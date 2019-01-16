Не ходите, канадцы, в Поднебесную гулять

Канада предостерегает своих граждан от туристических поездок в Китай, где канадскому гражданину грозит смертная казнь. О том, как Оттава стала жертвой геоэкономических разборок Дональда Трампа с Пекином, и причём здесь англосаксонские спецслужбы – материал Царьграда

Автор:

Гасанов Камран

МИД Канады предостерегает своих граждан от поездки в Китай. Причиной тому стал дипломатический скандал, разгоревшийся между двумя странами после ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу 1 декабря в Ванкувере.

Канада – важный источник туризма для Китая. Ежегодно Поднебесную посещают до 800 тысяч канадцев. 2018 год был объявлен годом туризма Канады в Китае и наоборот. Для Канады Китай – ценный экономический партнёр, занимает после США второе место в списке главных торговых партнёров. Взаимный товарооборот составляет порядка $63 млрд. С США, конечно, не сравнить, на долю которых приходится свыше $500 млрд, но всё же 2-е почётное место с двойным превосходством над следующей в списке Мексикой – достижение.

Смертный приговор канадцу

Предупреждение туристам Оттава сделала после ареста и назначения смертной казни в КНР канадцу по имени Роберт Ллойд Шелленберг. Его обвиняют в участии в контрабанде наркотиков на 222 килограмма из Австралии в Китай. Изначально Шелленберга приговорили к 15 годам тюрьмы, но позднее прокуратура выявила новые детали причастности канадца к преступлению, и ему назначили смертную казнь. У обвиняемого есть право оспорить решение суда.