Украинский националист, лидер радикальной организации «Братство» Дмитрий Корчинский заявил, что на Украине мало не говорить по-русски, очень важно — демонстрировать «непонимание» этого языка.С таким воззванием к «братьям и сестрам» он обратился в социальной сети.«Говорить на украинском языке необходимо, но недостаточно. Самое важное - не понимать московитский», - заявил он.По его разумению, понимать русский язык можно только в определенных случаях.«Разве что, когда на нем говорят с аварским или чеченским акцентом. И то - только на почве обоюдного пренебрежения к балалайкам», - пояснил радикал.«Если у вас есть соблазн написать сюда комментарий московитским, пожалуйста, отрежьте себе пальцы, или лучше воспользуйтесь гугл-переводчиком на корейский», - заявил он, резюмируя.Напомним, националисты и радикалы на Украине являются авангардом уже украинской государственной политики по полному забвению русского языка в стране. При поддержке «всего цивилизованного мира» националисты в стране стали и генераторами такой идеи, и ее главными воплотителями, и главными стражами ее внедрения. Кое-какие успехи на этом поприще уже налицо: в соответствии с данными одного из последних соцопросов, на Украине почти 60% граждан назвали русский язык «иностранным».