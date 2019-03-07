Член Государственной думы Наталья Поклонская завила о том, что она собрала компромат на некоторых коллег, работая в парламентской комиссии по этике и контролю за доходами. Речь идет о депутатах, которые связаны с деятельностью иностраннных юрлиц.

Как заявил Царьграду директор Института свободы Фёдор Бирюков, Поклонская выполнила поставленную перед ней задачу, которая как раз и заключалась в расследовании нарушений. Он напомнил, что коррупция болезненно сказывается на репутации многих госкорпораций и органов власти, а изучение подобных дел в парламенте должно привести коррупционную борьбу в динамичное русло.

"Я думаю, что Поклонская планирует действительно выстроить свою, такую пиар-стратегию, основанную именно на выполнении собственных задач. Не просто какие-то хайповые или фейковые поводы, а именно выполнение непосредственно своей работы, о чём и говорил президент в послании. Нужно работать, невзирая на чины, невзирая на какие-то моменты личных отношений, и требовать выполнения законности… Плюс внешнеполитическая обстановка усугубляет все эти схемы с участием внешних сторон, иностранных каких-то фигурантов. Это, конечно, должно выметаться очень жёстко и пресекаться в соответствии с законодательством моментально. И предаваться, конечно, общественной огласке", - пояснил он.

При этом эксперт допускает, что депутаты были бы меньше подвержены коррупции, если бы была возможность легально лоббировать свои интересы. Подобных механизмов пока не существует, поэтому парламентарии, многие из которых пришли из бизнеса, уходят в криминальные "черные схемы".

"Депутат, по сути дела, не может ничего, кроме издания законов. А это не совсем лоббизм. Поэтому, я думаю, этот вопрос рано или поздно будет на повестке дня", - резюмировал он.