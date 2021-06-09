«Не хотелось так, конечно»: в Сочи задержали стрелявшего в судебных приставов

В Сочи полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на улице и убил двух судебных приставов. Представители службы исполнения наказаний пришли выселять его по решению суда. Мужчина заявил, что ему «пришлось» решать проблему таким образом, так как иначе с чиновниками договориться не удалось. Как выяснил RT, мужчина судился с администрацией с 2016 года, городские власти настаивали на сносе этих построек. Подробнее — в материале RT.

В Сочи правоохранители задержали 60-летнего мужчину, который открыл огонь по приставам, пришедшим исполнять решение суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«9 июня около 10:35 в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи поступило сообщение, что во время выселения жителей из одноэтажной постройки барачного типа, признанной не годной для жилья, у местного жителя произошёл словесный конфликт с судебными приставами, и он открыл стрельбу по ним. Оба пристава получили ранения, от которых скончались на месте. Оперативный наряд задержал на месте 60-летнего жителя и доставил в дежурную часть, дело передано в СК», — сообщили RT в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По данным СМИ, вечером 8 июня к одному из зданий на улице Просвещения пришли приставы и повесили на нём объявление о запланированном на следующий день сносе дома.

Утром 9 июня к зданию подъехала специализированная техника в сопровождении приставов. К ним вышел местный житель Вартан Кочьян. Он стал требовать, чтобы они покинули территорию, а затем начал стрелять из ружья. От полученных травм скончались на месте 35-летний Альберт Агозян и 36-летний Андраник Мативосян. Также ранение получил мужчина, который должен был осуществлять снос строений. После стрельбы пенсионер сдался полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование», а также по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и (покушение на убийство двух и более лиц).

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Судебные тяжбы

В интернете публикуют видео, на котором Кочьян рассказал, что на этом месте он жил с четырёх лет. В 2018 году на территории произошёл пожар, после чего власти якобы решили признать строения незаконными.

«Я живу в этих домах с четырёх лет. Просто довели — не давали землю оформить, говорили «нельзя», потом власть поменялась. Не всё продаётся — я не продаюсь. Это моё. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Я не жалею, что сделал. Андранику говорю — пообщайся с адвокатом. Он говорит — нет, мне не о чем говорить. Ну не хотят говорить — значит, разговор другой», — говорит Кочьян.

По его словам, на территории располагается 48 квартир, но после признания их самовольными постройками расселять людей никто не стал.

«Не хотелось так, конечно. Но никто не пришёл с народом поговорить, никто. Хотя бы сказали: 48 квартир, давайте наведём порядок. Сделаем стоянку, детскую площадку. Нет! Забрать и сделать магазины, ларьки. Всё им мало денег. Пусть их родители плачут теперь».

Как выяснил RT, администрация Сочи обратилась в суд с иском о сносе незаконных построек на улице Просвещения в 2016 году. Официально там располагался гаражный кооператив, одним из учредителей которого был Вартан Кочьян.

По факту, как следует из материала суда, гаражей там не было, а были выстроены торговые палатки и дома. При этом разрешение на строительство вышеуказанных объектов на данном земельном участке не выдавалось.

Соответчиком по иску выступал не только Кочьян, но и ещё четыре человека. Суд обязал ответчиков снести самострой.

В 2019 году администрация вновь подавала иск к владельцам незаконных построек и снова выиграла суд.

«В 2019 году было подано исковое заявление о признании строений капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу город Сочи, Адлерский район, улица Просвещения, уч. 81/2 самовольной постройкой. Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. 7 сентября иск администрации был удовлетворён», — сообщили в администрации Сочи.

В 2021 году судебные тяжбы продолжились. В марте администрация и владельцы самостроя подали друг к другу встречные иски. Предварительное судебное заседание по ним должно было состояться 21 июня 2021 года.

По данным Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, на Вартана Кочьяна составлено три исполнительных производства.

В постановлении о взыскании исполнительного сбора в 2007 году он должен оплатить в общей сложности более 211 тыс. рублей. От 2018 года с него должны взыскать 1 тыс. рублей. А по исполнительному листу в 2016 году наложен арест.