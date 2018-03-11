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«Не имеет аналогов»: Минобороны раскрыло возможности новейшей ракеты «Сармат»

11 марта 2018, 21:54  •  207 • В России
У российской межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат» нет и в ближайшее время не появится аналогов. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев. По его словам, до 2025 года на вооружение в РВСН должны поступить более 40 «Сарматов», которые заменят существующий арсенал Р-36М. Как отметил Каракаев, ракета сможет поражать цели на любых расстояниях по всему земному шару и преодолевать любые рубежи ПРО. О новейшей российской разработке — в материале RT.
 
© Скриншот с видео RUPTLY
 

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал журналистам о некоторых возможностях межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». 

«Она придёт на смену существующей ракете «Воевода». Массо-габаритные характеристики «Сармата» позволят размещать её в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов», — отметил Каракаев.

По его словам, испытания ракеты «Сармат», которая будет превосходить свою предшественницу по многим показателям, стартовали в декабре 2017 года. До 2025 года в РВСН должны поступить более 40 РС-28, которые заменят Р-36М.

«Ракетный комплекс «Сармат» не имеет и в ближайшей перспективе не будет иметь аналогов в мировом боевом ракетостроении», — добавил командующий РВСН.

  • Пуск МБР РС-28 «Сармат»
  • © Скриншот с видео Youtube

Дальность и мощь

 

«Сармат» — это тяжёлая ракета пятого поколения, нацеленная на преодоление любой системы ПРО. По словам экспертов, внешне РС-28 будет напоминать свою предшественницу. Косвенно об этом свидетельствуют одинаковая масса (свыше 200 т) и жидкостный двигатель.

Однако по боевой эффективности «Сармат» значительно превосходит «Воеводу». Как сообщил 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин, дальность новейшей ракеты, а также количество и мощность боевых блоков больше, чем у Р-36М.

«У «Воеводы» дальность — 11 тыс. км, у новой системы ограничений по дальности практически нет. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — заявил Путин.

Из видеоролика, который продемонстрировал президент в ходе послания Федеральному собранию, следует, что РС-28 может преодолеть как минимум 20 тыс. км.

Силовая установка позволяет «Сармату» стартовать в полтора раза быстрее, чем  «Воевода». Продолжительность разгонного участка РС-28 сопоставима с твердотопливными МБР лёгкого класса РС-12М2 «Тополь-М» и PC-24 «Ярс». Короткий разгонный участок обеспечивает более раннее разведение боевых блоков, что затрудняет обнаружение ракеты средствами ПРО.

Полезная нагрузка «Сармата» — 3 т. На ракете установлены самые современные средства противодействия радиолокационным станциям. Как полагают военные, даже перспективные технические средства вероятного противника не смогут отличить ложные боеголовки от настоящих.

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Широкий спектр боеприпасов

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В своём выступлении Путин подчеркнул, что «Сармат» будет «оснащён широким спектром ядерных боеприпасов, «в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО».

Главный научный сотрудник Военной академии РВСН Василий Лага пояснил журналистам, что головная часть РС-28 может быть оснащена примерно 20 типами боевых блоков различного класса мощности (малой, средней, повышенной, большой).

Кроме того, конструкция «Сармата» предусматривает размещение трёх планирующих крылатых блоков — визитной карточки ракетного комплекса «Авангард». Эти боеприпасы осуществляют полёт в плотных слоях атмосферы, находящихся в нескольких десятках километров от поверхности Земли. 

«Блок совершает полёт на гиперзвуковой скорости (около 20 Махов. — RT) на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны», — отмечается в заявлении Минобороны по итогам послания президента.

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Различные виды манёвра крылатого блока снижают фактически до нуля вероятность того, что противник определит траекторию его полёта.

Появление подобного оружия также свидетельствует о рывке в отечественном материаловедении. Корпус блока изготовлен из композитов, которые выдерживают аэродинамический нагрев в несколько тысяч градусов. По словам Путина, в момент полёта температура на поверхности «Сармата» достигает 1600—2000 °C.

В Минобороны убеждены, что переход РВСН на РС-28 не приведёт к серьёзным финансовым затратам. Во-первых, под «Сармат» не будут создавать новую инфраструктуру. Во-вторых, период эксплуатации МБР в два с половиной раза превышает гарантийный срок «Воеводы».

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  • globallookpress.com
  • © Vadim Savitsky/Global Look Press

РС-28 позволит значительно укрепить мощь РВСН, считает Василий Лага. По его мнению, в «Сармате» воплощены те уникальные характеристики, к которым всегда стремилась отечественная научная мысль.

«В этом комплексе воплотились новые технологические решения. Он не имеет ограничений по дальности, точности и многим другим параметрам. Этот комплекс может поражать цели на любых расстояниях по всему земному шару», — заключил эксперт.

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