«Не готовы идти навстречу Турции»: Помпео заявил о «разочаровании» США из-за покупки Анкарой российских С-400

США «разочарованы» в связи с покупкой Турцией российских комплексов С-400. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. Поставки ЗРК начались 12 июля. В Вашингтоне уже выступали с критикой этого контракта и заявляли, что Анкара не получит истребители F-35. По мнению экспертов, Турция пошла на покупку российских ЗРК из стремления обезопасить своё воздушное пространство, так как эти системы превосходят аналоги конкурентов.

США «разочарованы» покупкой Турцией российских комплексов С-400. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

«Госсекретарь также выразил разочарование Соединённых Штатов в связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400», — говорится в заявлении ведомства.

Поставки комплексов С-400 в рамках контракта между Москвой и Анкарой начались 12 июля. Соглашение подразумевает закупку Турцией четырёх дивизионов ЗРК на сумму $2,5 млрд.

В США неоднократно выступали с критикой решения Турции приобрести эти комплексы. Так, 17 июля Белый дом выпустил заявление, в котором назвал эту сделку подрывающей обязательства Анкары в рамках НАТО.

«Турция более 65 лет является надёжным партнёром и союзником по НАТО, но приобретение С-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя по отношению к российским системам. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом», — говорится в заявлении.

В Белом доме также назвали невозможными поставки истребителей пятого поколения F-35 в Турцию из-за приобретения С-400. Турция принимала участие в программе по разработке этих самолётов.

При этом остаётся неизвестной перспектива ввода Вашингтоном санкций против Анкары. Так, 18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «не рассматривает сейчас» ввод ограничений против Турции, однако вскоре сообщил, что администрация всё-таки обдумывает этот сценарий.

Давление Соединённых Штатов на Турцию объясняется тем, что в НАТО Россию рассматривают как потенциального противника, считают эксперты. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв подчеркнул, что при закупке вооружений странами НАТО приоритет ставится на том, что произведено самими членами военно-политического блока и в первую очередь Соединёнными Штатами.

«Системы вооружений НАТО производятся членами НАТО, и это первое правило. И в нём на первом месте стоит вооружение, производимое Соединёнными Штатами. Второе правило — политическое: покупать вооружение у страны, которая рассматривается в качестве потенциального противника или соперника, — это, с политической точки зрения, как считают в США, неверно», — сказал эксперт в беседе с RT.

В связи с этим стоит упомянуть, что британская газета The Times со ссылкой на представителей высшего руководства назвала покупку Турцией С-400 крупнейшим кризисом в НАТО за последние десятилетия. По словам собеседников издания, принятие на вооружение этого комплекса не даст Анкаре стать полноценным участником противоракетной обороны военно-политического блока.

«НАТО следует оставаться спокойным»

При этом в Турции неоднократно отмечали, что не намерены отказываться от российских С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган называл договор о покупке комплексов «самым важным соглашением в современной истории страны».

«НАТО следует оставаться спокойным в связи с нашим решением купить системы С-400. Мы являемся важной опорой для защиты НАТО. Эти орудия ещё больше укрепят силу НАТО», — сказал он.

А исключение из программы по производству F-35 в МИД Турции назвали несправедливым. 18 июля внешнеполитическое ведомство в своём заявлении отметило, что этот «односторонний шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований».

«Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнёров программы F-35, исключена из неё», — говорится в комментарии.

Позже Минобороны Турции отметило, что исключение Анкары из программы F-35 «негативно скажется на мощи южного фланга НАТО».

Однако, несмотря на эти негативные последствия и продолжающееся давление, Турция будет и дальше придерживаться договора, так как С-400 по своим характеристикам превосходят другие системы, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Любая страна, которая желает быть суверенной, должна понимать, что прежде всего ей надо закрывать своё небо. А закрыть его можно только надёжными системами ПВО. На этом направлении российские системы на сегодняшний момент являются лучшими», — сказал он в разговоре с RT.

Кроме того, Анкара, рассматривая вопрос покупки новейшего вооружения, стремится также и участвовать в его производстве, отметил Рогулёв. Он напомнил, что при президентстве Барака Обамы США отказались продавать Турции свои ЗРК Patriot.

«Турция предполагала купить Patriot, однако предыдущая администрация отказала, потому что Анкара намеревается покупать вооружение, с тем чтобы участвовать в их производстве. США были не готовы на это пойти… Поэтому Турция обиделась», — подчеркнул эксперт.

При этом действующий контракт о поставке С-400 подразумевает частичную передачу технологий производства комплексов.

Не стоит также исключать и политическую составляющую этого договора, считает Рогулёв. Он напомнил, что США отказываются выдавать обвиняемого в организации госпереворота 2014 года в Турции активиста Фетхуллаха Гюлена.

«Это связано также с особенностями взаимоотношений Турции и США, потому что США не готовы идти навстречу Турции. Конечно, покупка комплексов С-400 — это политический шаг. Потому что Вашингтон отказывается выдавать Гюлена, который имел отношение к событиям 2014 года, перевороту в Турции», — добавил аналитик.