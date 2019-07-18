Не играй японку, не играй трансгендера: Борцы за толерантность снова напали на Скарлетт Йоханссон

Проблемы возникли по поводу фильма Rub & Tug, в котором Скарлетт собиралась сыграть трансгендера. Однако это вызвало возмущение сторонников терпимости, по мнению которых, роль трансгендера должен играть трансгендер.

"Я актриса и должна иметь возможность сыграть любого человека, или дерево, или животное", - возмутилась Йоханссон, добавив, что это её работа со своей спецификой. По её словам, она ощущает дискомфорт из-за ситуации в обществе, препятствующей искусству, которое должно быть свободно от запретов.

Ранее подобный скандал возник из-за экранизации манги "Призрак в доспехах", в которой Йоханссон исполнила главную роль, сыграв японку. В тот раз общественники возмутились, что вместо скандинавки не взяли настоящую японскую актрису.