю с приспешниками, помнится, тоже обещали сохранить жизнь. Но – увы. Самая продаваемая нынче в Китае книга – цитатник Мао, «маленькая красная книжица»

Вот, кстати, о китайской бедности. То, что мы видим в телевизоре – только блеск фасада. Показывают обычно Пекин, Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу. Города-миллионники. Там и правда средняя зарплата, как у нас пишут, порядка 60 тыс. рублей. Но 90% населения страны живёт в совершенно иных реалиях. Средняя зарплата в сельском хозяйстве – порядка 15–20 тыс. рублей. И 45% заработанного уходит на налоги и оплату коммунальных счетов. При шестидневной рабочей неделе и 12-часовом рабочем дне. А Ленин с Марксом писали о 8-часовом рабочем дне при социализме. Но китайцы об этом, похоже, не слышали.

Ещё один важный штришок, который у нас отчего-то (намеренно?) упускают из виду. Минималка 60 тыс. рублей, о которой трезвонят в российской прессе, – это в частном секторе. Столько платят капиталисты. А госпредприятия платят намного меньше даже в крупных городах (в среднем где-то 34–36 тыс. рублей), не говоря уже о глубинке (хорошей считается зарплата 25 тыс. рублей). В общем, китайцы отнюдь не настолько зажиточны, как мы их себе представляем. И это, кстати, заметно, если приглядеться к китайским туристам в России. Пьют они самое дешёвое пиво, едят только в «своих» заведениях и самую дешёвую пищу, чуть ли не «доширак». Денег в поездке практически не тратят. И не столько из экономии, сколько по бедности.

«А я тебя вижу!»

«Повсюду ковидные ограничения! Караул, а как же свобода?!» Это у нас тут. При этом никто никого особо не проверяет и уж тем более не «жмёт». В метро половина в масках, другая – без них. А как в Поднебесной? О каждом новом заражённом можно теперь прочесть в открытом доступе, сообщает китайская пресса. Имена, фамилии, возраст, кем работает. Фиксируются все контакты, все маршруты передвижения, вплоть до вагонов метро. Все магазины, куда заходил заражённый, берутся на карандаш. Если нужно, полиция блокирует не только отдельные многоэтажки, но и целые районы – из-за нескольких подозрительных. «Это всё очень похоже на слежку», – рассуждает работающая в Китае россиянка. Да какая там слежка, в самом деле! Просто о тебе всё известно – куда ходил, что купил, сколько заплатил, куда завтра пойдёшь и что купишь. А чего скрывать-то, ведь ты же не преступник какой? Ну-ка, в глаза смотреть!!!

Купить лекарства в аптеке без «кода здоровья» и «электронного паспорта» не получится. Заказал лекарства с доставкой на дом – привезут, а потом будут две недели названивать. Выздоровел – к врачу на осмотр! Не пришёл – штраф. Опять не пришёл – месяц отсидки

Чтобы узнать, где находится тот или иной человек (предположим, заражённый ковидом, но это не точно), достаточно проверить данные его геолокации – её включать обязательно, как и загружать в свой смартфон QR-код (в Китае он называется «код здоровья» – красиво, правда?). «Код здоровья» и «единая карта перемещений» каждого китайца автоматически подключены к мобильным операторам связи. За сокрытие информации о своём местонахождении (как вариант – за отключение геолокации в смартфоне) гражданин несёт ответственность, в первый раз – административную (штраф), во второй – уголовную. Примечателен даже внешний вид «кодов здоровья» – зелёного цвета закодированное изображение (у нас такие чёрного цвета), внутри которого нарисовано китайское глазастое божество. Мол, а я тебя вижу!

