Не имеем, но применим: ядерный статус Израиля • 132 • Аналитика

Государство Израиль является совершенно уникальной страной относительно собственного ядерного статуса. По всем официальным заявлениям его властей и по негласной «договоренности» ведущих мировых держав, атомного оружия ЦАХАЛ не имеет. И тем не менее, весь мир прекрасно знает, что израильская армия располагает не просто определённым количеством годных в дело боеголовок, но и полноценной ядерной триадой, способной наносить удары по противнику с земли, моря и воздуха. Как же так могло получиться?





Ответ на данный вопрос кроется прежде всего в понимании того факта, что Израиль практически изначально рассматривался странами Запада в качестве собственного форпоста на Ближнем Востоке. И основным его предназначением в таком контексте было противостояние расширению влияния в этом регионе Советского Союза (хотя и именно СССР в своё время фактически и открыл дорогу для создания Израиля), в том числе и укреплению нашей страной своих военно-стратегических позиций в нем. В свою очередь, соседствующие с Израилем государства арабского мира не то что не скрывали свои намерения относительно уничтожения новосозданного образования, но и всячески подчеркивали его, называя «ошибкой», которая должна быть «исправлена» путем «стирания с географической карты».



В череде не прекращавшихся долгое время вооруженных конфликтов между Тель-Авивом и арабскими странами Запад и СССР пошли каждый своим путем. Наша страна вооружала своих ближневосточных союзников и при необходимости лично вмешивалась в боевые действия, которые они вели против ЦАХАЛ. Поддерживавшие Израиль страны НАТО наряду со снабжением обычным оружием предпочли вложить в его руки ядерный меч в качестве крайнего аргумента устрашения. Вне всяких сомнений, во Франции прекрасно понимали, для каких именно целей Тель-Авиву необходим ядерный реактор, возводившийся их специалистами в пустыне около города Димоны.



Клятвы в том, что атомный объект имеет исключительно мирный характер, которые якобы израильский премьер Бен-Гурион приносил лично Шарлю де Голлю, скорее всего, чистой воды небылицы. Есть основания полагать, что Париж не только помогал израильской стороне в создании реактора для получения оружейного плутония и снабжал необходимыми материалами, но и участвовал в испытаниях израильского ядерного оружия.



А что США?

Еще более "странная" история приключилась с американцами. Израильтяне сперва врали им в глаза насчет того, что под Димоной строится то ли ткацкая фабрика, то ли металлургический комбинат. Когда обман скрывать стало далее невозможно, реактор снова был объявлен объектом «мирной атомной энергетики». При этом, правда, тогдашний президент США Джон Кеннеди, вознамерившийся провести на этой АЭС инспекцию по всем правилам, был убит в Далласе. Среди множества версий его гибели те, которые предполагают участие в ней Моссада (совместно с ЦРУ), вовсе не выглядят самыми нелепыми…



Прочие главы Белого дома уже не пытались устраивать какие-то проверки. Дело было не столько в опасениях за свою жизнь, сколько в том, что признание Вашингтоном факта того, что Израиль тайно и незаконно реализует военную ядерную программу, автоматически отрезало бы государство от внушительной финансовой помощи США – в соответствии с Foreign Aid Act от 1961 года, прямо запрещающего ее в подобных случаях. В Соединенных Штатах давным-давно рассекречена масса официальных документов, полностью подтверждающих, что американцам прекрасно известно о наличии у Израиля ядерного оружия, но при этом совершенно невыгодно его признавать.







В конечном итоге власти Израиля занимают удобную для себя позицию: Договор о нераспространении ядерного оружия страна не подписала, равно как и Конвенцию о физической защите ядерного материала, а также международные соглашения о контроле за ядерным экспортом. Являясь членом МАГАТЭ, это государство, упорно не желающее вопреки множеству документальных доказательств признавать свой ядерный статус, таким образом формально не несет никаких обязательств, возлагаемых на все страны, официально входящие в «атомный клуб». При этом руководством страны и ЦАХАЛ периодически делаются более чем прозрачные намеки на то, что в крайнем случае это «несуществующее» оружие может быть «обрушено на головы врагов Израиля».



