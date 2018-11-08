Не исключают версии теракта: 13 человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Не менее 13 человек погибли в ходе стрельбы в баре города Таузанд-Окс на юге Калифорнии, ещё около 10 получили ранения. Неизвестный вошёл в заведение поздно вечером и открыл огонь из короткоствольного оружия, а также бросил несколько дымовых шашек. Бар был переполнен, поскольку там проходила студенческая вечеринка. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые вступили в перестрелку с преступником. В результате стрелок погиб на месте, а один из офицеров полиции скончался в больнице от полученных ранений. Правоохранительные органы не исключают связи нападения с терроризмом и воздерживаются от комментариев о причинах инцидента до определения личности стрелка и выяснения всех обстоятельств трагедии.

По меньшей мере 13 человек погибли и около десяти получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в баре города Таузанд-Окс на юге Калифорнии. Такую информацию сообщил журналистам шериф округа Вентура Джефф Дин.

Инцидент произошёл поздно вечером 7 ноября, в 23:20 по местному времени (10:20 мск 8 ноября) в одном из северо-западных пригородов Лос-Анджелеса. Неизвестный мужчина в чёрном вошёл в помещение бара Borderline Bar & Grill и открыл стрельбу по его посетителям.

Сообщается, что в момент происшествия в заведении была в самом разгаре вечеринка для студентов College Country Night, поэтому в баре находились несколько сотен человек.

Один из очевидцев рассказал ABC News, что мужчина произвёл серию выстрелов из короткоствольного оружия, после чего бросил несколько дымовых шашек и вновь открыл огонь по посетителям бара.

Злоумышленник успел произвести около 30 выстрелов, убив 12 человек, включая сержанта полиции Рона Гелуса.

Офицер полиции округа Вентура прибыл на место ЧП вместе с ещё одним сотрудником правоохранительных органов Калифорнии в 23:26 по местному времени. Они вошли в Borderline Bar & Grill и вступили в перестрелку с злоумышленником.

Гелус получил несколько огнестрельных ранений, от которых позднее скончался в больнице. Информации о других жертвах и пострадавших на момент публикации материала нет.

По словам капитана полиции округа Вентура Гаро Куреджана, число раненых может возрасти, поскольку многие посетители бара добрались в больницы и травмпункты самостоятельно. По словам его начальника, шерифа Джеффа Дина, по меньшей мере 10 человек обратились к медикам за помощью после инцидента, и их ранения не были огнестрельными.

Изначально сообщалось, что нападавшему удалось скрыться с места преступления, однако позднее шериф округа Вентура опроверг эту информацию, рассказав, что стрелок был найден мёртвым в помещении бара. При этом пока не уточняются причины смерти преступника.

«Это ужасное происшествие. Это часть тех ужасов, которые происходят в нашей стране и повсеместно. Думаю, невозможно приписать чему-то бессмысленному какую-то логику или смысл... Там ужасное зрелище, повсюду кровь», — заявил Дин журналистам.

По его словам, в настоящее время пока не удалось установить личность преступника и его мотивы. Кроме того, не исключается и версия теракта.

«Мы пока не определили, кем был подозреваемый... Мы не знаем, есть ли у этого инцидента связь с терроризмом или нет. Ведётся расследование, и эта информация станет известна, когда будет точно установлено, кем был подозреваемый», — отметил шериф.

Начальник окружной полиции сообщил, что, по предварительной информации, стрелок использовал только один пистолет. Кроме того, пока не установлено, был ли злоумышленник застрелен силовиками или же покончил с собой.

В пресс-службе Федерального бюро расследований сообщили, что группа Объединённого антитеррористического центра ФБР выехала на место происшествия. Туда же прибыли сотрудники экстренных и правоохранительных служб. Представители властей пока воздерживаются от комментариев касательно мотивов злоумышленника.

По словам очевидцев трагедии, после того, как нападавший открыл стрельбу, началась паника, посетители бара покидали здание через чёрный выход, некоторые пытались разбить окна, чтобы выбраться на улицу.

«Я живу в Таузанд-Окс. Это безопасное место. Мои родители отпустили меня сюда. Это проверенное место... Очень страшно осознавать, что это произошло в моём безопасном месте. Просто не ожидаешь, что это может произойти в Таузанд-Окс», — цитирует Los-Angeles Times одну из посетительниц бара Эрику Сайман.

По словам 19-летней Тейлер Уитлер, также находившейся в баре, они с друзьями танцевали у своего столика возле двери, когда стрелок открыл огонь. Девушка рассказала, что все закричали: «Ложись!», и на несколько секунд в заведении повисла тишина, однако потом кто-то сказал: «Вставайте, он идёт!» — и люди начали в панике пытаться убежать, толкая друг друга.

Стоит добавить, что Таузанд-Окс многие годы входит в составляемый ФБР рейтинг самых безопасных городов США среди крупных населённых пунктов (с населением более 100 тысяч человек).