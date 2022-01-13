«Не имеем права подвергать риску жизни детей»: регионы РФ столкнулись с волной сообщений о «минировании» объектов

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступают в города России. Из-за «минирований» были эвакуированы учащиеся школ в Архангельске, Самаре, Саратове и Красноярске. Накануне в Екатеринбурге с аналогичными угрозами столкнулись более 150 школ, после проверок не было обнаружено никаких взрывчатых веществ. Как считают в Госдуме, массовость рассылки оповещений о «минировании» свидетельствует о том, что этим занимается организованная преступная группа. Между тем в Крыму сотрудники ФСБ задержали ученика 9-го класса за ложное сообщение о вооружённом нападении на школу в Керчи.

Субъекты Российской Федерации продолжаются сталкиваться с волной анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. 13 января оповещения о «минировании» затронули все школы Архангельска, Самары и Саратова.

Так, власти Архангельска приняли решение временно перевести учеников всех школ города на дистанционное обучение, включая вторые смены. Накануне в городе сотрудники правоохранительных органов проверяли здания Арбитражного суда и мэрии. Оба сообщения о «минировании» оказались ложными.

В мэрии Самары подчеркнули, что все учащиеся покинули образовательные учреждения, пострадавших нет, передаёт ТАСС.

«Это не тренировочные мероприятия. Информация была получена от правоохранительных органов. Руководство школ реагирует в соответствии с утвержденным порядком действий. Подвергать риску жизни детей не имеем права. Поскольку поступила информация о минировании всех школ Саратова, их осмотр экстренными службами займёт некоторое время. В связи с этим комитетом по образованию областного центра принято правильное решение отправить детей домой», — заявил заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов.