Не хочу в империю Терешковой и Охлобыстина • 17 • Аналитика

Прежде всего попросил бы людей с шаткой нервной системой и тех, кто считает, что слова «Путин» и «Бог» — синонимы, это творение не читать вообще. Берегите нервы. Это мнение, основанное на том, что измыслил автор, и не более того.



Путин… Пока его не трогаем, достаточно того негатива, который сейчас источает Интернет. Вообще, очень приятно понимать (жаль, что пока не результативно), что в России все еще предостаточно людей, которым не по вкусу поднятая истерия.







Мне вот не по вкусу. Более того, мне неприятны те, кто считает, что имеет право унижать ВСЁ население России. Да, это я об адептах секты «У нас нет другого пути». Которые считают, причем всерьез, что из 149 999 999 жителей России не найдется ни одного, способного заменить Путина.



Эти люди, по-видимому, никак не могут понять, что ни в одной стране мира нет университета, который готовит президентов. Ни в одной. В президенты люди попадают несколько иными путями. Есть такие, что за два срока выкладываются по полной и после спокойно уходят, живут, работают (преподавая, например, или советуя).



А есть такие, что не вышибешь из кресла.



Например, рекордсмен по правлению в мире, президент Гвинеи Теодоро Обианг.





Начал править республикой в 1979 году и занимается этим уже 40 с лишним лет. Самому Теодоро уже 77 лет, а Гвинея в мировом рейтинге развития (ИЧР) занимает 175 место.



На втором месте президент Камеруна Поль Бийя.





Он находится у руля уже 38 лет, а именно с 1982 года. А до своего президентства Поль Бийя был премьер-министром этой же страны. Так что он своеобразный рекордсмен. Всего у власти он находится уже более 44 лет. И под его чутким руководством Камерун занимает в рейтинге ИЧР 151 место.



Третий снова африканец. Дени Сассу-Нгессо, президент Республики Конго.





Начал трудиться президентом в 1979 году, но по уважительной причине (поражение на выборах) с 1992 до 1997 года в его правлении был перерыв. Но в 1997 году он снова одержал победу и правит до сих пор. Ссасу-Нгессо сейчас 76 лет, общий срок его правления — 35 лет. А Республика Конго уверенно занимает 137 место в мире по ИЧР.



Четвертый почти как третий. Президент Уганды Йовери Мусевени.





Правит безостановочно с 1986-го, общий стаж 34 года. Самому руководителю сейчас 72 года. Республика Уганда занимает 162 место в мире по ИЧР.







Из Африки мы переходим в Азию. На пятом месте располагается бывшее первое лицо Казахстана — Нурсултан Назарбаев.





Начал править он еще в 1990 году, да и его отставка, скажем прямо, дело очень условное. Кто круче, Елбасы или президент Казахстана, думаю, не стоит объяснять. Общий стаж 30 лет, ИЧР – 50-е место в мире.



Европа представлена… Правильно, угадали! Александром Лукашенко, президентом Республики Беларусь.





Начал трудиться в 1994 году и… и у руля уже 26 лет. По ИЧР Беларусь делит 50-е место с Казахстаном.



И только потом, на седьмом месте, всего-то с 20-ю годами стажа, из которых только 15 президентом, находится Владимир Путин.





Кстати, второй премьерский срок можно запросто засчитать за президентский, поскольку тогдашний президент Медведев… Впрочем, вы сами все прекрасно знаете. ИЧР – 49 место, над Казахстаном и Беларусью.



Интересная подборка, не так ли? Африка и СНГ. Ничего такого, просто факты. Кто не верит – проверяйте.



В России есть силы, которые очень хотят, чтобы все шло так же, как шло последние двадцать лет.



Но, как многие говорят, Путин сам не против поцарствовать до упора. Этак по-генсековки, на выход с рабочего места. Ничем иным все эти размышлизмы на тему «преемственности власти, когда все жирком обрастут», не объяснить. Обрастем, конечно. Кости бы оставить.



Но для того, чтобы взять и зафигачить империю (о, сейчас монархисты встрепенутся, но им тортик чуть позже будет), надо переписать конституцию, которая в сегодняшнем виде не дает права на пожизненное царствование.



