«Не истина в последней инстанции»: как мемуары Болтона могут повлиять на предвыборные шансы Трампа

Джон Болтон утверждает, что Дональд Трамп путает личные интересы с национальными. Об этом бывший советник американского лидера по нацбезопасности заявил в преддверии выхода в свет своей книги о работе в Белом доме. Он также сравнил подходы к работе Трампа и президента России Владимира Путина. По мнению экспертов, экс-советник развернул антитрамповскую кампанию, «исходя из корыстных соображений».

Для Соединённых Штатов представляет угрозу подход Дональда Трампа к управлению государством, заявил бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«У президента нет какой-то мировоззренческой опоры или стратегии, — пояснил он. — Ему неведома разница между национальными интересами США и интересами Дональда Трампа. Отсутствует ясность, где национальные интересы, а где его личные, и это очень опасно для нашей страны».

Болтон также отметил, что Трамп не стремился повысить уровень своей компетентности, когда стал президентом Соединённых Штатов.

«Вступая в должность, он крайне мало знал об устройстве государственного управления и в дальнейшем не проявлял интереса к его изучению, — заявил он. — За последние сто лет не было ни одного президента с таким подходом к своей работе».

Кроме того, Болтон объяснил, почему разочаровался в действующем главе Белого дома.

«В 2016 году, выбирая между Трампом и Хиллари Клинтон, я отдал предпочтение Трампу. Теперь же, в непосредственной близости увидев, что представляет собой этот президент, я не могу проголосовать так же. Меня волнует судьба нашей страны, а он не олицетворяет собой дело республиканцев, которое я стремлюсь поддерживать», — пояснил политик.

При этом The Daily Telegraph утверждает, что экс-советник объявил о поддержке кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, но подтверждающей цитаты не приводит.

Однако в интервью телеканалу ABC News, которое было обнародовано немногим позже, Болтон опроверг эту информацию.

«Разумеется, за Джо Байдена я тоже голосовать не стану. Подумаю, кого из республиканцев-консерваторов вписать в бюллетень. Но это возвращает нас к тому, что подтолкнуло меня к написанию книги», — заявил он.

Как отмечает сам Болтон, его книга «Комната, в которой всё произошло: мемуары из Белого дома» выходит в самый разгар предвыборной гонки неслучайно.

«Даже лучше будет рассказать эту историю сейчас, поскольку американский народ сможет взглянуть на неё в контексте того важнейшего политического решения, которое мы как нация принимаем каждые четыре года», — сказал он.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

© Kevin Lamarque/Reuters

Экс-советник Трампа также дал характеристику личным качествам действующего главы Белого дома и особенностям его работы.

«Процесс мышления президента — это случайное блуждание, которое никогда не прекращается. Это как случайное блуждание плюс «День сурка», — сообщил Болтон.

При этом он сравнил подходы к работе Трампа и российского лидера Владимира Путина.

«Президент Путин готовится к встречам очень обстоятельно. Он знает, с кем говорит. Продумывает, что хочет сказать. Продумывает, чего хочет достичь, — отметил он. — Полагаю, такой уровень подготовки, скрупулёзности, предварительного планирования Дональду Трампу попросту не знаком».

В качестве антипода Трампа, который, по мнению Болтона, путает личные интересы с национальными, бывший советник по национальной безопасности привёл в пример Владимира Путина.

«Думаю, у Путина имеется очень чёткое представление о том, что из себя представляют национальные интересы России, и о том, как ему следовать этим интересам», — заявил бывший советник президента США.

Судьба мемуаров

Напомним, Джона Болтона сняли с поста советника президента США по национальной безопасности в сентябре 2019 года. Трамп объяснил эту меру тем, что он не согласен с инициативами Болтона в сфере международных отношений. По словам главы Белого дома, экс-советник «совершил очень крупные ошибки».

«Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — заявил тогда Трамп.

Спустя месяц после увольнения Болтона в американских СМИ стала появляться информация, что он планирует написать книгу о свой работе в Белом доме. Предполагалось, что в мемуарах будут проанализированы не только личные качества американского лидера, но и его политический курс.

В конце января 2020 года газета The New York Times сообщила, что, согласно рукописи экс-советника, президент якобы сказал ему, что Вашингтон не передаст Киеву военную помощь, пока украинские власти не начнут расследование в отношении коррупционной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Именно заморозка военной помощи, а также последующее обсуждение этого вопроса с Владимиром Зеленским привели к началу процедуры импичмента Трампа палатой представителей американского конгресса.

Как заявили издатели мемуаров Болтона Simon & Schuster, в его книге содержится утверждение, что главной ошибкой демократов в процессе импичмента было излишнее внимание именно к эпизоду с Украиной, в то время как другие злоупотребления президентской властью игнорировались. По словам бывшего советника, подобные ситуации якобы регулярно возникали на внешнеполитических направлениях.

