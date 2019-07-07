Не хотите ядерную сделку, тогда... Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%

Иран выполняет свою часть обещания, связанную с приостановлением ядерной сделки. Ранее представители властей страны давали Европе возможность для определения своих позиций в условиях, когда США в одностороннем порядке вышли из соглашения. В Тегеране подчеркивали, власти страны не позволят США манипулировать и сделают все возможное для отстаивания собственных интересов.

В воскресенье, 7 июля Иран начал обогащение урана на уровне выше 3,67 процентов. Именно этот объем был предусмотрен ядерной сделкой. О решении сообщили власти Ирана.

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Иран с 15 мая официально приостанавливает выполнение части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Вышло постановление по указанному вопросу. Таким образом, случился ответ на провокационные действия США.

Еще раньше президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановлении обязательств в рамках двух пунктов соглашения. Касаются они остановки продаж имеющегося обогащённого урана и тяжёлой воды в другие страны. Таким образом Иран отвечает на выход США из соглашения в прошлом году.