Значит, надо конституцию привести в божеский вид «в соответствии с требованиями времени». Что требует время, не совсем понятно, но вот если на то божья воля (тоже чуть ниже), то как есть – примут.



Однако процесс это, как оказалось, не простой. 400 с лишним поправок – это, знаете, накипело. Это даже не работа над основным документом, это Работа. По написанию чуть ли не нового Основного закона.



Мне вот тоже два примерных момента не совсем понятны. Первый – это валежник. Почему в конституции не прописано мое право жить в стране собранного валежника? Скажете, что все про валежник все написано в ст. 32 Лесного кодекса РФ? Ну да, но надо же четко дать определение валежника и сухостоя, чтобы не было путаницы. Иначе это не жизнь, а бардак.



Равно как надо в конституции прописать вывески только на основном языке. А то идешь по улице, а там «Barber Shop». Ну что это такое? Вот написано «Барбер Шоп» — и все ясно. Точнее, ничего, но в соответствии.



И бобры. Вот бобры – это прямая угроза всему. В том числе и демократии. Бобер может валить лес где ему хочется и когда. А я, гражданин России, не могу. Я не могу построить плотину на ручье близ дачи и генерировать для себя электрический ток. А бобер плотину может строить где ему хочется.



Надо в конституции прописать доминирующее право бобра над человеком в использовании природных ресурсов. А заодно и «Газпром» с «Роснефтью». Чтобы их за бобров не принимали.



Я бы еще жирно в конституцию внес тезис о том, что нет времени на раскачку. Ни у кого. Ни в каком процессе нашей жизни. Нет времени, нет раскачки, только чистой воды работа. На благо общества, на благо России.



И отсюда же повод для Росгвардии, МВД, ФСБ и прочих структур в отношении тех негодяев либерально-оппозиционного толка, которые пожелают раскачать ситуацию в стране.



Кстати, либералов тоже надо прописать. А то совершенно непонятно, все вокруг кроют каких-то либералов, а Жириновский – либерал. Путин – либерал. Медведев – либерал. Кудрин – либерал. Немцов и Ельцин – либералы. И вот совершенно непонятно, кто из них куда.



Но совершенно понятно, куда, например, наш вечный депутат Валентина Терешкова.





Она, как положено вечному (с 1966 года по наше время) депутату, ратующему о чаяниях «простых людей», проголосовала за пенсионное грабилово, «Платон», НДС, а теперь вышла с инициативой о вечном правлении Путина.



Интересно, что это у нас за «простые люди» такие? И почему они не попросили Терешкову о неповышении НДС, невведении так называемой «пенсионной реформы», а вот об обнулении попросили?



Ну тут у меня есть ответ. Участвовал я в серии опросов по этому поводу, и вот вам результаты одного из последних. Хотите – верьте, не хотите – не верьте, кто-то может сказать, что он сам такое может нарисовать – не вопрос.



Если цена на нефть продолжит падать, то кого она раздавит?

Понятно, кто будет голосовать за принятие этих странных поправок. Помимо совершенно оболваненных телевизором, это те, кто очень неплохо так живет. И имеет с этой жизни. Как дочь Терешковой, например.



Да, многие обратили внимание на то, что всю свою сознательную жизнь первая в мире женщина-космонавт поддерживала действующую власть. Причем вне зависимости от того, под каким флагом была эта власть. Просто поддерживала, и все.



Тут по Интернету ходит уже скрин текста из газеты «Известия» от 6 октября 1977 года, в котором Терешкова благодарит КПСС и советскую власть за заботу о труженицах, которая «нашла яркое выражение в проекте новой Конституции». Так что не первая уже конституция, к которой приложилась депутат Терешкова. Опыт…



Пошли, естественно, на волне критики и материалы в защиту Терешковой. Естественно, первыми в бой пошли однопартийцы-единороссы. Из Костромы, Ярославля, Москвы. Все понятно. Ничего не скажу в адрес этих людей, а в качестве примера приведу земляка. Поскольку про него кое-что есть.



Депутат Воронежской областной думы, естественно, член фракции «Единая Россия», Артем Зубков в Facebook пожаловался на то, что на травлю Валентины Терешковой «уходит много ресурсов».





Не стану отвлекать читателей от вдумчивых размышлений, скажу только, что самый молодой депутат Воронежской области (36 лет) до своего счастливого попадания в Думу не отличался особым благосостоянием. В приведенной статье одной местной газеты все есть, в том числе и копии деклараций. Зато одновременно с избранием Зубкову, что называется, «карта пошла».



