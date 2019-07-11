Не извинились: Оскорбленный грузинами депутат Гаврилов обратился к приезжающим представителям Грузии

По словам Гаврилова, российские депутаты готовы встретиться с депутатами грузинского парламента.

"Срывом заседания Генеральной Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) в Тбилиси Грузия фактически сорвала и свое участие в МАП - Грузия является одной из стран-учредителей МАП. К сожалению, под давлением радикалов в отставку был вынужден уйти грузинский депутат-член МАП Закария Куцнашвили. Уверен, что Грузия сможет восстановить ответственное и дружественное участие своих депутатов в МАП, и наши православные, политические и межпарламентские связи позволят преодолеть сложившийся кризис и установить политический диалог", - заявил депутат.

По его словам, без политического диалога говорить о восстановлении и стабильности отношений невозможно.

"Ни туризм, ни вино не позволят нам выйти на достойный уровень доверительных отношений. Замороженный президентом России вопрос о принятии экономических санкций является первым шагом к серьезному пересмотру наших отношений, однако если отношения остановятся на этом шаге, то мы имеем риск опять погрузиться в очередную волну русофобии, переворотов и нестабильности на Кавказе", - отметил Сергей Гаврилов.