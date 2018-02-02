Не хочу в такую Россию, или Кто остановит карельскую мафию? • 265 • Аналитика



С другой стороны, в некоторых регионах жизнь на поверку так прекрасна, что поневоле понимаешь, как здорово, что до той же Карелии больше 2 тысяч километров.



А, собственно, что там в Карелии?





А в Карелии у нас такой беспредел происходит, что просто диву даешься. И происходит он уже давно. До трагедии недавно дело дошло, а так один из ведущих блогеров, Сергей Колясников (он же Zergulio), уже довольно длительное время ведет борьбу и пытается помочь гражданам Карелии.



Нельзя сказать, что с успехом. Колясников – не Дон-Кихот, а противостоят ему отнюдь не мельницы. Вообще, тем, кому интересна полная картина, рекомендую страницы Сергея в интернете. Там масса информации, скринов и копий документов.



Я же, будучи ограничен рамками статьи, дам некую выжимку.



Учитывая недельный срок, который я потратил на ознакомление с ситуацией, вот такое вышло понимание.



В Карелии в целом и Петрозаводске в частности происходят интересные вещи.



Группа лиц, пользуясь привилегированным статусом, выражаясь простым языком, организовала грабеж жителей Карелии.



Конечно, на их стороне сыграла всеобщая юридическая неграмотность, но в первую очередь – полнейшее покровительство всех властных структур без исключения. Всех.



Речь идет о целой когорте юридических лиц, которые работают на рынке недвижимости и безнаказанно обманывают и грабят жителей Карелии. Под разными вывесками.



Квартиры, которые стоят на рынке 2 миллиона, в результате обходятся людям в 3, а то и 4 раза дороже. Но выясняется это, как говорится, «по ходу пьесы». Люди не могут выплатить неподъемные суммы, возвращают квартиры — и все равно остаются должниками, с детьми оказываются на улице.



Ни один суд в Карелии (а все коловращения вокруг фирмы «САНА» и ее дочек-отпрысков идут не один год) не признал ни одну сделку противозаконной или кабальной.







И в настоящее время квартирный бизнес ведется по откровенно мошенническим схемам, с подделыванием подписей и без какого-либо шанса выиграть дело в суде.



Почему?



Все просто. Вся без исключения власть – «в теме».



Прокурор Карелии Карен Габриелян, например, призывает "не политизировать конфликт". Он убежден, что нельзя называть эти сделки кабальными, а во всем виноваты какие-то посредники. Против которых возбуждено и рассматривается уголовное дело.



Но не посредники довели до разорения и лишения жилья и теперь до самоубийства жителей Карелии. А вполне конкретные «удачливые бизнесмены».



И фамилии их уже давно оглашены. Да они и не скрываются. Наоборот, с завидной регулярностью показываются в судах, где выбивают «долги» из своих клиентов и отбирают у них жилье.



Это в первую очередь некий господин Андрей Свидский. Учредитель изрядного количества фирм и ИП, в том числе самых главных грабителей: ИП Свидский и ООО САНА+. Это на «работе» этих фирм лежит ответственность в том числе и за смерть жителя Петрозаводска.



Есть у Свидского две руки. Братья Шмаеники. Виктор и Анатолий. Анатолий Шмаеник – это мозг всего холдинга «САНА», но наиболее нам интересен Виктор.







Виктор Шмаеник – гражданин США. В этом, конечно, нет ничего такого, гражданство США – это еще не доказательство. Да, у Виктора дети там живут, и, думаю, неплохо живут.



Но в 2008 году Виктор Шмаеник вернулся из США, чтобы жениться. И тут начинается самое интересное.



Женой американского бизнесмена стала Ольга Сергеева, теперь Ольга Шмаеник. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Республики Карелия. Руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия». Депутат от Прионежского и Пряжинского районов Республики Карелия.



И тут, как говорится, карта поперла…



Верю сам и другим рекомендую верить тому, что пишет у себя Колясников. А он говорит о том, что в Карелии сложилась просто омерзительная обстановка. Которую можно охарактеризовать как мафиозную.



