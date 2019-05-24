Не готова ли Европа избавить Россию от санкций? • 7 • Аналитика









Сама дата переговоров говорит, что непосредственным поводом для этого «нормандского формата» стала смена президентской власти на Украине, по этому поводу наш МИД заметил, что обсуждался «внутриукраинский кризис с учётом провальной политики администрации президента Порошенко». Москвой был подтвержден тезис о безальтернативности «Минска».



Широкий круг вопросов также был упомянут, он включал вопросы от Северной Кореи до Ирана и Венесуэлы, однако, ничего не было сказано об одном из них. 14 мая состоялись, несомненно, интересные для Европы переговоры госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Сергея Лаврова в Сочи. Подводя постфактум итоги, Госдеп из Вашингтона назвал переговоры Помпео и Лаврова в Сочи «позитивными».



Сепаратный «нормандский» мир?

На наш взгляд, конспирология в разумных пределах вещь вполне допустимая, и она говорит, что смена власти на Украине была только удобным поводом для этих трёхсторонних переговоров, представляется, коллегам Путина не терпелось узнать, зачем приезжал Помпео в Сочи к Лаврову и Путину? При этом демонстративно отказав в визите Берлину? Какую сделку предлагает Трамп России?



Поговорить с Путиным сразу после визита Помпео было бы так вызывающе понятно, поэтому нашим европейским коллегам пришлось подождать украинского повода, благо он всегда рядом. Какими-то своими впечатлениями Владимир Путин, несомненно, с ними поделился, однако, ни наш МИД, ни европейская пресса об этом ничего не говорят. Что же всё-таки Путин мог рассказать Меркель и Макрону о визите Помпео?



При этом, заметим, нет никакого воя в европейской прессе о «сговоре» Меркель и Макрона с Путиным, в чём до сих пор обвиняют Трампа американские фейк-ньюз вроде CNN.



После визита Помпео в Сочи США ввели санкции против европейских компаний, участвующих в прокладке СП-2, и очередную порцию антироссийских, мелких, но как бы знаковых. На это Германия, сцепив зубы, достраивает СП-2, европейские консорциумы санкции проигнорировали.



Введением всех этих санкций США как бы говорят, что визит Помпео в Сочи не привёл к результатам, на которые рассчитывал президент Трамп. Россия не уступила ни в чём и нигде. «Россия – не пожарная команда, чтобы всё подряд спасать», — высказался позже на пресс-конференции президент Путин, имея в виду визит Помпео на фоне американской конфронтации с Ираном.



В северокорейском, венесуэльском и иранском кризисах европейское НАТО не оказывает никакой реальной помощи США, если не считать таковой слова о партнёрстве. Для США такое НАТО обессмысливается, только распыляет силы и средства. И блокирует, вдобавок, возможное сотрудничество с Москвой, поэтому для США «Россия не пожарная команда».



Скандал вокруг Huawei свидетельствует, что в экономическом противостоянии с Китаем Вашингтон также остался без европейской поддержки. Пекин возмущён, что китайская высокотехнологическая кампания Huawei подвергается «экономической травле», и Европа, кажется, тоже так считает, потому что не отказывается от сотрудничества с Huawei, на чём настаивает Вашингтон.



Всё это мог обсудить со своими европейскими партнёрами Владимир Путин, и после этого поинтересоваться: не готова ли Европа в одностороннем порядке снять санкционное давление с России?



«Позитивные переговоры»

При всём при этом Госдеп назвал визит Помпео в Сочи «позитивным», почему? Поставим себя на место президента Трампа: он видит, что его дорогие союзники не оплачивают свои союзнические счета. А рядом со всем ними, на запасном пути простаивает «пожарный» бронепоезд России с новыми гиперзвуковыми вагонами. Это само по себе позитивно соблазняет.





Что нужно от Москвы Трампу? Помощь в решении его проблем в мире, но переговоры затрудняют санкции. Санкционная антироссийская политика – это наследство «демократов» и Барака Обамы, санкции вводятся законами Конгресса США, а не указами президента. Трамп ограничивает введение санкций в «рамках общей стратегии США», такие официальные пояснения даёт Белый дом, возможно, чтобы Помпео было с чего начинать разговор с Лавровым. Может быть, так: «Санкции – от дьявола и Конгресса, дорогой Лавров, вынесем их за скобки, чтобы заключить взаимовыгодную сделку. Президент Трамп предлагает начать наши отношения с чистого листа!»



Что привлекательного может предложить Помпео Лаврову? Украину, не страну на блюдечке, конечно, но определённую политику США на Украине. Украинский проект – это наследство Обамы, от этого наследства у Трампа одни неприятности, этот «хвост» политики Обамы пытался даже вилять самой американской «собакой»! Что может ответить на это Лавров? «Украину – вперёд!»