Эталоном тут, пожалуй, можно считать слова Голды Меир: «Ядерного оружия у нас нет, но мы его применим, если потребуется…» Сегодня Израилю выгодно обладать этим средством массового поражения без официального наличия соответствующего статуса, то есть иметь возможности для устрашения потенциальных противников, не неся никакой ответственности перед мировым сообществом. Принятие таких «правил», безусловно, является одним из ярчайших проявлений западной политики «двойных стандартов». При условии её дальнейшего продолжения такое ненормальное положение вряд ли может быть исправлено. Государство Израиль является совершенно уникальной страной относительно собственного ядерного статуса. По всем официальным заявлениям его властей и по негласной «договоренности» ведущих мировых держав, атомного оружия ЦАХАЛ не имеет. И тем не менее, весь мир прекрасно знает, что израильская армия располагает не просто определённым количеством годных в дело боеголовок, но и полноценной ядерной триадой, способной наносить удары по противнику с земли, моря и воздуха. Как же так могло получиться?Ответ на данный вопрос кроется прежде всего в понимании того факта, что Израиль практически изначально рассматривался странами Запада в качестве собственного форпоста на Ближнем Востоке. И основным его предназначением в таком контексте было противостояние расширению влияния в этом регионе Советского Союза (хотя и именно СССР в своё время фактически и открыл дорогу для создания Израиля), в том числе и укреплению нашей страной своих военно-стратегических позиций в нем. В свою очередь, соседствующие с Израилем государства арабского мира не то что не скрывали свои намерения относительно уничтожения новосозданного образования, но и всячески подчеркивали его, называя «ошибкой», которая должна быть «исправлена» путем «стирания с географической карты».В череде не прекращавшихся долгое время вооруженных конфликтов между Тель-Авивом и арабскими странами Запад и СССР пошли каждый своим путем. Наша страна вооружала своих ближневосточных союзников и при необходимости лично вмешивалась в боевые действия, которые они вели против ЦАХАЛ. Поддерживавшие Израиль страны НАТО наряду со снабжением обычным оружием предпочли вложить в его руки ядерный меч в качестве крайнего аргумента устрашения. Вне всяких сомнений, во Франции прекрасно понимали, для каких именно целей Тель-Авиву необходим ядерный реактор, возводившийся их специалистами в пустыне около города Димоны.Клятвы в том, что атомный объект имеет исключительно мирный характер, которые якобы израильский премьер Бен-Гурион приносил лично Шарлю де Голлю, скорее всего, чистой воды небылицы. Есть основания полагать, что Париж не только помогал израильской стороне в создании реактора для получения оружейного плутония и снабжал необходимыми материалами, но и участвовал в испытаниях израильского ядерного оружия.Еще более "странная" история приключилась с американцами. Израильтяне сперва врали им в глаза насчет того, что под Димоной строится то ли ткацкая фабрика, то ли металлургический комбинат. Когда обман скрывать стало далее невозможно, реактор снова был объявлен объектом «мирной атомной энергетики». При этом, правда, тогдашний президент США Джон Кеннеди, вознамерившийся провести на этой АЭС инспекцию по всем правилам, был убит в Далласе. Среди множества версий его гибели те, которые предполагают участие в ней Моссада (совместно с ЦРУ), вовсе не выглядят самыми нелепыми…Прочие главы Белого дома уже не пытались устраивать какие-то проверки. Дело было не столько в опасениях за свою жизнь, сколько в том, что признание Вашингтоном факта того, что Израиль тайно и незаконно реализует военную ядерную программу, автоматически отрезало бы государство от внушительной финансовой помощи США – в соответствии с Foreign Aid Act от 1961 года, прямо запрещающего ее в подобных случаях. В Соединенных Штатах давным-давно рассекречена масса официальных документов, полностью подтверждающих, что американцам прекрасно известно о наличии у Израиля ядерного оружия, но при этом совершенно невыгодно его признавать.В конечном итоге власти Израиля занимают удобную для себя позицию: Договор о нераспространении ядерного оружия страна не подписала, равно как и Конвенцию о физической защите ядерного материала, а также международные соглашения о контроле за ядерным экспортом. Являясь членом МАГАТЭ, это государство, упорно не желающее вопреки множеству документальных доказательств признавать свой ядерный статус, таким образом формально не несет никаких обязательств, возлагаемых на все страны, официально входящие в «атомный клуб». При этом руководством страны и ЦАХАЛ периодически делаются более чем прозрачные намеки на то, что в крайнем случае это «несуществующее» оружие может быть «обрушено на головы врагов Израиля».Эталоном тут, пожалуй, можно считать слова Голды Меир: «Ядерного оружия у нас нет, но мы его применим, если потребуется…» Сегодня Израилю выгодно обладать этим средством массового поражения без официального наличия соответствующего статуса, то есть иметь возможности для устрашения потенциальных противников, не неся никакой ответственности перед мировым сообществом. Принятие таких «правил», безусловно, является одним из ярчайших проявлений западной политики «двойных стандартов». При условии её дальнейшего продолжения такое ненормальное положение вряд ли может быть исправлено. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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