И жители Карелии могут сколько угодно строчить жалобы в различные инстанции. Это просто бесполезно. Даже Путину. Кстати, Путину – в особенности.



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Если для кого-то это является секретом, открою его. При попадании в АП жалоба будет возвращена на рассмотрение… в областную/краевую администрацию. И пойдет ниже по инстанциям. Ну действительно, не будет же администрация президента рассматривать тот поток жалоб, который идет в адрес Путина. Давайте серьезно к этому относиться.



И жалобы вернутся в Карелию. Где все схвачено.



Вот ответ заместителя премьер-министра Республики Карелия И. В. Ширшова. Два листа воды, последний абзац – по теме.









Прокуратура? Но о прокуроре республики Габриэляне уже было сказано.



Суды? Ходит, правда, по Петрозаводску слух, что одна обманутая гражданка выиграла суд и получила со Шмаеников свое. Судья городского суда…



Даже омбудсмен Карелии, господин Геннадий Сараев, тоже в доску «свой». С 2013 года — руководитель регионального исполнительного комитета партии… «Единая Россия»!



Кстати, в истории с самоубийством отца четверых детей, к Сараеву тоже обращались. Ответ был: я держу ситуацию на контроле, пока права детей не нарушены. Американский генерал описал сценарий войны с Россией



Действительно, пока детей не выкинули из квартиры, можно спать спокойно. Посмотрим, что господин Сараев предпримет, когда реально загорится. И чем поможет детям.



Пока что господа Свидские (Андрей, Николай и Александр) и Шмаеники (Анатолий, Виктор и Ольга) ведут себя как полноценные хозяева не только своей жизни, но и всей республики.



А что, все схвачено. И остальные партайгеноссе типа Сараева, Габриэляна, Ширшова и прочих коллег будут и дальше покровительствовать союзу бизнесменов и политиков.



Что там, какие-то людишки, правда? Главное что? Главное – красивые отчеты и хорошая пресса.



Кстати, в прессе неплохо освещают случай с самоубийством. Дескать, и отцом покойный был не ахти (а в некоторых случаях и отцом-то не был), и пил, и буянил… Как обычно, впрочем.



А голоса родных, близких, друзей и (что немаловажно) детей – это так…



Приведу примером письмо одного из пытающихся добиться правды.



Самой мерзкое в этих историях: УНИЖЕНИЕ. Ты понимаешь, что ты — никто, ноль. Когда Шмаеник понимает, что человек идет в суд, он срывает с себя маску доброго дядюшки и показывает свое истинное лицо. Суд… Когда я шла в суд, я была уверена, что я гражданин Российской Федерации, патриот, я родилась, живу, ращу дочь в своем маленьком красивом городе. Суд меня защитит. Я выплачу неустойку за то, что расторгаю договор и забуду САНА, как страшный сон. Но то, что творится за дверями суда, это же театр абсурда, шоу фриков. Шмаеник выступает ведь не только директором ООО "САНА РЕАЛ ЭСТЕЙТ" (миллион названий с использованием слова САНА), в данный момент он не является директором ООО САНА+, эти права перешли Свидскому А.А., но и является представителем в суде от ИП Свидский А.А.



Так вот, он кричит, машет руками, достает из недр своих папок грязное белье. И у него на руках главный КОЗЫРЬ: МЫ — неплательщики, мы — низшая каста, у нас нет прав. ОН — ПОСТРАДАВШАЯ СТОРОНА. Ближневосточный узел



Поэтому он забирает по суду квартиры, оставляет себе уплаченные ранее суммы, подает иски на возмещение судебных расходов и имеет пострадавших во все, что можно.



Решения судов… Тоже интересно. Многие отчаиваются и заканчивают все на городском суде, на одном заседании. Дольше редко рассматривают, ведь все уже судьям известно, дела как под копирку рассматриваются с 2008 года массово.



Как происходит обычно? Люди подают на расторжение договора, получают отказ, с них взыскивают задолженность плюс пени.



Человек съезжает с квартиры, без копейки денег, на съемную…



Не десятки. Сотни договоров. И никакой, повторю, никакой возможности быть услышанным. Никакой возможности получить от государства то, на что имеет право гражданин по Конституции.



