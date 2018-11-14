«Не готовы к экстремальной ситуации»: в России ответили на обвинения Норвегии в создании помех для GPS во время учений

Военные НАТО пытаются скрыть свой непрофессионализм и списать неполадки в работе GPS на «российское вмешательство», полагают в Совете Федерации. Так сенаторы прокомментировали заявления Министерства обороны Норвегии, которое заподозрило РФ в распространении помех, оказавших воздействие на навигационную систему GPS. В Госдуме подчеркнули, что ждут от Осло и Хельсинки (который выступил с аналогичными обвинениями в адрес Москвы) стремления развивать добрососедские отношения. Кроме того, ранее пресс-секретарь российского президента, комментируя высказывания финского премьера, отмечал тенденцию возлагать на Россию ответственность за «все смертные грехи». В экспертном сообществе убеждены, что в проблемах с навигацией виноваты представители Североатлантического альянса, — но всегда проще обвинить своего восточного соседа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT позицию Министерства обороны Норвегии, которое подозревает Россию в причастности к сбою GPS во время учений НАТО Trident Juncture. По словам парламентария, в Европе сейчас постоянно обвиняют Москву в тех или иных проблемах.

«Это модный тренд — во всех проблемах обвинять Россию. Особенно, когда это касается военных учений, оборонных проблем. Я не думаю, что Россия пыталась создавать какие-то помехи — как говорил наш президент, мы вообще стараемся наши учения проводить далеко от границ НАТО», — сказал Джабаров.

Кроме того, Норвегия и Финляндия из-за соседства с Россией должны быть заинтересованы в хороших отношениях с Москвой, отметил в интервью RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Они, как соседи, должны сохранять с нами дружеские отношения и не должны, не имея на то веских оснований, делать какие-то недружественные заявления или обвинения», — подчеркнул депутат.

Обвиняя Россию в сбое GPS во время учений НАТО, норвежское Минобороны пытается оправдать свой непрофессионализм. Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Просто определённые структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм. Ну а потом сработал стереотип: виноваты, конечно, русские. Понятно, что это — чисто политическое решение», — написал он в своём Facebook.

Ранее Осло заявило о якобы вмешательстве российских ВС, размещённых за Полярным кругом (на Кольском полуострове), в работу GPS сил НАТО, участвующих в учениях Trident Juncture на территории Норвегии. В оборонном ведомстве отметили, что МИД страны находится в контакте с российской стороной по этому вопросу.

По данным Associated Press, полученным из оборонного ведомства Осло, помехи от «российских войск» были зафиксированы с 16 октября по 7 ноября. При этом подчёркивается, что «вмешательство» не спровоцировало никаких аварий.

В Пентагоне отказались комментировать обвинения норвежской стороны в адрес России. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

«Речь идёт о заявлении норвежского министерства обороны, так что обратитесь к ним. Нам нечего добавить по данному вопросу», — сказал он ТАСС.

11 ноября о помехах в работе GPS в ходе манёвров заявил и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (страна не входит в НАТО, но принимала участие в учениях, как и соседняя Швеция). При этом он подчеркнул, что сбои носили «намеренный» характер и допустил, что за ними якобы могла стоять Россия.

«Технологически относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — сказал он.

В Кремле отметили, что ничего не знают о якобы связи между Россией и помехами для GPS. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москву часто безосновательно обвиняют в каких-либо нарушениях.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Отметим, что учения НАТО Trident Juncture проводились в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Они стали самыми масштабными манёврами Североатлантического альянса за последние 16 лет — в них принимали участие около 50 тыс. личного состава, 10 тыс. боевых машин, 150 вертолётов и самолётов, а также 60 кораблей, включая атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman.

В МИД РФ отмечали, что эти учения направлены против России, так как в рамках манёвров отрабатывались наступательные операции в условиях низких температур.

«По сути, в рамках Trident Juncture — 2018 будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому «сдерживанию» России в максимально приближенных к нашим климатических условиях», — говорится в опубликованном 24 октября заявлении.

В ходе учений техника ломалась из-за климатических условий. Об этом 13 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Наши командиры заметили, что машины чаще ломаются из-за холода. Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, так не приходится ждать, пока их доставят с отдалённого склада», — сказал он.

Именно в связи с этими поломками Норвегия и Финляндия выступили с обвинениями в адрес России, подчеркнул в разговоре с RT директор Центра стратегической конъектуры Иван Коновалов.