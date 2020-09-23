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Не из-за Навального: США ввели новые санкции против России

23 сентября 2020, 21:05  •  95 • Политика
США ввели новые санкции против граждан России за "вмешательство" в выборы, ситуацию на Украине и киберпреступления".
Власти США ввели новые санкции против граждан России и выходцев из неё, а также российских и финских организаций. Официальным предлогом стало "вмешательство" в выборы в США, ситуация на Украине и "киберпреступления", сообщает Минфин США.
В санкционный список попали семь граждан России и гражданин Финляндии с российскими корнями. Также санкции были наложены на четыре финских и три российских компании, расположенных в Санкт-Петербурге и ЦАР.
Под санкции попали:
1. Борис Гайкович;
2. Елена Иванова;
3. Евгений Ходотов;
4. Никита Ковалевский;
5. Надежда Кучумова;
6. Александр Кузин;
7. Дмитрий Сытый;
8. Владислав Занин.
Ограничения были наложены на компании:
1. Acex OY;
2. GCH Finland OY;
3. Lobaye Invest;
4. "М-Финанс";
5. НПП ПТ "Океанос";
6. Optima Freight OY;
7. Unicum Trade OY.

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