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Не капитуляция, а чепуха: Горбачёв даже сам не понимает, как оказался для Запада "простым папуасом"
31 июля 2020, 15:05 • 130 • В мире
Блогер Андрей Червонец оценил слова экс-президента СССР Михаила Горбачёва, действия которого назвали геополитической капитуляцией. Впрочем, сам Горбачёв от таких оценок отмахнулся, назвав всё это чепухой. По словам Червонца, по всей видимости, сам политик не понимает, как оказался для Запада "простым папуасом".
Михаил Горбачёв назвал "чепухой" геополитическую капитуляцию СССР. Ранее с такой оценкой его действий выступил сенатор Алексей Пушков. Он напомнил слова немецкого спикера Штеффена Зайберта, который заявил, что 30 лет назад на встрече с руководством ФРГ в Архызе советский лидер согласился на вхождение объединенной Германии в НАТО.
Впрочем, сам Горбачёв в ответ на претензии отмахнулся - мол, всё это чепуха.
Блогер Андрей Червонец полагает, что до сих пор первый и единственный президент СССР и сам не понимает, как оказался не "великим политиком", а простым папуасом для стран Запада.
По его словам, иностранные лидеры и сами были в приятном шоке от податливости советского руководителя.
"Происходила безвозмездная сдача всех геополитических интересов страны. Западные лидеры (Рейган, Буш, Тэтчер, Коль) были в приятном шоке от податливости нового советского "лидера".
Всё-таки фактор личности в истории очень велик. К сожалению, от характера первого властного лица зависит судьба любого государства или империи", - пишет он.
Но спустя столько времени даже молодое поколение граждан, которое не застало Горбачёва при власти, не может простить его предательства, поясняет он.
"В защиту Горбачёва: я понимаю, почему он сейчас отмахнулся и назвал всё "чепухой". Горбачёву трудно поверить, что он не "великий политик", а простой папуас, который за "стеклянные бусы" - какую-то медальку - отдал настоящее золото - гигантские территории вместе с городами, заводами и людьми", - отметил публицист.
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