Защиту. Справедливое рассмотрение дела в суде. Справедливый приговор.



Но нет. И тут возникает только один вопрос: что должно произойти, чтобы ситуация вдруг изменилась?



В то, что господа «бизнесмены» Свидские и Шмаеники и крышующие их представители власти в конце концов нажрутся, веры нет никакой. Денег много не бывает.



Вмешается господин Путин и окоротит своих чиновников (да, говорят, что глава РК тоже «в теме») гневным криком? Сомнительно. До Путина еще достучаться надо каким-то образом.



Замкнутый круг обмана, грабежа и беззакония. Под четким контролем властей.



Это о такой великой России говорил в конце прошлого года господин президент?



Что-то не очень в нее хочется, если честно.



Источник: http://zergulio.livejournal.com. Интересные дела происходят в стране, именуемой Россией. С одной стороны, даже утюги и холодильники рассказывают о том, как мы крепчаем и хорошеем и как нам будет еще лучше после 18 марта.С другой стороны, в некоторых регионах жизнь на поверку так прекрасна, что поневоле понимаешь, как здорово, что до той же Карелии больше 2 тысяч километров.А, собственно, что там в Карелии?А в Карелии у нас такой беспредел происходит, что просто диву даешься. И происходит он уже давно. До трагедии недавно дело дошло, а так один из ведущих блогеров, Сергей Колясников (он же Zergulio), уже довольно длительное время ведет борьбу и пытается помочь гражданам Карелии.Нельзя сказать, что с успехом. Колясников – не Дон-Кихот, а противостоят ему отнюдь не мельницы. Вообще, тем, кому интересна полная картина, рекомендую страницы Сергея в интернете. Там масса информации, скринов и копий документов.Я же, будучи ограничен рамками статьи, дам некую выжимку.Учитывая недельный срок, который я потратил на ознакомление с ситуацией, вот такое вышло понимание.В Карелии в целом и Петрозаводске в частности происходят интересные вещи.Группа лиц, пользуясь привилегированным статусом, выражаясь простым языком, организовала грабеж жителей Карелии.Конечно, на их стороне сыграла всеобщая юридическая неграмотность, но в первую очередь – полнейшее покровительство всех властных структур без исключения. Всех.Речь идет о целой когорте юридических лиц, которые работают на рынке недвижимости и безнаказанно обманывают и грабят жителей Карелии. Под разными вывесками.Квартиры, которые стоят на рынке 2 миллиона, в результате обходятся людям в 3, а то и 4 раза дороже. Но выясняется это, как говорится, «по ходу пьесы». Люди не могут выплатить неподъемные суммы, возвращают квартиры — и все равно остаются должниками, с детьми оказываются на улице.Ни один суд в Карелии (а все коловращения вокруг фирмы «САНА» и ее дочек-отпрысков идут не один год) не признал ни одну сделку противозаконной или кабальной.И в настоящее время квартирный бизнес ведется по откровенно мошенническим схемам, с подделыванием подписей и без какого-либо шанса выиграть дело в суде.Почему?Все просто. Вся без исключения власть – «в теме».Прокурор Карелии Карен Габриелян, например, призывает "не политизировать конфликт". Он убежден, что нельзя называть эти сделки кабальными, а во всем виноваты какие-то посредники. Против которых возбуждено и рассматривается уголовное дело.Но не посредники довели до разорения и лишения жилья и теперь до самоубийства жителей Карелии. А вполне конкретные «удачливые бизнесмены».И фамилии их уже давно оглашены. Да они и не скрываются. Наоборот, с завидной регулярностью показываются в судах, где выбивают «долги» из своих клиентов и отбирают у них жилье.Это в первую очередь некий господин Андрей Свидский. Учредитель изрядного количества фирм и ИП, в том числе самых главных грабителей: ИП Свидский и ООО САНА+. Это на «работе» этих фирм лежит ответственность в том числе и за смерть жителя Петрозаводска.Есть у Свидского две руки. Братья Шмаеники. Виктор и Анатолий. Анатолий Шмаеник – это мозг всего холдинга «САНА», но наиболее нам интересен Виктор.