В общем, все тут: «Самый молодой депутат облдумы Артем Зубков за год разбогател на 3,5 млн. и две квартиры».



Понятно, конечно, что депутатское кресло вообще ни при чем, просто бизнесмену стало везти в делах.



Вот не заходя в чужие карманы, сидим и делаем выводы, кто эти «простые люди», которые сперва просили Терешкову поднять пенсионный возраст, ввести «Платон», увеличить НДС, а теперь и обеспечить себе и дальнейшее сидение на доходных местах.



В целом – ничего удивительного. Все как всегда, ведь альтернативы-то нет. Даже в Украине, где народу в пять раз меньше, альтернатива хреновая, но нашлась. А у нас нет.



Воистину, начнешь соглашаться с соседями в плане того, что у них не оскудела еще земля. А у нас, получается, действительно одна демографическая яма в другую упала. Ну, по Пескову. И вышло так, что есть Путин, и все. И дальше степь пустая до самого Китая.



Но я еще одну силу подкину для размышлений. И если кто-то усомнится, что это сила… Впрочем, читайте.



От господина Охлобыстина.







Рано или поздно дорога приведёт нас к Империи.

Ну, к вопросу….. Простыми словами — как избиратель я доволен Президентом. Не всё шло гладко, но как поётся в песне: «где стихи, там и проза». А о поправках что сказать: Россия начинает обретать идеологию! Что само по себе прекрасно! А если коронавирус проникнет в армию: размышления на фоне пандемии

Про «обнуление сроков» думаю так: Президент прежде всего русский офицер, а русские офицеры никого ради Отчизны не щадят, в первую очередь самих себя. Так вот, как офицер, он сам точно решит, когда надо уйти. Не надо ему помогать в этом. Не отвлекайте от красивого жеста на прощанье — обновлённой Конституции, содержащей все необходимые инструменты для будущего строительства Империи!

Как это будет выглядеть, я не знаю. Пока никто точно не знает. Но суть понимают все одинаково! Поправки в Конституцию — это отголоски этой сути. Государствообразующий русский народ — наконец-то упомянули в законодательном контексте русских! Семья — исключительно папа-мама, не дядя-дядя. Индексация — ну, понятно — старики должны быть сытые. Культура священна и призвана воспитывать народ, а не растлевать его. И т. д.

Но самое главное — Бог! Верить в Бога — уже не Конституционное право, а Конституционное обязательство.

Это многое меняет. Вклад святейшего Патриарха Кирилла в этом вопросе бесценен. А ведь кто-то когда-то даже укорял его за это!

Не удивлюсь, если лет через 200 наши мудрые потомки решат и Президента, и Патриарха приписать к лику святых. В русской истории это сплошь и рядом.

Короче: лично я пойду голосовать больше, чем за поправки к Конституции, я пойду голосовать за будущую Российскую Империю». «Что я думаю о поправках Конституции РФ и предстоящем 22 апреля голосовании? Я об этом говорил в Лужниках ещё в 11-м году.Рано или поздно дорога приведёт нас к Империи.Ну, к вопросу….. Простыми словами — как избиратель я доволен Президентом. Не всё шло гладко, но как поётся в песне: «где стихи, там и проза». А о поправках что сказать: Россия начинает обретать идеологию! Что само по себе прекрасно!Про «обнуление сроков» думаю так: Президент прежде всего русский офицер, а русские офицеры никого ради Отчизны не щадят, в первую очередь самих себя. Так вот, как офицер, он сам точно решит, когда надо уйти. Не надо ему помогать в этом. Не отвлекайте от красивого жеста на прощанье — обновлённой Конституции, содержащей все необходимые инструменты для будущего строительства Империи!Как это будет выглядеть, я не знаю. Пока никто точно не знает. Но суть понимают все одинаково! Поправки в Конституцию — это отголоски этой сути. Государствообразующий русский народ — наконец-то упомянули в законодательном контексте русских! Семья — исключительно папа-мама, не дядя-дядя. Индексация — ну, понятно — старики должны быть сытые. Культура священна и призвана воспитывать народ, а не растлевать его. И т. д.Но самое главное — Бог! Верить в Бога — уже не Конституционное право, а Конституционное обязательство.Это многое меняет. Вклад святейшего Патриарха Кирилла в этом вопросе бесценен. А ведь кто-то когда-то даже укорял его за это!Не удивлюсь, если лет через 200 наши мудрые потомки решат и Президента, и Патриарха приписать к лику святых. В русской истории это сплошь и рядом.Короче: лично я пойду голосовать больше, чем за поправки к Конституции, я пойду голосовать за будущую Российскую Империю».

