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Не играй японку, не играй трансгендера: Борцы за толерантность снова напали на Скарлетт Йоханссон
18 июля 2019, 18:24 • 29 • В мире
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подверглась критике борцов за политкорректность. Актриса неосторожно высказалась об ограничениях, которые "толерантные" понятия ставят творческому процессу.
Проблемы возникли по поводу фильма Rub & Tug, в котором Скарлетт собиралась сыграть трансгендера. Однако это вызвало возмущение сторонников терпимости, по мнению которых, роль трансгендера должен играть трансгендер.
"Я актриса и должна иметь возможность сыграть любого человека, или дерево, или животное", - возмутилась Йоханссон, добавив, что это её работа со своей спецификой. По её словам, она ощущает дискомфорт из-за ситуации в обществе, препятствующей искусству, которое должно быть свободно от запретов.
Ранее подобный скандал возник из-за экранизации манги "Призрак в доспехах", в которой Йоханссон исполнила главную роль, сыграв японку. В тот раз общественники возмутились, что вместо скандинавки не взяли настоящую японскую актрису.
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