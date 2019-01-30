«Не имеет реальных перспектив»: за что демократы США ополчились на экс-главу сети американских кофеен

Миллиардер и бывший председатель совета директоров кофейного гиганта Starbucks Говард Шульц сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США. Его заявление вызвало резкую критику со стороны видных демократов, которые считают, что появление независимого кандидата с мощными личными ресурсами отберёт у них голоса и приведёт к повторной победе Дональда Трампа. Эксперты полагают, что оппоненты действующего президента опасаются участия Шульца из-за низкого доверия к партии даже со стороны своих избирателей-демократов.

Победа на выборах президента США в 2020 году для демократов поставлена под угрозу из-за намерения миллиардера Говарда Шульца баллотироваться на этот пост в качестве самовыдвиженца. Об этом заявили сразу несколько видных функционеров Демократической партии, которые считают, что участие Шульца при его внушительных личных ресурсах рассредоточит протестные голоса и обеспечит Дональду Трампу переизбрание на второй срок.

«Если Шульц пойдет на выборы как независимый кандидат, он станет для нас мишенью. Мы сделаем всё возможное, чтобы он потерпел фиаско на выборах», — приводит Associated Press слова Патрика МакХью, исполнительного директора Priorities USA — крупнейшего комитета по сбору финансов на избирательные кампании для демократов.

С критикой намерений миллиардера выступил и главный стратег кампании Барака Обамы Дэвид Аксельрод, который заявил, что решение Шульца выдвинуть свою кандидатуру является «подарком» Дональду Трампу.

Аналогичное мнение озвучила и Тина Подлодовски — председатель Демократической партии в штате Вашингтон, где проживает Шульц.

«Когда миллиардер идёт на выборы в обход процедуры праймериз за счёт своих денег, это не служит развитию демократии, а только увеличивает вероятность того, что на выборах снова победит Трамп, и тогда нашу демократическую систему ожидают ещё четыре года испытаний», — приводит её слова Associated Press.

Негативно о решении Шульца высказался и другой потенциальный кандидат от Демократической партии — миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который заявил, что кандидатура Шульца рассредоточит «протестные» и «антитрамповские» голоса.

Сам же Трамп считает, что у Шульца нет качеств, необходимых для руководства страной или даже для участия в президентской гонке 2020 года.

«У Говарда Шульца кишка тонка для участия в президентских выборах!» — написал глава Белого дома в своём Twitter.

Линия партии

При этом сам Говард Шульц — миллиардер, долгое время руководивший кофейным гигантом Starbucks, — до своего выдвижения был последовательным сторонником Демократической партии.

Он делал внушительные пожертвования в избирательные кампании Барака Обамы, Хиллари Клинтон, сенатора Чака Шумера, а также сенаторов-демократов от родного ему штата Вашингтон.

Шульц неоднократно критиковал Дональда Трампа, называя его политику безответственной, и даже обещал принять на работу не менее 10 тыс. беженцев, после того как президент США подписал указ на запрет въезда в страну граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

При этом работать в его избирательном штабе будут эксперты не только из Демократической, но и из Республиканской партии. Так, об участии в кампании Шульца заявил политтехнолог Стив Шмидт, работавший в штабе Джона Маккейна в 2008 году, сообщает телеканал CNBS. Также к его команде присоединились республиканский политтехнолог Грег Стримпл и партийный стратег Брукс Кочвар.

Кофейный бойкот

По мнению некоторых американских политиков, средством борьбы с Шульцем у активистов Демократической партии на данный момент является бойкот кофеен сети Starbucks. Говард Шульц долгое время был председателем совета директоров компании и остаётся владельцем внушительного пакета её акций.

О намерении бойкотировать заведения Шульца заявила, в частности, глава политической НКО «Центр американского прогресса» Ниира Танден, принимавшая участие в работе кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

Протест против Трампа

Reuters

© Adam Bettcher

«Политические проекты, продиктованные тщеславием и способствующие упадку демократии, — это отвратительно. Если он выдвинет свою кандидатуру, я начну бойкотировать Starbucks. Не хочу, чтобы на мои деньги финансировалась предвыборная кампания человека, который поможет Трампу выиграть выборы», — приводит слова Танден газета The Daily Mail.

Намерения главы НКО поддержал и редактор блога Think Progress Ян Миллхайзер, который заявил, что НКО Move On, национальный комитет Демократической партии, профсоюзы и другие кандидаты должны присоединиться к бойкоту в случае самовыдвижения Шульца.

История Росса Перо

Для того чтобы понимать возмущение демократов, нужно вспомнить историю другого миллиардера-самовыдвиженца — Росса Перо, пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Миллиардер Росс Перо участвовал в президентских выборах 1992 года как независимый кандидат, в результате отобрав значительную часть голосов у Джорджа Буша-старшего, что, по мнению многих политологов, принесло победу Биллу Клинтону.

«Росс Перо тогда набрал 20% голосов, и с тех пор отбил у американцев желание идти на выборы независимыми кандидатами и голосовать за независимых кандидатов», — напомнил эксперт.

Несмотря на то что Перо поддержало солидное количество избирателей, он не получил ни одного голоса коллегии выборщиков, что побудило ряд сенаторов из Федерального комитета по законотворчеству заявить об отмене двухуровневой избирательной системы.

Напомним, что независимые кандидаты не выигрывали выборы со времён Джорджа Вашингтона — первого президента США.

«Шульц не получит много голосов, его кампания не имеет реальных перспектив. Он не станет президентом, за него не имеет смысла голосовать — он не приведёт в конгресс свою фракцию и тем самым не сможет ни на что влиять, — считает Владимир Брутер. — Всё, что он сможет сделать, — это отнять голоса у демократов. Но это уже вопрос к самим демократам. Если они за него всё равно проголосуют, это значит, что они действительно недовольны кандидатами от собственной партии».

Без единого лидера

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, такая резкая критика со стороны функционеров Демократической партии вызвана тем, что число её твёрдых, голосующих сторонников неуклонно сокращается.

«В настоящее время каждая партия может рассчитывать примерно на 30% голосов всех зарегистрированных избирателей. Это означает, что большая часть избирателей относит себя к независимым, поэтому и голосовать они могут по-разному — кто-то за демократов, кто-то за республиканцев. Поэтому сейчас борьба идёт именно за их голоса. Более того, есть целые штаты в США (их называют колеблющиеся штаты), которые голосуют по-разному на каждых выборах», — пояснил Рогулёв в разговоре с RT.

Американка голосует на выборах

Reuters

© Chris Keane

Эксперт отметил, что главной проблемой Демократической партии является отсутствие общенационального лидера, который мог бы выдвигаться в качестве основного кандидата в президенты с широкой поддержкой.

«Вот в этом проблема демократов: у них даже близко нет таких людей. Поэтому и появляются кандидаты по типу Джо Байдена, которому глубоко за 70 лет и который давно отыграл своё, — Хиллари Клинтон, проигравшая предыдущие выборы, Блумберг и так далее. Шульц никогда не занимался политикой, и он вряд ли может считаться общенациональным политическим лидером. В этом смысле Трамп чувствует себя спокойно и уверенно, так как эти кандидаты мало что могут ему противопоставить. Если экономическая ситуация в стране сохранится на уровне нынешнего благополучия, вряд ли кто-то из них сможет составить ему конкуренцию», — резюмировал Юрий Рогулёв.