«Не ГУЛАГ»: ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключёнными

Глава ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключёнными. По его словам, на крупных объектах производства и строительства можно создать исправительные центры, где будут работать осуждённые. В декабрьском интервью RT Калашников рассказывал, что подобные центры уже работают во многих российских регионах. RT выяснил, что думают об этой инициативе правозащитники и эксперты.

Директор ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов заключёнными, создав специальные исправительные центры на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. По словам Калашникова, сейчас в России насчитывается порядка 188 тыс. осуждённых, имеющих право попросить замену формы исполнения наказания на принудительные работы.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату», — подчеркнул глава ФСИН в ходе выступления на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Разговоры о замене трудовых мигрантов российскими заключёнными в России ведутся уже давно — так, ещё в 2014 году руководство ФСИН предлагало привлекать осуждённых к строительству Керченского моста и работам в Сочи после зимней Олимпиады.

Правовые основы для привлечения осуждённых россиян к строительству крупных объектов прорабатываются уже несколько лет. В июле 2019 года президент Владимир Путин утвердил проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, предполагающий создание в стране филиалов колоний при крупных предприятиях и государственных стройках.

В апреле 2021 года в правительстве РФ также обсуждалась возможность привлечения осуждённых к строительным работам на Байкало-амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях, где есть серьёзная нехватка рабочей силы.

Исправительные центры вместо зон

В декабрьском интервью RT директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников упоминал, что ФСИН активно расширяет сферу наказаний, не связанных с лишением свободы. Он также рассказывал о работе ведомства над созданием исправительных центров для осуждённых на объектах крупного строительства в России.

«В настоящее время у нас в 65 субъектах функционируют 24 крупных исправительных центра, 84 изолированных участка, действующих как исправительные центры... Мы плотно работаем как с органами госвласти, с руководством субъектов, так и с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Стараемся им объяснить, что это выгодный для всех проект», — пояснял глава ведомства.

Калашников также подчеркнул, что труд осуждённых пользуется спросом во многих сферах: сельском хозяйстве, дерево- и металлообрабатывающей промышленности. По его словам, для реализации этих проектов на местах создаётся вся необходимая инфраструктура, которая позволяет осуждённым после отбытия наказания остаться работать там уже в качестве свободных граждан.

Работа вместо колонии

Российские правозащитники, в том числе глава СПЧ Валерий Фадеев, в целом положительно оценили предложение ФСИН. В беседе с RT правозащитник Андрей Бабушкин напомнил, что фактически идея о привлечении заключённых к работе на объектах, где не хватает рабочей силы, реализуется уже много лет — например, в колониях-поселениях.

«Эта идея старая, её реализуют в некоторых городах. Понятно, что всех мигрантов осуждённые не заменят, поскольку они должны быть физически здоровы, способны работать с большой нагрузкой, отличаться трудолюбием, добросовестно относится к своей работе. Конечно, не все осуждённые отвечают этим критериям», — констатировал эксперт.

Бабушкин также не видит проблемы в том, что заключённым, работающим в исправительных центрах, позволят жить в квартирах с семьями. По его словам, на каждого осуждённого ФСИН собирает внушительное досье, на основании которого можно сделать выводы о его общественной опасности или склонности к побегу. Преференции в виде проживания в отдельной квартире будут предусмотрены только для благонадёжных осуждённых.

«ФСИН изучает каждого осуждённого со всех сторон, с ними работают психологи. Они могут с огромной степенью уверенности сказать, может человек получить преференции, или же за ним нужен пристальный контроль и он может находиться только под постоянным присмотром в колонии», — отмечает собеседник RT.

Бывший сотрудник ФСИН Василий Макиенко в беседе с RT также поддержал идею о создании исправительных центров на крупных объектах строительства, пояснив, что содержание колоний обходится очень дорого.

«Колония — дорогое удовольствие. Надо платить зарплату персоналу, это фактически микрогород со своей инфраструктурой — питание, производство организовывать. Оно, как правило, нерентабельно, поэтому если человек имеет возможность отбывать наказание возле своего дома, при этом ещё и не погружаясь во всю тюремную субкультуру, то это хорошо для всех», — уверен Макиенко.

В то же время он отмечает, что реализация такой инициативы потребует решения вопросов о размещении осуждённых, работающих в исправительных центрах, а также о создании условий, чтобы заключённых не «выдавливали» из тех областей, где не хватает рабочей силы — Макиенко пояснил, что работодателям всё равно выгоднее нанимать мигрантов, которые готовы работать по минимальным расценкам и не защищены трудовым кодексом.

«Систему нужно реформировать целиком»

В свою очередь, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с RT выразил мнение, что успешная реализация данной инициативы возможна только при условии реформирования всей системы общественного контроля за исполнением наказаний в РФ.

«Прежде чем начинать такие проекты, систему нужно реформировать в целом. Заменять мигрантов заключёнными посредством таких исправительных центров можно будет, только когда мы поймём, что у нас нет ни пыток, ни каких-то ещё серьёзных проблем внутри этой системы. Иначе очень скоро мы столкнёмся с историей, где на одном из таких объектов заключённого будут бить, это попадёт на видео, и мы вернёмся в восприятии к тридцатым—сороковым годам прошлого века», — отметил правозащитник.

По мнению Мельникова, реализация инициативы требует диалога с гражданским сообществом и правозащитниками, а также создания внушительной нормативной базы.

«Речь здесь идёт о сложных объектах, тяжёлых погодных условиях. Заключённый ведь может шить варежки в колонии, а может строить БАМ — и срок в этом случае не может засчитываться одинаково. То есть, во-первых, это должна быть абсолютно добровольная вещь, а во-вторых, для таких заключённых должны быть преференции. Например, льготные условия исполнения наказания, срок должен засчитываться из расчёта день за полтора, день за два», — рассуждает эксперт.

Мельников также задался вопросом о категориях нарушителей, которые отправятся строить крупные объекты в случае реализации инициативы — по его мнению, велика вероятность, что подобное наказание не будет соразмерно правонарушениям, за которые оно назначается.

«Ещё один вопрос — это люди, которые уже приговорены судом к исправительным работам. Кто это, как правило? Алиментщики? Нарушители ПДД? Мы же не будем их отправлять строить БАМ?» — недоумевает собеседник RT.