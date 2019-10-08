«Не готовы признавать поражение»: как конгресс намерен препятствовать отводу войск США от сирийско-турецкой границы

Руководство палаты представителей американского конгресса осудило высказывания Дональда Трампа, заявившего, что США пора покончить с «бесконечными войнами» и уйти из Сирии. К критике Трампа присоединились в том числе видные представители Республиканской партии. По их словам, позиция американского лидера по Сирии и отвод войск от границы с Турцией равнозначны «предательству» союзников и якобы приведут к «опасным действиям» со стороны России, Ирана, Китая и Северной Кореи. По мнению экспертов, Трамп не решится пойти против конгресса на фоне возможного импичмента, в связи с чем полного вывода войск не произойдёт.

В американском конгрессе раскритиковали заявление Дональда Трампа о необходимости вывода войск США из Сирии и его решение отвести американских военнослужащих от границы с Турцией. Против этого шага выступили видные представители как Демократической, так и Республиканской партии.

«И вот опять Дональд Трамп бросает союзника, опрометчиво пытаясь угодить зарубежному авторитарному правителю. На этот раз он предал курдских союзников», — заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Once again, @realDonaldTrump is deserting an ally in a foolish attempt to appease a foreign strongman – this time betraying our Kurdish allies who have been instrumental partners in our mission to eradicate ISIS. https://t.co/Bfa1MzxxCU — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 7 октября 2019 г.

Её однопартийцы-демократы также раскритиковали Трампа. Глава комитета палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит назвал решение президента катастрофической ошибкой. Руководитель комитета нижней палаты конгресса по разведке Адам Шифф считает, что такой шаг ставит по угрозу не только курдов, но и американские войска в регионе, а Эллиот Энгель, возглавляющий комитет нижней палаты по международным делам, заявил, что Трамп преподнёс «подарок» России, Ирану и ИГ*.

CM @RepEliotEngel: “President Trump’s decision is a gift to Russia, Iran, and ISIS, and a staggering betrayal of the Kurdish forces who have been America’s good and faithful partners."

FULL STATEMENT: https://t.co/kERDlNjLyr — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) 7 октября 2019 г.

К осудившим Трампа конгрессменам и сенаторам присоединились и кандидаты в президенты США от Демократической партии сенаторы Камала Харрис, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

При этом Уоррен и Сандерс заявили, что выступают против войн США на Ближнем Востоке, но считают решение Трампа безответственным и безрассудным.

Напомним, что накануне Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что США пора выбраться из «дурацких бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой. Говоря о ситуации в Сирии, американский президент отметил, что «Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны будут (сами. — RT) разбираться» в сложившейся ситуации».

Ранее Белый дом распространил информацию о том, что Турция начнёт операцию в прилегающих к своим границам частях Сирии, а американские войска не будут находиться в непосредственной близости от турецких.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отводе американских военных от сирийской границы. Союзные американцам, но противостоящие туркам курдские Сирийские демократические силы назвали действия американцев ударом в спину и заявили, что Вашингтон не выполнил своих обязательств перед ними.

Недовольство республиканцев

Раскритиковали решение Трампа дать зелёный свет турецкой военной операции не только его противники из стана демократов, но и видные республиканцы.

Сенатор от штата Юта и бывший кандидат в президенты Митт Ромни, возглавляющий подкомитет по Ближнему Востоку комитета по международным отношениям сената, вместе с коллегой-демократом Крисом Мёрфи выступили с заявлением, в котором призвали Белый дом отчитаться перед законодателями. Попутно они обвинили администрацию Трампа в «предательстве союзников» и уступках террористам и противникам США.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, в свою очередь, считает, что вывод войск сыграет на руку России, Ирану и Башару Асаду, а также «увеличит риск того, что ИГИЛ и другим террористическим объединениям удастся перегруппировать свои силы».

Митч Макконнелл

© Bryan Woolston/Reuters

«Призываю президента к тому, чтобы он, опираясь на руководящую роль США, сберёг нашу многонациональную коалицию, созданную для разгрома ИГ, и предотвратил возникновение серьёзного конфликта между нашим союзником по НАТО Турцией и нашими сирийскими союзниками по борьбе с терроризмом, действующими на местном уровне», — подчеркнул Макконнелл.

Ещё один видный республиканец, глава юридического комитета сената Линдси Грэм, также в качестве аргумента упоминал Россию.

«Бросив курдов, мы подали опаснейший сигнал: Америка — ненадёжный союзник, а опасные действия со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи стали всего лишь делом времени», — отметил он в своём Twitter.

By abandoning the Kurds we have sent the most dangerous signal possible – America is an unreliable ally and it’s just a matter of time before China, Russia, Iran, and North Korea act out in dangerous ways. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 7 октября 2019 г.

Среди критиков решения Трампа оказались также такие видные представители Республиканской партии, как сенаторы Марко Рубио и Тед Круз, экс-представитель США в ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Майк Хаккаби, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, конгрессмены Лиз Чейни (дочь бывшего вице-президента Дика Чейни), Питер Кинг, Майкл Маккол.

Открыто президента поддержал лишь сенатор Рэнд Пол, традиционно выступающий против вмешательства США в дела других стран.

