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«Не испытывали и не имеем на вооружении»: в Минобороны России прокомментировали обвинения в размещении ракет в Европе

13 сентября 2019, 02:09  •  5 • В мире
Россия не намерена развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока там не появится соответствующее американское оружие. Об этом заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который утверждал, что Москва после прекращения Договора о РСМД «размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе». В военном ведомстве подчеркнули, что ждут от западных стран заверений о неприемлемости развёртывания американских ракет средней и меньшей дальности на их территории.
 
Пуск ракеты «Томагавк» из УВП MK41 © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez
 

В российском военном ведомстве прокомментировали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД якобы «размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе». Представители Минобороны подчеркнули, что в нарушении договорённостей нужно обвинять не Россию, а США. 

«Необходимо отметить, что ответственность за развал Договора о РСМД лежит на лидере альянса — США. Выход американской стороны из Договора создал дополнительные серьёзные риски для международной безопасности», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве напомнили, что 18 августа Пентагон испытал ракету с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, которая используется в американской системе ПРО в Румынии и Польше. Это подтвердило справедливость претензий Москвы в адрес Вашингтона, что установки могут применяться для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности, подчеркнули в Минобороны.

«Бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения», — заявили в Минобороны.

Военные также указали на то, что Вашингтон уже готовился к испытанию ракеты запрещённой дальности до момента выхода из Договора РСМД, который произошёл 2 августа 2019 года. Это подтверждается тем, что испытания состоялись всего лишь 16 дней спустя. 

Ответ России

Вопреки заявлениям Столтенберга, Москва не намерена размещать в Европе ракеты ближней и средней дальности, пояснили в Минобороны.

«Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Россия не планирует развёртывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

В Минобороны выразили надежду услышать от западных партнёров «заверения о неприемлемости развёртывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона».

В августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведённые США испытания крылатой ракеты, ранее запрещённой по Договору РСМД.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва не намерена вступать «в затратную и разрушительную для экономики» страны гонку вооружений и готова вести переговоры на эту тему. 

В ходе сессии ВЭФ в сентябре глава российского государства сообщил, что РФ произведёт ракеты средней и меньшей дальности, но не станет их размещать до соответствующих действий США.

«Мы уже публично сказали о том, что мы не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету, мы не будем её размещать — а мы произведём такие же ракеты, разумеется — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», — сказал он.

Исполняющий обязанности министра армии (Сухопутных войск) США Райан Маккарти, со своей стороны, заявил, что гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты, запрещённые ДРСМД, могут быть развёрнуты в начале 2020-х годов.

Напомним, формальным предлогом для выхода США из Договора РСМД стала разработка российскими военными ракеты 9М729, которая якобы нарушала договорённости. Однако Минобороны России продемонстрировало иностранным военным и журналистам ту самую крылатую ракету на специальном брифинге. 

Новая разработка представляет собой модернизированный вариант ракеты 9М728, входящей в состав комплекса «Искандер-М». Максимальная дальность полёта ракеты составляет 480 км. Это на 10 км меньше аналогичного показателя 9М728. При этом в ДРСМД содержался запрет на производство ракет дальностью 500—1000 км и 1000—5500 км.

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Однако представители Соединённых Штатов проигнорировали мероприятие.

«Военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Евросоюза, которым было направлено приглашение, от посещения брифинга воздержались», — пояснили в Минобороны.

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