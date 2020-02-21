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«Не хотели бы говорить про худшие сценарии»: как в России оценивают обстановку в сирийском Идлибе

21 февраля 2020, 22:09  •  66 • В мире
Ситуация в сирийской провинции Идлиб остаётся «очень тревожной». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обстановка в этой провинции обсуждается на переговорах Москвы и Анкары. Также российский Центр по примирению враждующих сторон в САР призвал Турцию обеспечить выход мирных жителей из идлибской зоны деэскалации. Помимо этого, ЦПВС опроверг заявления о якобы «миллионе сирийских беженцев», которые идут к турецкой границе.
 
AFP © Delil Souleiman
 

В сирийском Идлибе сложилась очень тревожная ситуация, констатировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обстановка в этом регионе постоянно обсуждается Москвой и Анкарой.

«Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой сторонами. Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии», — сказал представитель Кремля.

Ранее на эту тему высказался министр обороны Турции Хулуси Акар. Он заявил, что у Анкары нет намерений вступать в противостояние с Москвой.

Напомним, 19 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не удовлетворена итогами переговоров в Москве, и предупредил о готовности начать военную операцию в Идлибе. По его словам, её начало — это «лишь вопрос времени».

А в пятницу, 21 февраля, Эрдоган отметил, что Турция уже начала действовать в этом регионе.

«То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом «война». Мы уже начали там свои действия», — сказал он.

Дальнейшая позиция Анкары по Идлибу будет сформирована в ходе телефонных переговоров между президентами вечером 21 февраля, отметил Эрдоган. 

Информацию о планируемом звонке подтвердил Дмитрий Песков. По его словам, Путин с учётом предстоящего звонка обсудил ситуацию вокруг Идлиба с Советом безопасности России.

  • Вооружённые силы Турции
  • AFP
  • © Omar Haj Kador

«Никаких свидетельств не существует»

 

Анкара заявляет, что сирийские войска якобы наносят удары по гражданским целям в Идлибе и тем самым провоцируют исход беженцев из региона. Так, в начале февраля в ходе визита в Киев Эрдоган сказал, что к турецкой границе движется «около миллиона» сирийцев.

«Ситуация в Идлибе становится неуправляемой, около миллиона беженцев покинули свои жилища и двигаются в сторону турецкой границы», — заявил он.

Однако российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг эти слова.

«Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции, не соответствует действительности. Никаких верифицируемых фото- и видеоматериалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы «около миллиона» беженцев из зоны деэскалации «Идлиб» не существует», — говорится в сообщении ЦПВС.

В Центре отметили, что все дороги на севере провинции Идлиб, где и расположена граница Турции, работают в штатном режиме, «что и позволило осуществить переброску на территорию зоны деэскалации со стороны Турецкой Республики многокилометровых колонн боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами».

Также в Центре сообщили, что следят за обстановкой в зоне деэскалации в Идлибе несколькими способами, среди которых анализ соцсетей, беспилотные летательные аппараты и прямое общение российских офицеров с местными жителями.

«Террористы блокируют все пути выхода»

 

Эскалация обстановки в регионе была вызвана массированными атаками террористов на позиции сирийских правительственных войск, напомнили в ЦПВС. Помимо этого, боевики не позволяют мирным гражданам выйти из Идлиба через гуманитарные коридоры, организованные российской и сирийской сторонами.

«В настоящее время именно террористы, прикрываясь местными жителями в качестве «живого щита», блокируют все пути выхода сирийских граждан через организованные ЦПВС и Сирией гуманитарные коридоры к пунктам пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо, «Абу-Эд-Духур» в провинции Идлиб и «Хабит» в провинции Хама», — подчеркнули в Центре.

Российская сторона призвала Турцию принять меры, чтобы обеспечить безопасный выход жителей через пункты пропуска на те территории, которые находятся под контролем Дамаска.

Зона деэскалации «Идлиб» — это последний крупный очаг террористов в Сирии. Она находится под контролем боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Помимо этого, в регионе сконцентрированы представители вооружённой оппозиции.

Согласно договорённостям, заключённым между Россией и Турцией, Анкара должна была обеспечить отмежевание террористов от оппозиции. Однако, как констатировали в МИД, этого не произошло, что и стало причиной обострения обстановки.

Удар российских ВКС

 

Турция выступает против операции сирийской армии. Согласно позиции Анкары, Дамаск якобы наносит удары по мирным жителям и обостряет гуманитарную обстановку. Между сирийскими и турецкими военнослужащими регулярно происходят столкновения в районе Идлиба.

В частности, 20 февраля боевики начали наступление на позиции сирийских войск. Как сообщили в ЦПВС, поддержку им оказывала турецкая артиллерия, что позволило им прорвать оборону правительственных войск.

Затем сирийская сторона обратилась к России, и самолёты Су-24 ВКС РФ нанесли удары по террористам.

«По просьбе сирийского командования самолётами Су-24 ВКС России был нанесён удар по прорвавшимся вооружённым формированиям террористов», — говорится в сообщении ЦПВС.

В результате удара российской авиации были уничтожены танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением, подчеркнули в Центре. В ЦПВС констатировали, что «это не первый случай поддержки боевиков со стороны Вооружённых сил Турции».

В МИД России отметили, что это нарушает договорённости, заключённые между Москвой и Анкарой.

«Выражаем серьёзную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны Вооружённых сил Турции. Данный инцидент является нарушением российско-турецких договорённостей... рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии», — заявили в ведомстве.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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