Не хотим бесконечных войн. Байден готов вести диалог с "главными угрозами США"

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай остаются главными угрозами для Соединённых Штатов, поскольку "мешают защищать союзников". Однако при этом он подчеркнул, что готов вести диалог с обеими странами. Белый дом отметил, что не хочет больше вести бесконечные войны.

Об этом говорится в переходных положениях национальной стратегии безопасности, которые в среду опубликовала администрация президента США. В них, в частности, утверждается, что Россия и Китай остаются главными угрозами для США. Москва якобы не даёт американцам защищать своих союзников и пытается дестабилизировать обстановку в Европе.

Китай же действует всё более самоуверенно, оставаясь единственной страной, чьи военные, экономические и технологические возможности позволяют бросить вызов США.

В то же время Белый дом отметил, что президент Байден готов к диалогу с этими странами, поскольку не хочет с ними конфликта. Речь преимущественно идёт о контроле над вооружением и сокращении роли ядерного оружия (при сохранении концепции ядерного сдерживания). Кроме того, в администрации президента отметили, что США устали от бесконечных войн.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка хочет отказаться от использования технологии цветных революций для "распространения демократии". Госперевороты оказались слишком дорогими и ненадёжными. Вместо этого Вашингтон намерен действовать более тонко - "распространять демократию", побуждая другие страны к реформам.