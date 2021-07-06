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«Не говорить — мало». Корчинский призвал к «непониманию» русского языка

06 июля 2021, 00:20  •  47 • Украина

Украинский националист, лидер радикальной организации «Братство» Дмитрий Корчинский заявил, что на Украине мало не говорить по-русски, очень важно — демонстрировать «непонимание» этого языка.

С таким воззванием к «братьям и сестрам» он обратился в социальной сети.

«Говорить на украинском языке необходимо, но недостаточно. Самое важное - не понимать московитский», - заявил он.

По его разумению, понимать русский язык можно только в определенных случаях.

«Разве что, когда на нем говорят с аварским или чеченским акцентом. И то - только на почве обоюдного пренебрежения к балалайкам», - пояснил радикал.

«Если у вас есть соблазн написать сюда комментарий московитским, пожалуйста, отрежьте себе пальцы, или лучше воспользуйтесь гугл-переводчиком на корейский», - заявил он, резюмируя.

Напомним, националисты и радикалы на Украине являются авангардом уже украинской государственной политики по полному забвению русского языка в стране. При поддержке «всего цивилизованного мира» националисты в стране стали и генераторами такой идеи, и ее главными воплотителями, и главными стражами ее внедрения. Кое-какие успехи на этом поприще уже налицо: в соответствии с данными одного из последних соцопросов, на Украине почти 60% граждан назвали русский язык «иностранным».

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