(Опубликовано без правки.)



Итак, понятно, что господин Охлобыстин – это то еще явление в российской жизни, но... Но не стоит забывать его прошлого, не стоит. И пассаж насчет обязательной веры в бога…



Простите, но у нас так по жизни. Сперва разговоры о том, что в конституцию надо вообще какого-то там вроде бы абстрактного бога ввести, в контексте, потом вдруг вера в него становится обязательной, а там и до церковной десятины недалеко.



Смешно? Мне — нет. Слишком весомые дяденьки заговорили на эту тему. И о том, что девочкам в школе делать нечего, дома надо сидеть и к материнству готовиться. Вырвалось, скажете? Нет, осмысленно вполне у церковного главы Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова получилось.



Грефу не нужны умные в России, достаточно, чтобы считать умели, Смирнову тоже образованные не нужны.



Не хочу в империю. Не хочу в эту империю, которую готовят Путин, Греф, Миллер, Сечин, Гундяев. Понятно, что Смирнов, Терешкова, Охлобыстин – не более чем пешки. Равно как и свора «бодрячков», бросившихся во всех СМИ заверять, что они готовы до 120 лет пахать.



Противно. Противно понимать, кто и какое будущее тебе готовит. Особенно наблюдая рост. Не благосостояния, не зарплат и доходов, а цен на все, от ЖКХ до еды. А бензин-то как сразу… Доллар-то подскочил…



И ничего с этим не сможет сделать царь Путин. Потому что на протяжении 20 лет ничего не смог сделать президент. У нас, «панимаишь», рынок… А государственная власть может (и хочет) только драть налоги и штрафы для себя. И никто, слава богу, не задумывается, сколько уворовано было во всех этих нацпроектах, о которых народ и слыхом не слыхал.



Недаром данные по владению недвижимостью депутата Терешковой Росреестр срочно засекретил. Ох, недаром…



Противно понимать, что в России такое количество реально оболваненных телевидением, которые пойдут 22 апреля голосовать не за свои интересы или барыши, а потому что их головы просто не в состоянии понять, что стоит за якобы «народными» пунктами.



Которые не понимают, что одним пакетом поправки к такому документу не принимают. Не голосуешь за вечного Путина – голосуешь за геев.



Впрочем, это «голосуй, или проиграешь» — это теперь стандарт. Вот только проигрыш обеспечен почему-то в любом случае.



Не хочу в империю. Лучше там точно не станет. Просто электорат незаметно для себя превратится в холопов. Обязанности будут те же, а вот прав поменьше. И десятина господину Гундяеву тоже смущает. Равно как и обязательная вера. А так как идею проталкивал именно господин Гундяев, то (мусульманам на заметку) и в какого бога верить, тоже вопросов не вызывает. Не отрекайся от рубля. Советы постороннего



В качестве постскриптума.



Побывал в поселке пригородном, где я раньше трудился. Давно, еще Медведев президентом был. Мой бывший шеф и еще один мужчина (инженер местный по сетям) – бессменные председатели избирательных комиссий на двух из трех участков.



Вызвали аккурат в пятницу в город и выдали предписание: обеспечить явку не менее 60%. Вот как хочешь, а обеспечь. Это в поселке, где за деньги больше 30% не выходило отродясь. Ну такие люди.



А тут 60%... Типа, пусть за кого угодно голосуют, лишь бы пришли.



Как все поняли, да, главное – чтобы пришли. А как кто голосовал – вообще не интересует никого. Главное – как потом посчитают. Не на участках, конечно. В областных избиркомах.



