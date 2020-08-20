Не инфаркт, не инсульт и не инфекция: Омские врачи бьются над диагнозом Навального

Врачи не выявили у Алексея Навального признаков инфаркта, инсульта и инфекций. Такой информацией поделились в пресс-службе омского Министерства здравоохранения.

В четверг, 20 августа, Навальный был срочно доставлен в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 с подозрением на отравление. Оппозиционеру стало плохо во время авиаперелёта. По последним данным, он находится в коме.

Медики не выявили у оппозиционера Алексея Навального признаков инфаркта, инсульта и инфекций, - сообщает пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на заместителя главврача медучреждения Анатолия Калиниченко.

Также у оппозиционера нет отёка мозга, о котором сообщили некоторые СМИ. Магнитно-резонансная томография Навального не выявила структурных изменений мозга, говорится в заключении врача, которое опубликовал Telegram-канал Mash.