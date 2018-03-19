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Не ходите, дети, к комикам гулять: Делягин посоветовал Грудинину больше не якшаться с Зюгановым
19 марта 2018, 18:39 • 123 • В мире
Политический эксперт и экономист Михаил Делягин прокомментировал провал КПРФ на президентских выборах.
Политолог и экономист Михаил Делягин отметил, что Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ на президентские выборы, совершил неправильный тактический шаг.
"Все-таки Зюганов - это западня", - заметил он.
По мнению эксперта, Грудинин, после того как стал действовать в тандеме с коммунистами, "и в счетах запутался, и семью вторую завел и, главное, усы не сбрил".
"Урок: не ходите, дети, к комикам гулять - становитесь нормальными коммунистами! Ну или социалистами, когда подрастете", - заметил Делягин.
Ранее кандидат на пост президента России на выборах 18 марта 2018 года Павел Грудинин, занявший второе место после подсчета голосов, заявил, что не намеревается пока расставаться с усами, так как сомневается в честности прошедших выборов.
Напомним, что в споре с журналистом Юрием Дудем в ходе предвыборной гонки он заявлял, что сбреет усы, если наберет меньше 15%. По итогам подсчета большинства бюллетеней, Грудинин набрал чуть более 11%.
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