Не капитуляция, а чепуха: Горбачёв даже сам не понимает, как оказался для Запада "простым папуасом"

Михаил Горбачёв назвал "чепухой" геополитическую капитуляцию СССР. Ранее с такой оценкой его действий выступил сенатор Алексей Пушков. Он напомнил слова немецкого спикера Штеффена Зайберта, который заявил, что 30 лет назад на встрече с руководством ФРГ в Архызе советский лидер согласился на вхождение объединенной Германии в НАТО.

Впрочем, сам Горбачёв в ответ на претензии отмахнулся - мол, всё это чепуха.

Блогер Андрей Червонец полагает, что до сих пор первый и единственный президент СССР и сам не понимает, как оказался не "великим политиком", а простым папуасом для стран Запада.

По его словам, иностранные лидеры и сами были в приятном шоке от податливости советского руководителя.

"Происходила безвозмездная сдача всех геополитических интересов страны. Западные лидеры (Рейган, Буш, Тэтчер, Коль) были в приятном шоке от податливости нового советского "лидера".

Всё-таки фактор личности в истории очень велик. К сожалению, от характера первого властного лица зависит судьба любого государства или империи", - пишет он.

Но спустя столько времени даже молодое поколение граждан, которое не застало Горбачёва при власти, не может простить его предательства, поясняет он.

"В защиту Горбачёва: я понимаю, почему он сейчас отмахнулся и назвал всё "чепухой". Горбачёву трудно поверить, что он не "великий политик", а простой папуас, который за "стеклянные бусы" - какую-то медальку - отдал настоящее золото - гигантские территории вместе с городами, заводами и людьми", - отметил публицист.