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Не инфаркт, не инсульт и не инфекция: Омские врачи бьются над диагнозом Навального

20 августа 2020, 23:55  •  89 • Политика
Омские врачи поделились данными о диагнозе Навального. У оппозиционера не нашли признаков инфаркта, инсульта и инфекций. Отёка мозга у Навального также не выявлено.
Врачи не выявили у Алексея Навального признаков инфаркта, инсульта и инфекций. Такой информацией поделились в пресс-службе омского Министерства здравоохранения.
В четверг, 20 августа, Навальный был срочно доставлен в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 с подозрением на отравление. Оппозиционеру стало плохо во время авиаперелёта. По последним данным, он находится в коме.
Медики не выявили у оппозиционера Алексея Навального признаков инфаркта, инсульта и инфекций, - сообщает пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на заместителя главврача медучреждения Анатолия Калиниченко.
Также у оппозиционера нет отёка мозга, о котором сообщили некоторые СМИ. Магнитно-резонансная томография Навального не выявила структурных изменений мозга, говорится в заключении врача, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

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