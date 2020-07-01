Не изменяя традиции: Путин отдал свой голос на голосовании по поправкам

Сегодня, 1 июля президент приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук. Именно там он традиционно голосует в ходе различных избирательных кампаний.

Глава государства уже проголосовал в рамках плебисцита по поправкам в Конституцию России.

Накануне Путин выступил с самым коротким обращением. Пожалуй, за последние годы это рекордная по своей длительности речь. Президент обратился к нации на фоне ржевского монумента Советскому солдату. Говорил российский лидер о поправках к Конституции РФ, отмечая, что не уходит от своего главного принципа. Примут поправки только после того как мы сделаем свой окончательный выбор.

"Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С социальной защитой граждан. Эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверяю, каждый из вас, принимая решение, думает о своих близких. Опирается на ценности, которые нас объединяют, - это правда и справедливость, уважение к человеку труда, людям старших поколений, семья и забота о детях, об их здоровье, воспитании", - подчеркнул президент России.