«Не имеют аналогов в США»: в Минобороны РФ назвали дилетантским заявление американского дипломата о «музейных» Ту-160

В Министерстве обороны России считают дилетантским сравнение ракетоносцев Ту-160 с музейными экспонатами. Ранее посол США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что российские самолёты, прибывшие в Венесуэлу, не представляют угрозы из-за своего «возраста». В оборонном ведомстве подчеркнули, что в США и странах НАТО до сих пор нет аналогов этим стратегическим бомбардировщикам. Эксперты напомнили, что самые старые самолёты такого класса находятся именно на вооружении Соединённых Штатов. По их оценке, модернизация позволит Ту-160 выполнять задачи в составе ВКС на протяжении по меньшей мере 30 лет.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал дилетантским заявление американского дипломата, что российские ракетоносцы Ту-160 устарели и не представляют никакой угрозы.

«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантскими заявлениями представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — сказал он.

Ранее посол США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что прибывшие в Венесуэлу российские бомбардировщики Ту-160 якобы устарели и не рассматриваются как угроза.

«Самолёты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея», — отметил дипломат.

Кроме двух Ту-160 в аэропорт Каракаса прибыли также тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 ВКС России. Полёт проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее отмечали в военном ведомстве, российские лётчики регулярно совершают подобные полёты. Так, в конце октября два Ту-160 выполнили плановый облёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Манёвры совершаются также и над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Каспийского морей.

В Минобороны напомнили, что бомбардировщики Ту-160 по своим характеристикам не имеют аналогов в США и других странах НАТО.

«Хочу напомнить американским дипломатам, что с момента своего создания по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют даже сопоставимых аналогов в США или любой другой стране НАТО», — подчеркнул Конашенков.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что преимущества российских бомбардировщиков только возросли после начала производства модернизированного варианта Ту-160М2.

«Поэтому если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160 с «музейным экспонатом», то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям», — резюмировал Конашенков.

«Оружие мирового уровня»

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 был принят на вооружение в 1987 году. По состоянию на 2017 год в распоряжении ВВС России было 16 таких самолётов. Их производство продолжается до сих пор.

При этом самый старый стратегический бомбардировщик стоит на вооружении именно у Соединённых Штатов, отметил в беседе с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Хочу, чтобы у неё было всё»: в Челябинске отец-одиночка борется за право воспитывать дочь «Данная оценка несправедлива и идёт, к сожалению, от того, что в США, видимо, не особо заботятся о своём самообразовании. К примеру, самый старый стратегический бомбардировщик находится именно у США — это В-52», — подчеркнул он.

Тяжёлые стратегические бомбардировщики B-52 были приняты Вашингтоном на вооружение в 1955 году, тогда как советский самолёт этого класса Ту-95 поступил на вооружение в 1956 году.

При этом стратегическим бомбардировщикам не нужно быть современными, так как фактически они являются платформой для запуска ракет, добавил Дрозденко.

«Его задача, находясь в небе, получив задание, быстро выдвинуться в район пуска и произвести максимально массированный удар. Ту-160 является очень грузоподъёмным, самым быстрым бомбардировщиком. Его не каждый истребитель догнать может. И, как показал очередной перелёт в Венесуэлу, спокойно долетает до США даже не через Северный полюс», — пояснил эксперт.

Модернизация позволит Ту-160 выполнять задачи в составе ВКС России ещё как минимум 30 лет, заявил в разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

«Ту-160 — носители в том числе и крылатых ракет Х-102 с ядерным боезарядом... Это серьёзное оружие мирового уровня», — отметил эксперт.

По его словам, оружие такого типа находится в распоряжении только двух стран: России и Соединённых Штатов.

«Речь идёт о стратегических бомбардировщиках, способных преодолевать межконтинентальное расстояние и применять как обычное, так и ядерное оружие. Поэтому в данном случае посол просто выставил себя в дурацком свете», — заключил он.