Не из-за Навального: США ввели новые санкции против России

Власти США ввели новые санкции против граждан России и выходцев из неё, а также российских и финских организаций. Официальным предлогом стало "вмешательство" в выборы в США, ситуация на Украине и "киберпреступления", сообщает Минфин США.

В санкционный список попали семь граждан России и гражданин Финляндии с российскими корнями. Также санкции были наложены на четыре финских и три российских компании, расположенных в Санкт-Петербурге и ЦАР.

Под санкции попали:

1. Борис Гайкович;

2. Елена Иванова;

3. Евгений Ходотов;

4. Никита Ковалевский;

5. Надежда Кучумова;

6. Александр Кузин;

7. Дмитрий Сытый;

8. Владислав Занин.

Ограничения были наложены на компании:

1. Acex OY;

2. GCH Finland OY;

3. Lobaye Invest;

4. "М-Финанс";

5. НПП ПТ "Океанос";

6. Optima Freight OY;

7. Unicum Trade OY.