Чую, будем в империи. Прежде всего попросил бы людей с шаткой нервной системой и тех, кто считает, что слова «Путин» и «Бог» — синонимы, это творение не читать вообще. Берегите нервы. Это мнение, основанное на том, что измыслил автор, и не более того.Путин… Пока его не трогаем, достаточно того негатива, который сейчас источает Интернет. Вообще, очень приятно понимать (жаль, что пока не результативно), что в России все еще предостаточно людей, которым не по вкусу поднятая истерия.Мне вот не по вкусу. Более того, мне неприятны те, кто считает, что имеет право унижать ВСЁ население России. Да, это я об адептах секты «У нас нет другого пути». Которые считают, причем всерьез, что из 149 999 999 жителей России не найдется ни одного, способного заменить Путина.Эти люди, по-видимому, никак не могут понять, что ни в одной стране мира нет университета, который готовит президентов. Ни в одной. В президенты люди попадают несколько иными путями. Есть такие, что за два срока выкладываются по полной и после спокойно уходят, живут, работают (преподавая, например, или советуя).А есть такие, что не вышибешь из кресла.Например, рекордсмен по правлению в мире, президент Гвинеи Теодоро Обианг.Начал править республикой в 1979 году и занимается этим уже 40 с лишним лет. Самому Теодоро уже 77 лет, а Гвинея в мировом рейтинге развития (ИЧР) занимает 175 место.На втором месте президент Камеруна Поль Бийя.Он находится у руля уже 38 лет, а именно с 1982 года. А до своего президентства Поль Бийя был премьер-министром этой же страны. Так что он своеобразный рекордсмен. Всего у власти он находится уже более 44 лет. И под его чутким руководством Камерун занимает в рейтинге ИЧР 151 место.Третий снова африканец. Дени Сассу-Нгессо, президент Республики Конго.Начал трудиться президентом в 1979 году, но по уважительной причине (поражение на выборах) с 1992 до 1997 года в его правлении был перерыв. Но в 1997 году он снова одержал победу и правит до сих пор. Ссасу-Нгессо сейчас 76 лет, общий срок его правления — 35 лет. А Республика Конго уверенно занимает 137 место в мире по ИЧР.Четвертый почти как третий. Президент Уганды Йовери Мусевени.Правит безостановочно с 1986-го, общий стаж 34 года. Самому руководителю сейчас 72 года. Республика Уганда занимает 162 место в мире по ИЧР.Из Африки мы переходим в Азию. На пятом месте располагается бывшее первое лицо Казахстана — Нурсултан Назарбаев.Начал править он еще в 1990 году, да и его отставка, скажем прямо, дело очень условное. Кто круче, Елбасы или президент Казахстана, думаю, не стоит объяснять. Общий стаж 30 лет, ИЧР – 50-е место в мире.Европа представлена… Правильно, угадали! Александром Лукашенко, президентом Республики Беларусь.Начал трудиться в 1994 году и… и у руля уже 26 лет. По ИЧР Беларусь делит 50-е место с Казахстаном.И только потом, на седьмом месте, всего-то с 20-ю годами стажа, из которых только 15 президентом, находится Владимир Путин.Кстати, второй премьерский срок можно запросто засчитать за президентский, поскольку тогдашний президент Медведев… Впрочем, вы сами все прекрасно знаете. ИЧР – 49 место, над Казахстаном и Беларусью.Интересная подборка, не так ли? Африка и СНГ. Ничего такого, просто факты. Кто не верит – проверяйте.В России есть силы, которые очень хотят, чтобы все шло так же, как шло последние двадцать лет.Но, как многие говорят, Путин сам не против поцарствовать до упора. Этак по-генсековки, на выход с рабочего места. Ничем иным все эти размышлизмы на тему «преемственности власти, когда все жирком обрастут», не объяснить. Обрастем, конечно. Кости бы оставить.Но для того, чтобы взять и зафигачить империю (о, сейчас монархисты встрепенутся, но им тортик чуть позже будет), надо переписать конституцию, которая в сегодняшнем виде не дает права на пожизненное царствование.Значит, надо конституцию привести в божеский вид «в соответствии с требованиями времени». Что требует время, не совсем понятно, но вот если на то божья воля (тоже чуть ниже), то как есть – примут.Однако процесс это, как оказалось, не простой. 400 с лишним поправок – это, знаете, накипело. Это даже не работа над основным документом, это Работа. По написанию чуть ли не нового Основного закона.