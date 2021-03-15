Не каждый взрослый сможет: В Латвии первоклассник поплатился за русский язык. Народ вступился

Русскоязычный житель Риги и отец ученика первого класса был возмущён обучением в средней школе первоклассников. Он считает, что учительница труда не имела права рассказывать о производстве хлеба на латышском языке, после чего требовать отчёт об услышанном.

Один из русскоязычных жителей Риги Игорь Юдин был возмущён поведением учительницы труда в Кенгарагской средней школе, которая провела урок по выпечке хлеба для первоклассников на латышском. Он написал об этом событии на своей странице в сети Facebook.

По его словам, не каждый взрослый сможет понять сразу текст, особенно русскоязычный первоклассник, тем более - переложить весь урок в письменном виде в формат Word. Как пишет Юдин на своей странице в Facebook, "рассказ на латышском о посадке семян вплоть до сбора урожая и выпечки хлеба даже взрослый может не сразу понять, тем более русскоязычный, не говоря уже о первокласснике". Отец школьника отмечает, что в итоге работу его сына не приняли из-за того, что ребёнок "рассказывал на русском".

Эта история дала повод для раздумий многим пользователям Сети, многие из которых приняли сторону родителя, осудили учителя и посоветовали нанять репетиторов для изучения языка. Некоторые участники поддержали учительницу и напомнили, что в 2018 году латвийским сеймом были приняты поправки в закон о языке, в которых говорилось о полном переходе на латышский язык.

Скриншот: Facebook/ Игорь Юдин