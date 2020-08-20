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Не инфаркт, не инсульт и не инфекция: Омские врачи бьются над диагнозом Навального
20 августа 2020, 23:55 • 89 • Политика
Омские врачи поделились данными о диагнозе Навального. У оппозиционера не нашли признаков инфаркта, инсульта и инфекций. Отёка мозга у Навального также не выявлено.
Врачи не выявили у Алексея Навального признаков инфаркта, инсульта и инфекций. Такой информацией поделились в пресс-службе омского Министерства здравоохранения.
В четверг, 20 августа, Навальный был срочно доставлен в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 с подозрением на отравление. Оппозиционеру стало плохо во время авиаперелёта. По последним данным, он находится в коме.
Также у оппозиционера нет отёка мозга, о котором сообщили некоторые СМИ. Магнитно-резонансная томография Навального не выявила структурных изменений мозга, говорится в заключении врача, которое опубликовал Telegram-канал Mash.
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