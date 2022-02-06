«Не имеет свидетелей»: президент Чехии заявил об отсутствии доказательств причастности России к взрывам во Врбетице

Чешская служба безопасности не располагает доказательствами того, что агенты российских спецслужб находились на территории складов во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан. В причастности к взрывам Прага обвинила Россию. Земан призвал действовать «с холодной головой и без истерики» и провести надлежащее расследование дела.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешская служба безопасности и информации не располагает доказательствами того, что агенты российских спецслужб находились на территории складов во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, в причастности к которым Прага обвинила Россию. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Prima News.

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории складов во Врбетице», — приводит ТАСС его слова.

Земан добавил, что, когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства.

При этом Земан заявил, что если причастность России к взрывам будет доказана, то Москва «должна за это заплатить», «например неучастием «Росатома» в тендере на строительство АЭС «Дукованы».

AP

© Lisa Leutner

Он призвал действовать «с холодной головой и без истерики», провести надлежащее расследование дела и подтвердить или опровергнуть причастность российских агентов к взрывам.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что дело о причастности российской стороны к произошедшему во Врбетице было сфабриковано.

«Чешский президент всегда отличался высокой степенью порядочности. Он тогда заявлял, что слабо в это верит. Но здесь настораживает другое. Совсем недавно пропали все документы расследования по этим складам. По ошибке якобы уничтожили. Это говорит о том, что на самом деле там всё было сфабриковано и теперь они просто заметают следы», — отметил он.

Сенатор выразил надежду, что инцидент скоро забудется и отношения Москвы и Праги вновь будут нормальными, «как они и были все предыдущие десятилетия».

Напомним, отношения стран обострились в апреле 2021 года, когда власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице, при которых погибли два человека. Подробности дела и доказательства участия в инциденте российской стороны приведены не были. Тем не менее Чехия объявила о высылке 18 дипломатов РФ. В Москве неоднократно называли политизированными обвинения Праги и призывали довести расследование до конца.

В частности, МИД России назвал обвинения абсурдными и объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Кроме того, правительство внесло Чехию в список недружественных стран, в связи с чем посольство страны не может нанимать в дипмиссию более 19 сотрудников, находящихся в России.

В конце января стало известно, что доклад разведки о якобы причастности России, переданный Милошу Земану в апреле прошлого года, оказался уничтожен.

4 февраля в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва до сих пор не видит конкретных шагов от Праги, подтверждающих желание наладить двусторонние отношения. Она подчеркнула, что Россия считает абсурдными обвинения, выдвинутые против России.

«Эта история была использована чешской стороной в качестве предлога для фактического полного разрушения отношений с нашей страной», — отметила она.

НАТО и Украина

В интервью Земан также выступил против отправки военнослужащих НАТО на Украину.

«Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным», — отметил Земан.

Он пояснил, что Прага рассмотрела возможность отправки воинского контингента только в государство, являющееся членом Североатлантического альянса.

«НАТО принципиально не принимает в свои ряды страны, где происходит гражданская война, а на Украине, бесспорно, идёт гражданская война. Пусть сейчас это так называемый замороженный конфликт. Он заморожен Минскими соглашениями», — цитирует его ТАСС.

Он высказал мнение, что заявления США о якобы готовящейся агрессии России против Киева способствуют нагнетанию ситуации вокруг Украины. Он также напомнил, что более недели назад от американских политиков звучали заявления, что нападение произойдёт в ближайшие дни, но ничего не случилось.

Обязательная вакцинация

В ходе интервью чешский лидер также раскритиковал решение правительства об отмене планов введения обязательной вакцинации населения от коронавируса.

По его словам, такое решение ошибочно на фоне угрозы появления новых штаммов, защитить от которых людей могут только прививки.

Кроме того, он резко осудил протестующих против закона о пандемии, которые 1 февраля установили виселицы возле здания парламента в Праге. Закон позволит властям свободно вводить экстренные и зачастую непопулярные антиковидные меры. По мнению протестующих, закон ограничивает конституционные права.