Мне вот тоже два примерных момента не совсем понятны. Первый – это валежник. Почему в конституции не прописано мое право жить в стране собранного валежника? Скажете, что все про валежник все написано в ст. 32 Лесного кодекса РФ? Ну да, но надо же четко дать определение валежника и сухостоя, чтобы не было путаницы. Иначе это не жизнь, а бардак.Равно как надо в конституции прописать вывески только на основном языке. А то идешь по улице, а там «Barber Shop». Ну что это такое? Вот написано «Барбер Шоп» — и все ясно. Точнее, ничего, но в соответствии.И бобры. Вот бобры – это прямая угроза всему. В том числе и демократии. Бобер может валить лес где ему хочется и когда. А я, гражданин России, не могу. Я не могу построить плотину на ручье близ дачи и генерировать для себя электрический ток. А бобер плотину может строить где ему хочется.Надо в конституции прописать доминирующее право бобра над человеком в использовании природных ресурсов. А заодно и «Газпром» с «Роснефтью». Чтобы их за бобров не принимали.Я бы еще жирно в конституцию внес тезис о том, что нет времени на раскачку. Ни у кого. Ни в каком процессе нашей жизни. Нет времени, нет раскачки, только чистой воды работа. На благо общества, на благо России.И отсюда же повод для Росгвардии, МВД, ФСБ и прочих структур в отношении тех негодяев либерально-оппозиционного толка, которые пожелают раскачать ситуацию в стране.Кстати, либералов тоже надо прописать. А то совершенно непонятно, все вокруг кроют каких-то либералов, а Жириновский – либерал. Путин – либерал. Медведев – либерал. Кудрин – либерал. Немцов и Ельцин – либералы. И вот совершенно непонятно, кто из них куда.Но совершенно понятно, куда, например, наш вечный депутат Валентина Терешкова.Она, как положено вечному (с 1966 года по наше время) депутату, ратующему о чаяниях «простых людей», проголосовала за пенсионное грабилово, «Платон», НДС, а теперь вышла с инициативой о вечном правлении Путина.Интересно, что это у нас за «простые люди» такие? И почему они не попросили Терешкову о неповышении НДС, невведении так называемой «пенсионной реформы», а вот об обнулении попросили?Ну тут у меня есть ответ. Участвовал я в серии опросов по этому поводу, и вот вам результаты одного из последних. Хотите – верьте, не хотите – не верьте, кто-то может сказать, что он сам такое может нарисовать – не вопрос.Понятно, кто будет голосовать за принятие этих странных поправок. Помимо совершенно оболваненных телевизором, это те, кто очень неплохо так живет. И имеет с этой жизни. Как дочь Терешковой, например.Да, многие обратили внимание на то, что всю свою сознательную жизнь первая в мире женщина-космонавт поддерживала действующую власть. Причем вне зависимости от того, под каким флагом была эта власть. Просто поддерживала, и все.Тут по Интернету ходит уже скрин текста из газеты «Известия» от 6 октября 1977 года, в котором Терешкова благодарит КПСС и советскую власть за заботу о труженицах, которая «нашла яркое выражение в проекте новой Конституции». Так что не первая уже конституция, к которой приложилась депутат Терешкова. Опыт…Пошли, естественно, на волне критики и материалы в защиту Терешковой. Естественно, первыми в бой пошли однопартийцы-единороссы. Из Костромы, Ярославля, Москвы. Все понятно. Ничего не скажу в адрес этих людей, а в качестве примера приведу земляка. Поскольку про него кое-что есть.Депутат Воронежской областной думы, естественно, член фракции «Единая Россия», Артем Зубков в Facebook пожаловался на то, что на травлю Валентины Терешковой «уходит много ресурсов».Не стану отвлекать читателей от вдумчивых размышлений, скажу только, что самый молодой депутат Воронежской области (36 лет) до своего счастливого попадания в Думу не отличался особым благосостоянием. В приведенной статье одной местной газеты все есть, в том числе и копии деклараций. Зато одновременно с избранием Зубкову, что называется, «карта пошла».В общем, все тут: «Самый молодой депутат облдумы Артем Зубков за год разбогател на 3,5 млн. и две квартиры».Понятно, конечно, что депутатское кресло вообще ни при чем, просто бизнесмену стало везти в делах.