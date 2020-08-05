Не Израиль и не "Хезболла": Группировка открестилась от взрыва в Бейруте

"Хезболла" не имеет отношения к серии взрывов в порту Бейрута. Представители группировки заявили, что инцидент не имеет отношения ни к одному из их объектов. Также "Хезболла" отвергла причастность Израиля к произошедшему.

Речь идёт об одной из ранних версий инцидента. Ходили слухи, что двойной взрыв в столице Ливана связан с авиаударом Израиля по одному из объектов "Хезболлы". Однако в группировке утверждают, что все их объекты в целости и сохранности.

Данную информацию подтверждает источник Царьграда. По его словам, ни один из объектов группировки действительно не пострадал. В связи с этим можно сделать вывод, что ЧП не связано с авианалётом и ракетным ударом.

Напомним, что по другой версии в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Учитывая то, как необычно выглядел взрыв, эта версия больше похожа на правду. Тем не менее глава общей безопасности Ливана опроверг и эту версию. По его словам, это были другие взрывчатые вещества.