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Не изменяя традиции: Путин отдал свой голос на голосовании по поправкам
01 июля 2020, 18:00 • 42 • Политика
Президент России Владимир Путин отдал свой голос на голосовании по поправкам в Конституцию нашей страны. Участок для голосования был выбран тот же, где российский лидер традиционно голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.
Сегодня, 1 июля президент приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук. Именно там он традиционно голосует в ходе различных избирательных кампаний.
Глава государства уже проголосовал в рамках плебисцита по поправкам в Конституцию России.
Накануне Путин выступил с самым коротким обращением. Пожалуй, за последние годы это рекордная по своей длительности речь. Президент обратился к нации на фоне ржевского монумента Советскому солдату. Говорил российский лидер о поправках к Конституции РФ, отмечая, что не уходит от своего главного принципа. Примут поправки только после того как мы сделаем свой окончательный выбор.
"Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С социальной защитой граждан. Эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверяю, каждый из вас, принимая решение, думает о своих близких. Опирается на ценности, которые нас объединяют, - это правда и справедливость, уважение к человеку труда, людям старших поколений, семья и забота о детях, об их здоровье, воспитании", - подчеркнул президент России.
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