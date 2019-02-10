«Не Гуаидо даёт добро на вторжение»: конгрессмен заявил, что США не поддержат отправку войск в Венесуэлу

Американский конгрессмен-демократ Ро Ханна высказался против интервенции в Венесуэлу. Ранее самопровозглашённый президент латиноамериканской страны Хуана Гуаидо заявил, что не исключает военного вмешательства со стороны Соединённых Штатов. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что такой вариант развития событий — «одна из опций». Реакция конгрессмена продиктована внутриполитической поветсткой, считают эксперты. По их мнению, демократы намерены обернуть ситуацию с кризисом в Венесуэле в свою пользу.

Американский конгрессмен Ро Ханна предостерёг самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуаидо от попыток добиться военного вмешательства США в ситуацию в латиноамериканской стране.

«Господин Гуаидо, вы можете называть себя лидером Венесуэлы, но не вам давать добро на военные вторжения США. Это — прерогатива Конгресса США и только его, а мы этого делать не намерены», — написал конгрессмен в своём Twitter.

Позднее Ханна опубликовал ещё один твит в дополнение к первому высказыванию. В нём он повторил мысль, что только конгресс имеет право решать, следует ли США вмешиваться в военный конфликт.

«Ни президент, ни неоконсерваторы из Минобороны, ни лоббисты военного госзаказа. Только конгресс», — подытожил Ханна.

Mr. Guaido, you can proclaim yourself leader of Venezuela but you don’t get to authorize US military interventions. Only the US Congress can do that. We will not. https://t.co/rbPldFOnOZ — Ro Khanna (@RoKhanna) 9 февраля 2019 г.

Напомним, 8 февраля лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что не исключает возможность военного вмешательства США в ситуацию в республике. По словам Гуаидо, он сделает «всё, что нужно, чтобы спасти человеческие жизни». Оппозиционер отметил, что интервенция США — это очень «противоречивая тема».

Заявление конгрессмена стоит рассматривать с позиции внутриполитической дискуссии в США, а не в контексте международных отношений. Такую точку зрения в беседе с RT высказал научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.

«В то же время это сигнал того, что позиция действующего избранного президента Венесуэлы не так безнадёжна, как пытаются представить определённые специалисты в области международной политики. А позиции Гуаидо, в свою очередь, не так бесспорно успешны, как кажется на первой взгляд», — считает эксперт.

По его словам, в разрешении ситуации многое будет зависеть как от выбора народа в Венесуэле, так и от расклада политических сил в Соединённые Штатах.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян отмечает, что президент США может самостоятельно санкционировать отправку войск за рубеж.

«Но только на некоторое время. Потом, согласно закону, он должен получить согласие конгресса на продолжение операции. Если согласия не будет, то операция сворачивается», — пояснил эксперт.

«Так что если Трамп решит, он может ввести войска. Но Трампу это не нужно», — заключил Мирзаян.

По словам профессора НИУ ВШЭ, политолога Олега Матвейчева, демократы в США могут пытаться использовать сложившуюся ситуацию против президента.

«Чем дольше ситуация будет идти не по сценарию США, тем больше будет нападок на Трампа и из Венесуэлы постараются сделать таран против рейтинга президента», — подытожил Матвейчев.

«Социальные раны в результате блокады»

Напомним, 23 января лидер венесуэльской Национальной ассамблеи и оппозиционер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства на период действия «временного правительства». Вскоре его официально поддержали США, а затем и ряд других государств.

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал произошедшее как попытку государственного переворота, осуществляемую при поддержке Соединённых Штатов. Россия официально выразила поддержку действующим властям.

По мере развития событий в Венесуэле различные официальные лица США высказывали поддержку самопровозглашённому президенту Хуану Гуаидо и призывали законного лидера государства Николаса Мадуро уйти.

В конце января советник президента США Джон Болтон пожелал Мадуро поскорее воспользоваться предложением оппозиции об амнистии, чтобы отправиться на «спокойную пенсию».

Позднее, 9 февраля, он выложил в Twitter запись с выступления Мадуро, в ходе которого в зале погас свет.

«Для мафии Мадуро в Венесуэле настало время «потушить свет», — прокомментировал запись Болтон.

The lights are going off on the Maduro mafia in Venezuela… https://t.co/SU9QONDY8E — John Bolton (@AmbJohnBolton) 9 февраля 2019 г.

Еще одним направлением работы США в Венесуэле является доставка гуманитарной помощи. Вашингтон заявляет, что власти латиноамериканской страны блокируют дороги, мешая перемещению грузов, в результате чего они скапливаются в Колумбии.

«США с гордостью сообщают о прибытии первой партии предметов чрезвычайной помощи для венесуэльского народа в Кукуту, Колумбия. Мы продолжим работать с Гуаидо и нашим партнёрами, чтобы доставить гуманитарную помощь нуждающимся венесуэльцам», — пишет 10 февраля официальный Twitter Госдепа США.

В эксклюзивном интервью RT вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала гуманитарную помощь «большой ложью».

«Это (гумпомощь. — RT) большая ложь. Это худший ложноположительный диагноз, который мы видели. В Венесуэле нет гуманитарного кризиса. В Венесуэле возникли социальные раны в результате блокады», — рассказала Родригес.

По её словам, ситуация с доставкой гуманитарной помощи — попытка «поставить телегу вперёд лошади».

«Мы знаем, что в рамках международного гуманитарного права гуманитарная помощь предоставляется в случае природных катастроф, в случае вооружённых конфликтов, в случае войны. Так вот, они ставят телегу вперёд лошади. Они пытаются навязать ложноположительный результат, который позволил бы им, как сказал в октябре 2015 году Джон Келли, бывший глава Южного командования США, вторгнуться в Венесуэлу», — пояснила вице-президент.

Политик подчеркнула, что народ Венесуэлы не допустит военного вторжения.

«Мы не позволим этого. Здесь народ в единстве гражданских и военных, который настроен защитить свой суверенитет и территориальную целостность», — подытожила она.