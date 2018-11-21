Не испугалась санкций: Индия увеличивает закупки оружия у России

После заключения сделки по продаже Индии ракетных систем С-400 Россия выиграла тендер на поставку ей и ракетных комплексов «Игла». Почему Индия отвергла другие предложения, хотя за сотрудничество с Москвой ей грозят санкции США?

Автор:

Кучер Егор

После заключения впечатляющего контракта на поставку Индии зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 стало известно, что Россия продаст Дели еще и партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Важных моментов в этом новом этапе развития оборонных отношений России и Индии два.

Первое. Против продажи Индии С-400 резко выступили США. В Вашингтоне заявили о более чем реальной возможности наложить на Дели санкции по существующему закону CAATSA — «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Этот закон касается так называемых вторичных санкций, под которые будут попадать страны, сотрудничающие с государствами и компаниями из санкционного списка. Однако сделка была заключена на самом высшем уровне, а на предупреждение со стороны США, похоже, никто не обратил внимания.

Второе. Если контракт по С-400 спустился сверху, так как стал одной из договоренностей между главами государств, то по ПЗРК для Индии был объявлен тендер. С российской «Иглой» спорили изделия из Франции и Швеции, однако выиграла Россия. Впервые российские вооружения будут проданы Индии не по результатам соглашения на высшем уровне.

Какую выгоду получит Индия, почему состоялась такая сделка, а индийские власти не испугались перспективы новых санкций?

С-400. Фото: www.globallookpress.com

И снова усиление на Востоке

Чем жестче становится антироссийская риторика на Западе, тем активнее идут дела России на Востоке. Еще недавно казалось, что между одним и другим есть прямая политическая связь, а российские успехи на восточном направлении объясняются только этим. Однако в действительности дело еще и в выгоде, эффективности сотрудничества.

Сумма сделки по «Иглам» оценивается в 1,5 млрд долларов, однако детали будут известны, когда между «Рособоронэкспортом» и индийскими представителями пройдут переговоры. Кроме этого, 20 ноября подтвердилась сделка на поставку Индии двух фрегатов проекта 11356 на сумму в 950 млн долларов. Вместе с соглашением по С-400, которое оценивается в 5,43 млрд долларов, Индия в 2018 году станет одним из лидеров по закупкам российского вооружения.