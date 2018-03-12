«Не хочет быть говорящей головой»: зачем президент Польши намерен расширить свои полномочия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает за усиление собственной власти. Этот вопрос будет вынесен на общенародный референдум осенью 2018 года. Польский лидер стремится получить контроль над министерствами иностранных дел и обороны. Как отмечают эксперты, помешать реализации этих инициатив может глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. О вероятных последствиях противостояния между двумя влиятельными польскими политиками — в материале RT.

Президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления на заседании парламента в Варшаве globallookpress.com © DAMIAN BURZYKOWSKI/imago stock&people

Верховная власть

Президент Польши Анджей Дуда считает, что полномочия главы государства должны быть расширены. Об этом польский лидер заявил в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna в понедельник, 12 марта. По его словам, он планирует вынести этот вопрос на всенародное обсуждение осенью 2018 года.

«Президент является частью исполнительной власти, но большинство инструментов, за исключением права вето, он использует опосредованно, ценой сделок с правительством. Я хочу спросить поляков: они хотят усилить власть президента или ограничить его роль чисто церемониальными функциями, как в Германии?» — отметил Дуда.

По словам президента, он выступает за расширение собственных полномочий. Прежде всего глава государства намерен добиваться решающей роли в назначении двух ключевых министров: обороны и иностранных дел.

Согласно действующей польской Конституции, принятой в 1997 году, Польша является парламентско-президентской республикой, где и президент как формальный глава государства, и парламент избираются всенародным голосованием. Однако при этом президент не обладает контролем над правительством.

«Очевидно, что Дуда хочет быть самостоятельной политической величиной — поскольку сейчас он ей не является, — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов. — Ключевые вопросы решаются не им: он только формально руководит страной, а на деле все решения принимает правящая партия «Право и справедливость». И сам президент тоже является членом этой партии».

Асафов также отмечает, что позже осени 2018 года у Дуды не будет шансов спокойно провести желанный референдум. В ноябре 2018 года Польшу ждут выборы в местные органы власти, после чего начнутся парламентская, а через год и президентская избирательные кампании.

«Инициативы похоронит его же партия»

Президентская канцелярия рассматривает в качестве возможной даты проведения референдума 10—11 ноября 2018 года, когда страна будет отмечать столетие провозглашения независимости Польши. До этого представители главы государства проведут в регионах «конституционные совещания», где изложат позицию президента. В апреле совещание по изменениям, которые планируется внести в Конституцию страны, проведёт в Варшаве сам Анджей Дуда. Пока, как свидетельствуют данные социологической службы IBRIS, лишь 26% поляков осведомлены о намерениях своего президента.

Согласно польскому законодательству, единственное лицо, которое имеет право назначить проведение референдума по изменению Конституции, — маршал (председатель) сейма. Президент может лишь обратиться к нему с соответствующим запросом.

О желании провести конституционный референдум Анджей Дуда заявлял в мае и июне 2017 года. Одним из вопросов, по его словам, должно было стать подчинение Министерства обороны главе государства.

«Я считаю, что позиция президента должна быть сильнее, потому что или это верховная власть, или нет. Такие вещи должны быть чётко определены», — отметил польский лидер.

«Вполне вероятно, что эти инициативы будут торпедированы, так как тому человеку, который управляет сегодня партией «Право и справедливость», Ярославу Качиньскому, не выгоден самостоятельный политик на посту президента, — отметил в интервью RT старший преподаватель кафедры политологии РГПУ им. А.И. Герцена Евгений Пашковский. — Если «Право и справедливость» его не подержит, эти инициативы похоронит его же собственная партия».

Ярослав Качиньский

Reuters

Молодой и амбициозный

На вопрос журналиста издания Dziennik Gazeta Prawna, не приведёт ли стремление Дуды усилить свою власть к разногласиям между ним и правящей партией, президент отметил: «У меня есть своё собственное мнение, у партии «Право и справедливость» — своё. Пусть граждане решают».

С июля 2017 года европейские и польские СМИ спекулируют на слухах о конфликте между президентом Дудой и главой партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским. Повод дал сам Дуда, наложив вето на два закона о реформе судебной системы, которые ранее провела через парламент страны правящая партия. Реформы тогда вызвали резкое осуждение со стороны Европейского союза и обвинения в желании подчинить судебную власть законодательной. Тогда же советник президента Зофья Ромашевска заявила, что правящая партия «играет нечестно с президентом». Сам Анджей Дуда в сентябре 2017 года признался, что хотел бы усиления контроля над судебной системой со стороны своей администрации.

В интервью Dziennik Gazeta Prawna Дуда признал наличие проблем в отношениях с коллегами по партии. В частности, он подчеркнул, что у него не было контакта с прежним министром обороны Антонием Мачеревичем. По словам польского лидера, на отставку министра в январе 2018 года повлияли многие факторы, в том числе переговоры президента с Ярославом Качиньским.

Также Дуда пожурил нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого за допущенную тем «неловкость» в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Моравецкий вызвал критику со стороны представителей Израиля, заявив, что в холокосте принимали участие и сами евреи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Reuters

© Francois Lenoir

«Слова и оценки надо хорошо взвешивать», — подчеркнул польский президент.

По словам Пашковского, Качиньский — отец-основатель партии «Право и справедливость» и против него формально никто не может идти. «Но понятно, что молодому амбициозному политику, который принадлежит к другому поколению, ситуация, в которой он должен подчиняться лидеру партии, неприятна. И он будет показывать свою самостоятельность», — прокомментировал эксперт отношения Дуды и Качиньского.

Подстёгивает амбиции Дуды и тот факт, что 45-летний президент намерен остаться в высшей лиге польской политики и после ухода Качиньского.

Пространство для манёвра

«Не думаю, что проведение или непроведение этого референдума что-то изменит во внутренней или внешней политике Польши. Но очевидно, что Дуда захотел быть не просто говорящей головой, которой управляет Качиньский, а самостоятельным политиком», — отмечает Асафов.

По мнению политолога, наличие разногласий в партии «Право и справедливость» связано прежде всего с личными амбициями политиков и не скажется на внешнеполитическом курсе страны.

«Для российско-польских отношений что-то может значить лишь смена правящей партии», — считает эксперт.

Такой же точки зрения придерживается и Пашковский. По его словам, Дуда, как и другие члены партии «Право и справедливость», занимает антироссийскую позицию, является евроскептиком и при любых изменениях продолжит выступать за развитие тесных связей с США, особенно с нынешней республиканской администрацией.

«Чёткая идеологическая составляющая партийной программы не даёт ему возможности маневрировать, — отмечает эксперт. — Евроскептицизм и определённого рода антироссийский настрой будут сохраняться и в дальнейшем».