Президент Трамп и госсекретарь его Помпео понимают, что после всего навороченного США за последние годы любые обещания Москва даже рассматривать не будет, и Трамп реально первым должен «сдать Украину», в смысле поменять политику США на Украине. И вот мы видим, что Порошенко, вполне проамериканский диктатор, который вполне мог диктаторствовать и дальше, отстранён от власти «демократическим путём» с помощью посольства США в Киеве! Если Обама и лично Джо Байден привели Порошенко к власти, то при Трампе его смещают.



Как это было сделано, другой вопрос, внутриамериканский. Мы видим как бы двойственность политики США на Украине: отправлен в отставку посол США «демократка» Мари Йованович, однако, на первых ролях остаётся «демократ» спецпредставитель США Курт Волкер, причём именно он, судя по всему, сыграл видную роль в смещении Порошенко. Дипломатическое представительство США в Киеве понижается до поверенного в делах.



Трамп отказывается от телефонного разговора с Зеленским, сообщают источники из штаба президента. Под предлогом компрометирующей связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, хотя эти связи Зеленского были известны всем с самого начала.



Может быть, эта пресловутая «двойственность» Вашингтона – мнимая? Это всего лишь игра Вашингтона? Очевидно также, что Трамп имеет свой профит с падения Порошенко, поскольку есть информация, что Вашингтон готовит против своих «демократов» с Джо Байденом во главе «укрогейт» с Порошенко в главной роли для президентской кампании в США 2020 года.



Что, в принципе, может уступить Путин Трампу? Венесуэлу? Этот очень далёкий, трудно защищаемый актив? Россия может уйти из Венесуэлы, после того как США уйдут с Украины, а что будет дальше, и в Венесуэле, и на Украине, просто выходит за рамки сделки.



