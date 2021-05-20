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«Не ГУЛАГ»: ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключёнными
20 мая 2021, 19:55 • 52 • В России
Глава ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключёнными. По его словам, на крупных объектах производства и строительства можно создать исправительные центры, где будут работать осуждённые. В декабрьском интервью RT Калашников рассказывал, что подобные центры уже работают во многих российских регионах. RT выяснил, что думают об этой инициативе правозащитники и эксперты.
РИА Новости © Алексей Куденко
Директор ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов заключёнными, создав специальные исправительные центры на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. По словам Калашникова, сейчас в России насчитывается порядка 188 тыс. осуждённых, имеющих право попросить замену формы исполнения наказания на принудительные работы.
Разговоры о замене трудовых мигрантов российскими заключёнными в России ведутся уже давно — так, ещё в 2014 году руководство ФСИН предлагало привлекать осуждённых к строительству Керченского моста и работам в Сочи после зимней Олимпиады.
Правовые основы для привлечения осуждённых россиян к строительству крупных объектов прорабатываются уже несколько лет. В июле 2019 года президент Владимир Путин утвердил проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, предполагающий создание в стране филиалов колоний при крупных предприятиях и государственных стройках.
В апреле 2021 года в правительстве РФ также обсуждалась возможность привлечения осуждённых к строительным работам на Байкало-амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях, где есть серьёзная нехватка рабочей силы.
Исправительные центры вместо зон
В декабрьском интервью RT директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников упоминал, что ФСИН активно расширяет сферу наказаний, не связанных с лишением свободы. Он также рассказывал о работе ведомства над созданием исправительных центров для осуждённых на объектах крупного строительства в России.
Калашников также подчеркнул, что труд осуждённых пользуется спросом во многих сферах: сельском хозяйстве, дерево- и металлообрабатывающей промышленности. По его словам, для реализации этих проектов на местах создаётся вся необходимая инфраструктура, которая позволяет осуждённым после отбытия наказания остаться работать там уже в качестве свободных граждан.
Работа вместо колонии
Российские правозащитники, в том числе глава СПЧ Валерий Фадеев, в целом положительно оценили предложение ФСИН. В беседе с RT правозащитник Андрей Бабушкин напомнил, что фактически идея о привлечении заключённых к работе на объектах, где не хватает рабочей силы, реализуется уже много лет — например, в колониях-поселениях.
«Эта идея старая, её реализуют в некоторых городах. Понятно, что всех мигрантов осуждённые не заменят, поскольку они должны быть физически здоровы, способны работать с большой нагрузкой, отличаться трудолюбием, добросовестно относится к своей работе. Конечно, не все осуждённые отвечают этим критериям», — констатировал эксперт.
«ФСИН изучает каждого осуждённого со всех сторон, с ними работают психологи. Они могут с огромной степенью уверенности сказать, может человек получить преференции, или же за ним нужен пристальный контроль и он может находиться только под постоянным присмотром в колонии», — отмечает собеседник RT.
Бывший сотрудник ФСИН Василий Макиенко в беседе с RT также поддержал идею о создании исправительных центров на крупных объектах строительства, пояснив, что содержание колоний обходится очень дорого.
«Колония — дорогое удовольствие. Надо платить зарплату персоналу, это фактически микрогород со своей инфраструктурой — питание, производство организовывать. Оно, как правило, нерентабельно, поэтому если человек имеет возможность отбывать наказание возле своего дома, при этом ещё и не погружаясь во всю тюремную субкультуру, то это хорошо для всех», — уверен Макиенко.
В то же время он отмечает, что реализация такой инициативы потребует решения вопросов о размещении осуждённых, работающих в исправительных центрах, а также о создании условий, чтобы заключённых не «выдавливали» из тех областей, где не хватает рабочей силы — Макиенко пояснил, что работодателям всё равно выгоднее нанимать мигрантов, которые готовы работать по минимальным расценкам и не защищены трудовым кодексом.
«Систему нужно реформировать целиком»
В свою очередь, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с RT выразил мнение, что успешная реализация данной инициативы возможна только при условии реформирования всей системы общественного контроля за исполнением наказаний в РФ.
«Прежде чем начинать такие проекты, систему нужно реформировать в целом. Заменять мигрантов заключёнными посредством таких исправительных центров можно будет, только когда мы поймём, что у нас нет ни пыток, ни каких-то ещё серьёзных проблем внутри этой системы. Иначе очень скоро мы столкнёмся с историей, где на одном из таких объектов заключённого будут бить, это попадёт на видео, и мы вернёмся в восприятии к тридцатым—сороковым годам прошлого века», — отметил правозащитник.
По мнению Мельникова, реализация инициативы требует диалога с гражданским сообществом и правозащитниками, а также создания внушительной нормативной базы.
Мельников также задался вопросом о категориях нарушителей, которые отправятся строить крупные объекты в случае реализации инициативы — по его мнению, велика вероятность, что подобное наказание не будет соразмерно правонарушениям, за которые оно назначается.
«Ещё один вопрос — это люди, которые уже приговорены судом к исправительным работам. Кто это, как правило? Алиментщики? Нарушители ПДД? Мы же не будем их отправлять строить БАМ?» — недоумевает собеседник RT.
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