Виктор Шмаеник – гражданин США. В этом, конечно, нет ничего такого, гражданство США – это еще не доказательство. Да, у Виктора дети там живут, и, думаю, неплохо живут.Но в 2008 году Виктор Шмаеник вернулся из США, чтобы жениться. И тут начинается самое интересное.Женой американского бизнесмена стала Ольга Сергеева, теперь Ольга Шмаеник. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Республики Карелия. Руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия». Депутат от Прионежского и Пряжинского районов Республики Карелия.И тут, как говорится, карта поперла…Верю сам и другим рекомендую верить тому, что пишет у себя Колясников. А он говорит о том, что в Карелии сложилась просто омерзительная обстановка. Которую можно охарактеризовать как мафиозную.И жители Карелии могут сколько угодно строчить жалобы в различные инстанции. Это просто бесполезно. Даже Путину. Кстати, Путину – в особенности.Если для кого-то это является секретом, открою его. При попадании в АП жалоба будет возвращена на рассмотрение… в областную/краевую администрацию. И пойдет ниже по инстанциям. Ну действительно, не будет же администрация президента рассматривать тот поток жалоб, который идет в адрес Путина. Давайте серьезно к этому относиться.И жалобы вернутся в Карелию. Где все схвачено.Вот ответ заместителя премьер-министра Республики Карелия И. В. Ширшова. Два листа воды, последний абзац – по теме.Прокуратура? Но о прокуроре республики Габриэляне уже было сказано.Суды? Ходит, правда, по Петрозаводску слух, что одна обманутая гражданка выиграла суд и получила со Шмаеников свое. Судья городского суда…Даже омбудсмен Карелии, господин Геннадий Сараев, тоже в доску «свой». С 2013 года — руководитель регионального исполнительного комитета партии… «Единая Россия»!Кстати, в истории с самоубийством отца четверых детей, к Сараеву тоже обращались. Ответ был: я держу ситуацию на контроле, пока права детей не нарушены.Действительно, пока детей не выкинули из квартиры, можно спать спокойно. Посмотрим, что господин Сараев предпримет, когда реально загорится. И чем поможет детям.Пока что господа Свидские (Андрей, Николай и Александр) и Шмаеники (Анатолий, Виктор и Ольга) ведут себя как полноценные хозяева не только своей жизни, но и всей республики.А что, все схвачено. И остальные партайгеноссе типа Сараева, Габриэляна, Ширшова и прочих коллег будут и дальше покровительствовать союзу бизнесменов и политиков.Что там, какие-то людишки, правда? Главное что? Главное – красивые отчеты и хорошая пресса.Кстати, в прессе неплохо освещают случай с самоубийством. Дескать, и отцом покойный был не ахти (а в некоторых случаях и отцом-то не был), и пил, и буянил… Как обычно, впрочем.А голоса родных, близких, друзей и (что немаловажно) детей – это так…Приведу примером письмо одного из пытающихся добиться правды.Не десятки. Сотни договоров. И никакой, повторю, никакой возможности быть услышанным. Никакой возможности получить от государства то, на что имеет право гражданин по Конституции.Защиту. Справедливое рассмотрение дела в суде. Справедливый приговор.Но нет. И тут возникает только один вопрос: что должно произойти, чтобы ситуация вдруг изменилась?В то, что господа «бизнесмены» Свидские и Шмаеники и крышующие их представители власти в конце концов нажрутся, веры нет никакой. Денег много не бывает.Вмешается господин Путин и окоротит своих чиновников (да, говорят, что глава РК тоже «в теме») гневным криком? Сомнительно. До Путина еще достучаться надо каким-то образом.Замкнутый круг обмана, грабежа и беззакония. Под четким контролем властей.Это о такой великой России говорил в конце прошлого года господин президент?Что-то не очень в нее хочется, если честно.Источник: http://zergulio.livejournal.com. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 265 Источник Похожие новости Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Санкции против русских? Немцы и Евросоюз возражают! Европа без прикрас: детские банды Италии

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