Всегда присутствует на таких переговорах и необъятная тема стратегических вооружений, глобальной ядерной стабильности. Трамп анонсировал перевод этой глобальной темы в трёхсторонний формат США – Россия – Китай, и в ответ получил недоумение от России и молчание от Китая. Кстати, вскоре после визита в Сочи Помпео в Москву приезжает по каким-то делам высокопоставленный китайский чиновник, хотя, возможно, это и случайное совпадение. Вообще, чем плох «мир на троих» для этих троих? Так мог бы закончить свою беседу с европейцами Владимир Путин. 21 мая, после вступления в должность новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, состоялись трёхсторонние телефонные переговоры Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, на которых обсуждался широкий круг вопросов.Сама дата переговоров говорит, что непосредственным поводом для этого «нормандского формата» стала смена президентской власти на Украине, по этому поводу наш МИД заметил, что обсуждался «внутриукраинский кризис с учётом провальной политики администрации президента Порошенко». Москвой был подтвержден тезис о безальтернативности «Минска».Широкий круг вопросов также был упомянут, он включал вопросы от Северной Кореи до Ирана и Венесуэлы, однако, ничего не было сказано об одном из них. 14 мая состоялись, несомненно, интересные для Европы переговоры госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Сергея Лаврова в Сочи. Подводя постфактум итоги, Госдеп из Вашингтона назвал переговоры Помпео и Лаврова в Сочи «позитивными».На наш взгляд, конспирология в разумных пределах вещь вполне допустимая, и она говорит, что смена власти на Украине была только удобным поводом для этих трёхсторонних переговоров, представляется, коллегам Путина не терпелось узнать, зачем приезжал Помпео в Сочи к Лаврову и Путину? При этом демонстративно отказав в визите Берлину? Какую сделку предлагает Трамп России?Поговорить с Путиным сразу после визита Помпео было бы так вызывающе понятно, поэтому нашим европейским коллегам пришлось подождать украинского повода, благо он всегда рядом. Какими-то своими впечатлениями Владимир Путин, несомненно, с ними поделился, однако, ни наш МИД, ни европейская пресса об этом ничего не говорят. Что же всё-таки Путин мог рассказать Меркель и Макрону о визите Помпео?При этом, заметим, нет никакого воя в европейской прессе о «сговоре» Меркель и Макрона с Путиным, в чём до сих пор обвиняют Трампа американские фейк-ньюз вроде CNN.После визита Помпео в Сочи США ввели санкции против европейских компаний, участвующих в прокладке СП-2, и очередную порцию антироссийских, мелких, но как бы знаковых. На это Германия, сцепив зубы, достраивает СП-2, европейские консорциумы санкции проигнорировали.Введением всех этих санкций США как бы говорят, что визит Помпео в Сочи не привёл к результатам, на которые рассчитывал президент Трамп. Россия не уступила ни в чём и нигде. «Россия – не пожарная команда, чтобы всё подряд спасать», — высказался позже на пресс-конференции президент Путин, имея в виду визит Помпео на фоне американской конфронтации с Ираном.В северокорейском, венесуэльском и иранском кризисах европейское НАТО не оказывает никакой реальной помощи США, если не считать таковой слова о партнёрстве. Для США такое НАТО обессмысливается, только распыляет силы и средства. И блокирует, вдобавок, возможное сотрудничество с Москвой, поэтому для США «Россия не пожарная команда».Скандал вокруг Huawei свидетельствует, что в экономическом противостоянии с Китаем Вашингтон также остался без европейской поддержки. Пекин возмущён, что китайская высокотехнологическая кампания Huawei подвергается «экономической травле», и Европа, кажется, тоже так считает, потому что не отказывается от сотрудничества с Huawei, на чём настаивает Вашингтон.Всё это мог обсудить со своими европейскими партнёрами Владимир Путин, и после этого поинтересоваться: не готова ли Европа в одностороннем порядке снять санкционное давление с России?При всём при этом Госдеп назвал визит Помпео в Сочи «позитивным», почему? Поставим себя на место президента Трампа: он видит, что его дорогие союзники не оплачивают свои союзнические счета. А рядом со всем ними, на запасном пути простаивает «пожарный» бронепоезд России с новыми гиперзвуковыми вагонами. Это само по себе позитивно соблазняет.Что нужно от Москвы Трампу? Помощь в решении его проблем в мире, но переговоры затрудняют санкции. Санкционная антироссийская политика – это наследство «демократов» и Барака Обамы, санкции вводятся законами Конгресса США, а не указами президента. Трамп ограничивает введение санкций в «рамках общей стратегии США», такие официальные пояснения даёт Белый дом, возможно, чтобы Помпео было с чего начинать разговор с Лавровым. Может быть, так: «Санкции – от дьявола и Конгресса, дорогой Лавров, вынесем их за скобки, чтобы заключить взаимовыгодную сделку. Президент Трамп предлагает начать наши отношения с чистого листа!»Что привлекательного может предложить Помпео Лаврову? Украину, не страну на блюдечке, конечно, но определённую политику США на Украине. Украинский проект – это наследство Обамы, от этого наследства у Трампа одни неприятности, этот «хвост» политики Обамы пытался даже вилять самой американской «собакой»! Что может ответить на это Лавров? «Украину – вперёд!»Президент Трамп и госсекретарь его Помпео понимают, что после всего навороченного США за последние годы любые обещания Москва даже рассматривать не будет, и Трамп реально первым должен «сдать Украину», в смысле поменять политику США на Украине. И вот мы видим, что Порошенко, вполне проамериканский диктатор, который вполне мог диктаторствовать и дальше, отстранён от власти «демократическим путём» с помощью посольства США в Киеве! Если Обама и лично Джо Байден привели Порошенко к власти, то при Трампе его смещают.Как это было сделано, другой вопрос, внутриамериканский. Мы видим как бы двойственность политики США на Украине: отправлен в отставку посол США «демократка» Мари Йованович, однако, на первых ролях остаётся «демократ» спецпредставитель США Курт Волкер, причём именно он, судя по всему, сыграл видную роль в смещении Порошенко. Дипломатическое представительство США в Киеве понижается до поверенного в делах.Трамп отказывается от телефонного разговора с Зеленским, сообщают источники из штаба президента. Под предлогом компрометирующей связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, хотя эти связи Зеленского были известны всем с самого начала.Может быть, эта пресловутая «двойственность» Вашингтона – мнимая? Это всего лишь игра Вашингтона? Очевидно также, что Трамп имеет свой профит с падения Порошенко, поскольку есть информация, что Вашингтон готовит против своих «демократов» с Джо Байденом во главе «укрогейт» с Порошенко в главной роли для президентской кампании в США 2020 года.Что, в принципе, может уступить Путин Трампу? Венесуэлу? Этот очень далёкий, трудно защищаемый актив? Россия может уйти из Венесуэлы, после того как США уйдут с Украины, а что будет дальше, и в Венесуэле, и на Украине, просто выходит за рамки сделки.Всегда присутствует на таких переговорах и необъятная тема стратегических вооружений, глобальной ядерной стабильности. Трамп анонсировал перевод этой глобальной темы в трёхсторонний формат США – Россия – Китай, и в ответ получил недоумение от России и молчание от Китая. Кстати, вскоре после визита в Сочи Помпео в Москву приезжает по каким-то делам высокопоставленный китайский чиновник, хотя, возможно, это и случайное совпадение. Вообще, чем плох «мир на троих» для этих троих? Так мог бы закончить свою беседу с европейцами Владимир Путин. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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