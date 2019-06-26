«Не хочу думать, что нас могут разлучить»: в Польше отказалась арестовывать россиянина, вывезшего своих детей из Швеции

Варшавская окружная прокуратура отказалась арестовывать россиянина Дениса Лисова, экстрадиции которого требует Швеция в связи с уголовным делом о похищении детей. Дочерей Дениса передали приёмной семье после болезни матери: шведские органы опеки посчитали, что россиянин не может справляться со своими обязанностями. В апреле мужчина вопреки постановлению суда забрал детей и попытался вернуться с ними в Россию через Польшу: по его словам, у приёмных родителей девочки не чувствовали себя в безопасности. Адвокаты отмечают, что, если польский суд откажется выдавать Лисова Швеции, он больше не будет находиться в международном розыске. Сам россиянин намерен заняться здоровьем своих детей.

Польская прокуратура приняла решение не арестовывать россиянина Дениса Лисова, экстрадиции которого добивается Швеция в связи с нахождением его в международном розыске. В скандинавской стране в отношении Лисова возбуждено дело по одному из самых тяжких составов преступления — похищению детей.

В апреле Денис забрал своих трёх дочерей из приёмной мусульманской семьи и попытался вернуться с ними домой в Россию через Польшу, однако был задержан.

Сегодняшние слушания у прокурора проходили в закрытом режиме, после них Лисов вместе с адвокатами спокойно покинул здание окружной прокуратуры Варшавы.

Прокуратура Польши оставила на свободе россиянина Лисова вопреки запросу Швеции

Как рассказал RT адвокат Лисова Бабкен Ханзадян, на встрече с прокурором сторона защиты утверждала, что в случае ареста россиянина его три дочери останутся без попечительства, что недопустимо. По словам юриста, такое решение стало бы нарушением прав ребёнка и человека.

«Изначально позиция Варшавы была такова, что семью разлучать нельзя. Ещё в апреле, пообщавшись с детьми, мы пришли к выводу, что дочери сильно привязаны к отцу. Такие аргументы мы и приводили прокурору. Сейчас Денис на свободе, чему мы очень рады. Через десять дней дело уйдёт в суд, и я спокоен за это дело, потому что уверен, что всё будет хорошо. Пока не могу сказать, какие аргументы будем приводить в суде. Будем держать пока эти доводы в секрете», — рассказывает адвокат.

По словам Ханзадяна, если Польский суд примет решение не выдавать Лисова Швеции, то международный розыск с него будет снят. При этом второй адвокат россиянина Бартош Левандовский сообщил, что до суда Лисов будет находиться под защитой Польши. Это значит, что выдавать россиянина Швеции до суда не будут.

Денис Лисов после встречи с прокурором благодарил своих адвокатов. Он рассказал RT, что в ночь перед заседанием не мог уснуть и волновался.

«Я не мог уснуть полночи, потому что очень волновался, чтобы нас с девочками не разлучили. Вот сейчас мы вместе, и всё хорошо. Теперь я спокоен. А как дальше будет — посмотрим. Но я верю в лучшее и доверяю своим адвокатам», — сказал Денис.

RT ранее рассказывал, что старшая дочь после разлуки с отцом серьёзно заболела и была сильно истощена: 12-летняя девочка похудела на 15 кг, потому что её организм перестал усваивать пищу. Денис переживал, так как из-за неопределённого статуса не мог даже показать ребёнка врачу. На медицинские услуги требовались большие деньги, а девочке необходима была госпитализация. Кроме того, проблемы со здоровьем возникли и у других дочерей: у младшей развилась астма, а у средней на фоне стресса иногда прерывается дыхание.

«Сейчас она чувствует себя лучше в эмоциональном плане. В физическом ей ещё нужна помощь. Сейчас благодаря тому, что меня не арестовали, я могу спокойно заняться её здоровьем. В ближайшее время мы поедем на осмотр в клинику. Всё это последствия того, что дети находились в чужой семье. Не хочу даже думать о том, что нас могут разлучить снова. Надеюсь, что этого не случится», — поделился Денис.

Денис Лисов

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Швеция добивается выдачи Лисова из-за похищения детей. Уроженец Хабаровска Денис Лисов переехал в Швецию с женой Татьяной в 2012 году. Через два года женщина тяжело заболела и попала в больницу. Местные органы опеки посчитали, что Лисов не может справляться с родительскими обязанностями самостоятельно, и в 2017 году троих дочек забрали. Детей поместили в приёмную мусульманскую семью ливанского происхождения.

Девочки четырёх, шести и 12 лет очень переживали разлуку с отцом и часто плакали.

В начале апреля Лисов, не лишённый судом родительских прав, смог встретиться с дочерьми и выехать с ними на пароме в Польшу. В аэропорту Варшавы семья была остановлена пограничниками при попытке вылета в Москву. Польский суд встал на защиту россиянина и постановил, что отца с дочерьми разлучать нельзя. Лисов подал заявление на получение статуса беженца в Польше. Как сообщил Денис RT, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении. На данный момент семье помогают российские дипломаты, армянская община и адвокаты.