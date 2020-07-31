Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "сп...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревен...
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК поя...
Главная / В мире

Не капитуляция, а чепуха: Горбачёв даже сам не понимает, как оказался для Запада "простым папуасом"

31 июля 2020, 15:05  •  130 • В мире
Блогер Андрей Червонец оценил слова экс-президента СССР Михаила Горбачёва, действия которого назвали геополитической капитуляцией. Впрочем, сам Горбачёв от таких оценок отмахнулся, назвав всё это чепухой. По словам Червонца, по всей видимости, сам политик не понимает, как оказался для Запада "простым папуасом".
Михаил Горбачёв назвал "чепухой" геополитическую капитуляцию СССР. Ранее с такой оценкой его действий выступил сенатор Алексей Пушков. Он напомнил слова немецкого спикера Штеффена Зайберта, который заявил, что 30 лет назад на встрече с руководством ФРГ в Архызе советский лидер согласился на вхождение объединенной Германии в НАТО.
Впрочем, сам Горбачёв в ответ на претензии отмахнулся - мол, всё это чепуха.
Блогер Андрей Червонец полагает, что до сих пор первый и единственный президент СССР и сам не понимает, как оказался не "великим политиком", а простым папуасом для стран Запада.
По его словам, иностранные лидеры и сами были в приятном шоке от податливости советского руководителя.
"Происходила безвозмездная сдача всех геополитических интересов страны. Западные лидеры (Рейган, Буш, Тэтчер, Коль) были в приятном шоке от податливости нового советского "лидера".
Всё-таки фактор личности в истории очень велик. К сожалению, от характера первого властного лица зависит судьба любого государства или империи", - пишет он.
Но спустя столько времени даже молодое поколение граждан, которое не застало Горбачёва при власти, не может простить его предательства, поясняет он.
"В защиту Горбачёва: я понимаю, почему он сейчас отмахнулся и назвал всё "чепухой". Горбачёву трудно поверить, что он не "великий политик", а простой папуас, который за "стеклянные бусы" - какую-то медальку - отдал настоящее золото - гигантские территории вместе с городами, заводами и людьми", - отметил публицист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
31 июля 2020, 00:05
Тайна камней разгадана: Учёные выяснили, откуда строители Стоунхенджа брали материалы
31 июля 2020, 00:05
США предложили Германии скинуться на "войну" с Россией, чтобы "избежать мира в Европе"
31 июля 2020, 00:05
В Минск стягивают военных: Палатки вдоль трассы и колонны ВДВшников - источник
30 июля 2020, 22:05
В Италии требуют выхода страны из Евросоюза и еврозоны
30 июля 2020, 18:05
"Что всё это значит?": Трамп подивился защите Германии от России
30 июля 2020, 20:05
Взрыв в японском ресторане: Здание уничтожено, без жертв не обошлось
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектак...
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилас...
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности...
31 июля 2020, 01:30
Как в Белоруссии прошел многотысячный митинг оппонентов Лукашенко
31 июля 2020, 00:05
Запасаемся попкорном: Грядёт схватка бандеровцев и польских лайт-фашистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
30 июля 2020, 01:05
Сирия уже забрала 130 ящиков: Стало известно, какие богатства скрывает "хранилище Судного дня"
28 июля 2020, 04:05
Первый день перемирия в Донбассе вывел радикалов из себя: "Зеленский, чёрт, собирай чемоданы"
29 июля 2020, 10:05
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
25 июля 2020, 13:05
Эстонский наёмник перед смертью раскрыл американских боевиков, воюющих в Донбассе
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.