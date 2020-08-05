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Не Израиль и не "Хезболла": Группировка открестилась от взрыва в Бейруте
05 августа 2020, 01:40 • 130 • Политика
Взрыв в порту Бейрута произошёл не на объекте "Хезболлы", заявили в группировке. Также там опровергли причастность Израиля к инциденту. Источник Царьграда частично подтверждает данную информацию.
"Хезболла" не имеет отношения к серии взрывов в порту Бейрута. Представители группировки заявили, что инцидент не имеет отношения ни к одному из их объектов. Также "Хезболла" отвергла причастность Израиля к произошедшему.
Речь идёт об одной из ранних версий инцидента. Ходили слухи, что двойной взрыв в столице Ливана связан с авиаударом Израиля по одному из объектов "Хезболлы". Однако в группировке утверждают, что все их объекты в целости и сохранности.
Данную информацию подтверждает источник Царьграда. По его словам, ни один из объектов группировки действительно не пострадал. В связи с этим можно сделать вывод, что ЧП не связано с авианалётом и ракетным ударом.
Напомним, что по другой версии в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Учитывая то, как необычно выглядел взрыв, эта версия больше похожа на правду. Тем не менее глава общей безопасности Ливана опроверг и эту версию. По его словам, это были другие взрывчатые вещества.
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