Вот не заходя в чужие карманы, сидим и делаем выводы, кто эти «простые люди», которые сперва просили Терешкову поднять пенсионный возраст, ввести «Платон», увеличить НДС, а теперь и обеспечить себе и дальнейшее сидение на доходных местах.В целом – ничего удивительного. Все как всегда, ведь альтернативы-то нет. Даже в Украине, где народу в пять раз меньше, альтернатива хреновая, но нашлась. А у нас нет.Воистину, начнешь соглашаться с соседями в плане того, что у них не оскудела еще земля. А у нас, получается, действительно одна демографическая яма в другую упала. Ну, по Пескову. И вышло так, что есть Путин, и все. И дальше степь пустая до самого Китая.Но я еще одну силу подкину для размышлений. И если кто-то усомнится, что это сила… Впрочем, читайте.От господина Охлобыстина.(Опубликовано без правки.)Итак, понятно, что господин Охлобыстин – это то еще явление в российской жизни, но... Но не стоит забывать его прошлого, не стоит. И пассаж насчет обязательной веры в бога…Простите, но у нас так по жизни. Сперва разговоры о том, что в конституцию надо вообще какого-то там вроде бы абстрактного бога ввести, в контексте, потом вдруг вера в него становится обязательной, а там и до церковной десятины недалеко.Смешно? Мне — нет. Слишком весомые дяденьки заговорили на эту тему. И о том, что девочкам в школе делать нечего, дома надо сидеть и к материнству готовиться. Вырвалось, скажете? Нет, осмысленно вполне у церковного главы Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова получилось.Грефу не нужны умные в России, достаточно, чтобы считать умели, Смирнову тоже образованные не нужны.Не хочу в империю. Не хочу в эту империю, которую готовят Путин, Греф, Миллер, Сечин, Гундяев. Понятно, что Смирнов, Терешкова, Охлобыстин – не более чем пешки. Равно как и свора «бодрячков», бросившихся во всех СМИ заверять, что они готовы до 120 лет пахать.Противно. Противно понимать, кто и какое будущее тебе готовит. Особенно наблюдая рост. Не благосостояния, не зарплат и доходов, а цен на все, от ЖКХ до еды. А бензин-то как сразу… Доллар-то подскочил…И ничего с этим не сможет сделать царь Путин. Потому что на протяжении 20 лет ничего не смог сделать президент. У нас, «панимаишь», рынок… А государственная власть может (и хочет) только драть налоги и штрафы для себя. И никто, слава богу, не задумывается, сколько уворовано было во всех этих нацпроектах, о которых народ и слыхом не слыхал.Недаром данные по владению недвижимостью депутата Терешковой Росреестр срочно засекретил. Ох, недаром…Противно понимать, что в России такое количество реально оболваненных телевидением, которые пойдут 22 апреля голосовать не за свои интересы или барыши, а потому что их головы просто не в состоянии понять, что стоит за якобы «народными» пунктами.Которые не понимают, что одним пакетом поправки к такому документу не принимают. Не голосуешь за вечного Путина – голосуешь за геев.Впрочем, это «голосуй, или проиграешь» — это теперь стандарт. Вот только проигрыш обеспечен почему-то в любом случае.Не хочу в империю. Лучше там точно не станет. Просто электорат незаметно для себя превратится в холопов. Обязанности будут те же, а вот прав поменьше. И десятина господину Гундяеву тоже смущает. Равно как и обязательная вера. А так как идею проталкивал именно господин Гундяев, то (мусульманам на заметку) и в какого бога верить, тоже вопросов не вызывает.В качестве постскриптума.Побывал в поселке пригородном, где я раньше трудился. Давно, еще Медведев президентом был. Мой бывший шеф и еще один мужчина (инженер местный по сетям) – бессменные председатели избирательных комиссий на двух из трех участков.Вызвали аккурат в пятницу в город и выдали предписание: обеспечить явку не менее 60%. Вот как хочешь, а обеспечь. Это в поселке, где за деньги больше 30% не выходило отродясь. Ну такие люди.А тут 60%... Типа, пусть за кого угодно голосуют, лишь бы пришли.Как все поняли, да, главное – чтобы пришли. А как кто голосовал – вообще не интересует никого. Главное – как потом посчитают. Не на участках, конечно. В областных избиркомах.Чую, будем в империи. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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