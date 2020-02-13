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«Не имели никакой стратегии»: Американские войска в Афганистане и результаты их присутствия

13 февраля 2020, 15:39  •  13 • Аналитика

В связи с приближающейся очередной годовщиной вывода советских войск из Афганистана наверняка начнутся те, кто вновь примется муссировать тему «неправильной» и «ненужной» советскому народу «необъявленной войны», которую мы, к тому же, «проиграли». И уж подобного рода деятели не преминут ввернуть по данному поводу обычное для них: «То ли дело – американцы!»


А и вправду, давайте-ка сравним в самых общих чертах – насколько афганская кампания армии США отличается по своим результатам от той, что вел в свое время СССР?



Сразу скажу – огорчить членов свидетелей «секты великой и непогрешимой Америки» придется до невозможности. Ну, не получится по-другому, если говорить правду и быть объективным. В главном можно констатировать: военное присутствие в Афганистане американцев если и отличается по своим результатам и основным моментам от нахождения там же «шурави», то, пожалуй, далеко не в лучшую сторону. Идеалы «свободы и демократии», которые в далекой восточной стране, никак не желающей отказываться от родоплеменного уклада жизни пытались насаждать заокеанские «благодетели» под звездно-полосатым флагом, оказались афганцам ничуть не ближе, чем перспектива построения «развитого социалистического общества». Более того, колоссальные размеры коррупции и злоупотреблений поставленной американцами колониальной администрации заставили имеющих весьма своеобразные жизненные понятия горцев все чаще обращаться за справедливостью как раз к объявленным Вашингтоном воплощением зла талибам.

Людские потери и затраты на ведение войны? Если исходить из официальной статистики, то убито военнослужащих армии США за годы проведения миссии на территории Афганистана было чуть ли не в десять раз меньше, чем наших солдат и офицеров, воевавших там с душманами. Вот только проблема в том, что сами же американцы признают - веры тем цифрам, что оглашает Вашингтон, нет ни малейшей. В конце прошлого года на сайте издания The Washington Post появилась публикация, имеющая более, чем характерное название: «Afghan papers: Секретная история войны - многие годы лжи, украденные миллиарды и тысячи «спрятанных» смертей». Причем все, что там изложено, основано строго на документальной основе, включающей в себя сотни ранее засекреченных донесений, рапортов и отчетов.

Картина, скажем прямо, удручающая. Так, один из руководителей Агентства США по международному развитию (USAID) высказал мнение, что 90% средств, выделявшиеся Афганистану через эту организацию, «были потрачены впустую». Более того, есть все основания полагать, что начиная с 2001 года служащие Министерства обороны, Государственного департамента и все того же USAID работавшие по афганской линии, растранжирили или попросту положили в собственный карман от 934 до 978 миллиардов долларов. Об «эффективности» использования выделявшихся на операции в этой стране средств может свидетельствовать следующая цифра: около 10 миллиардов долларов из госбюджета США было потрачено «на борьбу с наркотиками». И что? По данным ООН, афганский опиум составляет не менее 80% мирового объема продаж этого дурмана.

Американцы, что характерно, борьбу вели почему-то не с наркоторговцами, а с талибами (Талибан - террористическая группировка, запрещена в РФ), выжигавшими в стране маковые посевы. Ну, о набитых героином и сырьем для его производства военно-транспортных бортах армии США, регулярно совершающих рейсы из Афганистана в Европу, написано уже столько, что повторяться смысла я не вижу. Вот, кстати, чего и близко не было при наличии там советский войск – так это такого фантастического расцвета и разгула наркоторговли. При американцах объёмы наркотрафика из Афганистана выросли почти в 30 раз!

С 2001 года в стране так и не выстроено никакой реальной власти, не существует сплочённой армии, террористические акты происходят практически каждодневно. Теперь дошло до того, что Вашингтону приходится "договариваться" с талибами...

Что еще стоит упомянуть? «Афганский синдром», совершающие преступления и убивающие себя ветераны? Этого зла США получили нисколько не меньше, чем наша страна, даже, скорее, намного больше – если сравнивать количественное соотношение прошедших «Афган» у них и у нас. Победа в войне? Ну, какая же это победа, если американцев в Афганистане ненавидят так же люто и убивают так же охотно, как и в год их появления. Последний случай, когда местный военный из пулемета расстрелял шестерых солдат армии США, произошел буквально несколько дней назад. И самолет военный в этом году у них в Афганистане уже сбивали. И все заявления Вашингтона о «контроле над ситуацией» в этой стране являются ложью чистейшей воды. Ничего они там не контролируют, кроме участков расположения военных баз и наркопотоков...

По публикуемым только сейчас признаниям американских военных, они вошли в Афганистан, «не имея никакой четкой стратегии», и, уж тем более – абсолютно никакого представления об этой стране, ее реалиях, укладе жизни и тому подобных вещах. Завоевать Афганистан, заставить его народ «жить по-новому» пытаются властители и полководцы со времен Александра Македонского. И всегда с одним и тем же неизменным результатом.
Александр Харалужный

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