На прошлой неделе Минюст США подал в суд на Болтона, чтобы предотвратить выход написанных им мемуаров. В иске говорится, что книга нарушает подписанные экс-советником договоры о неразглашении и представляет угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов, поскольку содержит секретную информацию.

Как пояснил глава Минюста США Уильям Барр, высокопоставленные сотрудники президентской администрации подписывают документы, согласно которым обязуются предоставить свои мемуары для проверки, от чего Болтон отказался.

Белый дом

© Joshua Roberts/Reuters

Дональд Трамп за несколько дней до подачи иска Минюстом также заявил, что публикация мемуаров может привести к уголовному преследованию бывшего советника по нацбезопасности.

«Любые разговоры со мной как с президентом я считаю государственной тайной. А значит, если он написал книгу и эта книга будет издана, он нарушит закон. И, надо полагать, у него будут проблемы уголовного характера. Думаю так», — цитирует американского президента газета The Washington Post.

Позже Трамп написал на своей странице в Twitter, что Болтон соединил в своей книге ложь и выдуманные истории, чтобы выставить главу Белого дома в неприглядном свете. Американский госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, назвал бывшего советника Трампа предателем.

После того как федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста США о запрете на публикацию мемуаров Болтона, Трамп заявил, что в книге содержится «секретная информация в огромных количествах».

Кроме того, в пресс-службе Белого дома подчеркнули, что будут добиваться лишения экс-советника прибыли от продаж мемуаров.

После того как Болтон выдал журналистам очередную порцию своих рассуждений о президенте, Трамп назвал своего бывшего советника «лжецом» и «чудовищно некомпетентным» человеком.

«Джону Болтону, которого сенат бы не утвердил, потому что его не любили и считали чокнутым, я дал шанс. Я люблю слышать разные точки зрения. Оказалось, что он чудовищно некомпетентен, да ещё и лжец. Смотри вывод судьи. Информация — секретная!!!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter 22 июня.

I gave John Bolton, who was incapable of being Senate confirmed because he was considered a wacko, and was not liked, a chance. I always like hearing differing points of view. He turned out to be grossly incompetent, and a liar. See judge’s opinion. CLASSIFIED INFORMATION!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

Болтон, в свою очередь, отвергает подобные обвинения и называет поведение Белого дома попыткой заглушить критику в адрес Трампа.

Стоит отметить, что выход книги Болтона неоднократно откладывался — изначально публикация планировалась в марте, но была перенесена сначала на май, а затем на 23 июня.

«Не ухудшит предвыборные позиции»

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк полагает, что бывший советник Трампа «так или иначе добивается того, чтобы глава Белого дома не был переизбран».

«Но это автоматически означает победу Байдена, который демократ, а не республиканец», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По словам Батюка, такое поведение Болтона — это «один из катализаторов серьёзного политического и идейного кризиса в правящих кругах» США.

Нью-Йорк, 20 июня 2020

Reuters

© Caitlin Ochs

«Это свидетельство глубокого раскола американских элит, который не может не сказываться на отдельных представителях политических верхов. Кто такой Джон Болтон? Это так называемый неоконсерватор, более того, это мул американского неоконсерватизма. Он один из тех, на кого другие неоконсерваторы равняются», — заявил эксперт.

Как пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, стремление Болтона издать книгу именно сейчас «продиктовано корыстными соображениями».

«Он хочет получить побольше денег. Ведь именно перед выборами к мемуарам огромный интерес. А когда они пройдут, книга перестанет быть так актуальна и бывший советник не сможет получить максимальной прибыли», — пояснил эксперт.

Другая причина, по которой Болтон выступает с заявлениями, выставляющими главу Белого дома в негативном ключе, — «желание насолить ему», считает Рогулёв.

«Болтона уволили, он обижен. И эти мемуары призваны его обелить, а Трампа покритиковать. Но видение Болтона — не истина в последней инстанции. Его последние нелицеприятные заявления и скандальные замечания об американском лидере призваны подогреть интерес к книге», — сообщил аналитик.

При этом Батюк сомневается, что администрации Трампа удастся привлечь Болтона к серьёзной ответственности за публикацию мемуаров.

«Он ведь не документы цитирует, а приводит высказывания людей, передаёт в общих чертах внутренние разговоры», — отметил эксперт.

По словам Батюка, антитрамповская кампания может обернуться для Болтона лишь испорченными отношениями с коллегами по Республиканской партии.

«Некоторые из них отнесутся к Болтону как к предателю», — заявил аналитик.

При этом Батюк предполагает, что мемуары бывшего советника «не ухудшат предвыборные позиции» главы Белого дома.

«Я не думаю, что книга Болтона может серьёзно навредить Трампу или крайне негативно повлиять на электоральные перспективы действующего главы Белого дома. Но всё же для Трампа это достаточно неприятный, раздражающий фактор, учитывая, что Болтону, вероятно, известны не очень приятные подробности его службы в Белом доме. И это, конечно же, в разгар предвыборной кампании самое последнее, что нужно нынешнему президенту», — заключил эксперт.