Оцепить могут любой жилой квартал – лишь по подозрению, что туда проник заражённый. Оцепление действует сутки. Подтвердилось – две недели все жители, от 10 до 12 тыс. человек, ежесуточно сдают тесты. Сидя в строжайшей изоляции. Не подтвердилось – оцепление снимают. Если кто-то оказался в оцепленном квартале случайно, не проживая там (например, был в гостях), – значит, не повезло. Придётся побыть там до снятия оцепления. Вариант – почаще поглядывать на экран своего смартфона. Если твой «код здоровья» зелёного цвета окрасился в жёлтый –

значит, ты в зоне заражения. В общественный транспорт с таким цветом не пустят, равно как и в присутственные места. Прямиком к доктору, сдавать тест. Сдашь – перекрасят. Или отправят в больницу – тут уж как повезёт. В поездах дальнего следования и в аэропортах поголовно проверяют «коды здоровья» – где был за последние 14 дней, не контактировал ли с заражёнными (менялся ли цвет твоего «кода здоровья»). Кстати, жёлтый цвет – не самое страшное. Вот если код покраснеет – беда-печаль. Стой ровно на месте и жди, за тобой приедут (геолокацию не выключать!). В таких случаях вместе с врачами прибудет представитель местной администрации. Поинтересуется вежливо, как самочувствие, не нужно ли чего. Нашим соотечественникам такое внимание власти по вкусу – мол, о народе заботятся. Хорошо-то как!

Да, вот ещё что. Купить лекарства в аптеке просто так, без «кода здоровья» и «электронного паспорта», не получится. Даже обычное жаропонижающее не продадут. Заказал лекарства с доставкой на дом – привезут, а потом будут две недели названивать. Как здоровье? Выздоровел – к врачу на осмотр! Не пришёл – штраф. Опять не пришёл – месяц отсидки. Социализм!

Россия, часть китайского мира

И даже не пытайтесь обмануть систему. Отключил смартфон – штраф. Отключил на том основании, что менял сим-карту, – тоже штраф. Миллиардное население полностью под колпаком. Партия и товарищ Си всё видят, всё знают. Осенний пленум КПК призван выявить всех недовольных в партии, точнее остатки тех, с кем по каким-то причинам не разобрались в середине прошлой декады. Тогда накануне съезда партии Си провёл «чистку» – за решёткой оказались глава генштаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй и главный политрук Чжан Ян (вторая и третья по значимости после главковерха фигуры). По мотивам арестов разоблачили попытку госпереворота – заводилой у военных выступал олигарх

Е Сяохуэй, женатый на внучке Дэн Сяопина. Его, разумеется, тоже посадили. Но кое-какие корешки не выкорчевали, и те проросли – теперь их будут полоть. Времени – год до очередного съезда КПК. А затем, как ожидается, товарищ Си провозгласит новый политический курс страны – от рыночного социализма к чистому, такому, каким его задумывал Мао. Возможно, с новой «культурной революцией».

«Расправившись со свободным Гонконгом, – резюмирует Би-би-си, – Компартия и Си Цзиньпин взялись за миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса. Богатых заставят делиться, вытравят западные ценности и вернут Китай на прежний «путь Мао» – к социализму и мировому господству». России же «придётся следовать в фарватере Пекина, что бы об этом ни заявляли в Москве». И вот на днях информационное агентство «Ура» тиснуло статью с заголовком «Россия выйдет из экономической зависимости в Азии». Да ладно! Поздно что-то сдвигать – как показали приключения российских энергетиков с попыткой задрать тарифы для товарища Си. Жёсткая фиксация в братских объятиях делает своё дело – Россия становится китайским миньоном. И назад дороги нет?

Ещё цитата от Би-би-си: «Китай стреляет себе в ногу, принося крупный частный бизнес в жертву абсолютной власти Компартии». «Китай попрощался с бедностью, но притормозил на пути к богатству». «Теперь богатых заставляют поделиться». «Си мобилизует страну на борьбу с неравенством». Короче, уже через год в Китае все будут равны. А у нас-то когда, через два-три года? Зато под присмотром будем – если и в России введут «коды здоровья» по китайскому примеру.

Кстати