«Множество неоконсерваторов хотят, чтобы мы навечно погрязли в войнах по всему Ближнему Востоку. Дональд Трамп поступает совершенно правильно, прекращая участие в этих войнах и возвращая солдат домой», — написал сенатор в своём Twitter.

So many neocons want us to stay in wars all over the Middle East forever. @realDonaldTrump is absolutely right to end those wars and bring the troops home. I’ll be joining @TeamCavuto at 4pm today on @FoxNews to discuss. Tune in! — Senator Rand Paul (@RandPaul) 7 октября 2019 г.

Причины протеста

7 октября Линдси Грэм заявил, что намерен внести в сенат резолюцию, призывающую Белый дом пересмотреть решение в отношении сирийских курдов. Также сенатор сообщил, что вместе с коллегой-демократом Крисом Ван Холленом намерен внести законопроект о санкциях против Турции, в случае если она начнёт боевые действия в Сирии.

Линдси Грэм

© Joshua Roberts/Reuters

Грэм подчеркнул, что в случае необходимости законодатели могут преодолеть вето президента. При этом законодатель отметил в своём Twitter, что президент ещё может изменить своё мнение по поводу американского военного присутствия в Сирии.

Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, на самом деле у американского конгресса мало рычагов, с помощью которых он мог бы эффективно повлиять на позицию Анкары.

«НАТО Турции нужно гораздо меньше, чем Турция НАТО. Поэтому, если Турцию исключат из НАТО, это будет большая проблема для НАТО, но не для Турции, — отметил в беседе с RT Брутер. — Ввести какие-то широкомасштабные санкции против Турции будет очень сложно, так как Турция очень нужна США. Неслучайно Трамп дал Эрдогану разрешение на проведение войсковой операции в северной Сирии. Любые односторонние действия приведут к тому, что Турция ещё сильнее будет отдаляться от Запада. А Западу это совершенно не выгодно».

По мнению политолога, противодействие американского истеблишмента намерениям Дональда Трампа вывести войска из Сирии связано с нежеланием признавать поражение политики США в регионе.

«Американская политическая элита воспринимает заявление Трампа — и это не первое заявление такого рода — как поражение, а поражение они признавать не готовы», — подчеркнул Брутер.

По мнению политолога Александра Асафова, свою роль сыграл и тот факт, что Трамп принял решение единолично.

«В понимании конгрессменов у Трампа нет полномочий единолично, без согласования с ними принимать такие кардинальные решения по выводу или вводу войск. Это всё должно согласовываться, поскольку американская политическая система устроена сложно, и президент, по сути, не обладает какими-то колоссальными полномочиями единолично принимать важные решения, — заявил в беседе с RT Асафов. — Они протестуют не против самого решения Трампа. Они против того, что решение принял Трамп и их не спросил».

«Уйти», чтобы остаться

На фоне критики в свой адрес президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил Анкару о недопустимости нанесения ударов по американским военным в Сирии. Также американский лидер написал в Twitter, что сотрёт с лица земли турецкую экономику, если Турция сделает что-то, что он «по своей великой и непревзойдённой мудрости» сочтёт недопустимым.

Американские военные в Сирии

© Khalil Ashawi/Reuters

В то же время американский лидер отметил, что выполняет своё предвыборное обещание вернуть американских солдат домой из Сирии.

«Мы хотим вернуть наших военнослужащих домой, меня избрали благодаря обещанию сделать это, — заявил Трамп на пресс-конференции в понедельник. — Я полностью понимаю обе стороны, но я обещал вернуть наших военнослужащих домой».

При этом в Белом доме поспешили пояснить, что о полноценном выводе американских войск из Сирии речи не идёт. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам, что речь идёт о перемещении 50 американских военнослужащих внутри границ ближневосточного государства.

По мнению Александра Асафова, заявления Трампа о выводе войск из Сирии — элемент его предвыборной кампании. Надеясь переизбраться в 2020 году, президент Соединённых Штатов старается позиционировать себя как миротворца, однако это не означает, что он действительно намерен выполнять свои обещания, подчеркнул эксперт.

«Публичная американская политика не имеет никакого отношения к реальному раскладу сил в Сирии, — считает он. — Как американцы в нарушение международного права без всякого на то основания пришли в регион, так они в нём и останутся. Они, возможно, называться будут по-другому — не войска, а, например, инструкторы. Но так или иначе американское военное присутствие и поддержка групп боевиков сохранятся».

По мнению Владимира Брутера, Трамп не станет портить отношения с республиканцами из-за Сирии в тот момент, когда в конгрессе рассматривается вопрос о его импичменте, поэтому полного вывода американских войск из Сирии не произойдёт. Эксперт напомнил, что о решении вывести войска Белый дом сообщил ещё в декабре прошлого года, однако американские военнослужащие продолжают оставаться на территории арабской республики.

«Трамп будет говорить о том, что выводит войска, но выводить будет медленно. Если туркам на севере американцы мешать, скорее всего, не будут, то России и Ирану будут противодействовать. Поэтому с юга Сирии американцы точно не уйдут», — считает политолог.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.