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«Не исполнил должностные обязанности»: на судмедэксперта по делу кировского «пьяного мальчика» завели уголовное дело

15 ноября 2019, 00:54  •  72 • В России
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего летом в ДТП в Кировской области шестилетнего ребёнка. Ранее эксперт настаивал на том, что мальчик перед гибелью употреблял алкоголь, но позже заявил, что он мог появиться в крови из-за неправильного хранения тела и материалов, так как местный морг не оборудован холодильниками. Следователи установили, что Насонов грубо нарушил ряд должностных инструкций, что в итоге привело к ошибке в заключении. Между тем представитель семьи погибшего ребёнка настаивает, что Насонов должен понести наказание за «заведомо ложное заключение эксперта».
 
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В Кировской области продолжается расследование нашумевшего уголовного дела по факту гибели 13 июля 2019 года в ДТП шестилетнего ребёнка, в крови которого по итогам судмедэкспертизы якобы было найдено 0,51 промилле алкоголя. 

После широкого резонанса в СМИ эксперт Сергей Насонов, подписавший результаты исследования, рассказал RT, что ошибки в них быть не может. Однако вскоре на допросе у следователя он заявил, что алкоголь в крови ребёнка, скорее всего, появился не из-за прижизненного употребления каких-либо алкосодержащих напитков, а из-за неправильного хранения тела и забранных материалов — морг в райцентре не был оборудован холодильниками, а на исследование кровь попала только через шесть дней после гибели мальчика.

В четверг, 14 ноября, как стало известно RT, в отношении Сергея Насонова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». В распоряжении RT имеется соответствующее постановление следователя СК РФ. Согласно документу, Насонов нарушил сразу несколько действующих должностных норм и инструкций.

«Будучи обязанным строго руководствоваться инструкцией, Насонов С.В. в период с 13.07.2019 по 05.09.2019 вследствие недобросовестного отношения к службе не исполнил в полном объёме свои должностные обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

  • © vk.com / Gettyimages.ru

Как поясняется в документе, Насонов после извещения о произошедшем 13 июля ДТП должен был приехать на место и принять участие в осмотре тела погибшего ребёнка. Кроме того, в тот же день судмедэксперт должен был произвести вскрытие трупа, однако, по данным следствия, он сделал это только 15 июля.

Также Насонов, как установили следователи, допустил ошибку и в момент забора материалов для исследований. По нормам он должен был взять на экспертизу кусочки внутренних органов и тканей, мочу, волосы с головы, а также кровь. Однако взял только кровь.

«После этого Насонов С.В., продолжая недобросовестно относиться к службе, не организовал незамедлительную пересылку образца крови, направив его в лабораторию только 18.09.2019», — говорится в документе.

Таким образом, в результате недобросовестного отношения Насонова к службе были нарушены законные интересы и права ребёнка и его родителей.

Однако представитель семьи погибшего ребёнка в беседе с RT настаивает, что действия Насонова подпадают под ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

«Я требую 307-ю статью. Хватит этих полумер для экспертов. Он подписал экспертное заключение, а это уже официальный документ. Тем более он написал ошибочную причину смерти — якобы ребёнок умер от алкоголемии, а не от травм, — рассказывает представитель. — Но в данном случае мы видим то же самое, что и по аналогичному делу с погибшим ребёнком в Балашихе. Все переключились на эксперта, а виновник ДТП остаётся в тени».

Кроме того, собеседница RT подчеркнула, что действиями Насонова были существенно нарушены охраняемые законом и государством права, а также был подорван авторитет судмедэкспертных учреждений.

По её словам, отец погибшего мальчика Владимир Суворов подавал в СК ходатайство о том, что уголовное преследование в отношении Насонова должно вестись по ст. 307 УК РФ, однако оно было отклонено следователем, который не нашёл оснований для такой квалификации действий эксперта.

В то же время уже после возбуждения уголовного дела по статье «Халатность» представителю семьи мальчика стали писать родственники Насонова, которые заявили ей, что «ему приказали вписать в заключение смерть от алкоголемии и он не виноват».

Между тем по уголовному делу о самой смертельной аварии находившийся за рулём Nissan Qashqai полицейский Сергей Меньшиков до сих пор проходит в качестве свидетеля и продолжает службу в МВД.

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«Нам неоднократно было отказано во встрече с ним. Меньшиков от нас просто прячется», — заявила представитель семьи мальчика.

В распоряжении RT также оказались видеоматериалы следственного эксперимента с участием полицейского из села Буйское, где произошла трагедия. На записи видно, что, несмотря на вырубающиеся вдоль дороги деревья, которые якобы помешали водителю вовремя заметить внезапно появившегося на дороге мальчика на велосипеде, само место аварии хорошо просматривается и после окончания лесопосадки.

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